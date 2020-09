Ivan David: Na čí stranu se přidal Facebook?

reklama

Vzhledem k tomu, že nenávist se stala zakázaným slovem, Jourová zřejmě uspěla. Nenávidět nelze ani vrahy vlastních dětí, jak jsem už psal. Už chybí jen ustanovit v Evropské komisi funkci komisaře pro lásku, jako jakýsi ekvivalent Orwellova Ministerstva lásky z románu 1984. Nastoupilo velké množství cenzorů, věkem většinou mezi 20 a 30 lety, příjemců "jourovného". U nás jednak francouzská státní agentura AFP, a pak také sdružení Demagog.cz.

Pravda a láska si ovšem počíná velmi prapodivně. Zatímco video turecké armády, propagující vojenské jednotky, které „rozdrtí nepřátele Turecka“, tedy Řecko a Francii, běželo na sítích bez problémů, videa kurdských bojovníků, kteří tu a tam zničí nějakou tureckou vojenskou techniku, jsou mazána a jejich šiřitelům je vyhrožováno zrušením profilu z důvodů „nebezpečných aktivit“.

Takové problémy mají trvale jakékoli kurdské a prokurdské stránky, nejen v Turecku a Německu, dokonce i u nás v České republice.

Dozvěděl jsem se, že facebookový profil byl aktuálně smazán i Markétě Všelichové, české občance, vězněné v Turecku téměř čtyři roky pro „podporu terorismu“. Poté, co byli po odpykání poloviny trestu ona i její partner Miroslav Farkas letos v létě z Turecka propuštěni, Markéta Všelichová se snaží informovat o tureckých poměrech, věznění a policejních praktikách, i prostřednictvím Facebooku. Píše o zatýkání, věznění, mučení a doživotních trestech. V kandidátské zemi EU.

Pokud je někomu smazán profil, je to vždy na základě udání, a to hromadného. Nevím, kolik je u nás pilných protureckých elfů a jejich řídících důstojníků z řad tureckých tajných služeb, ale bude to hodně. Co mi není známo – zajímá se o ně vůbec BIS, tento bdělý strážce před nebezpečím ze strany Ruska a Číny? Pokud vím, jediná země, která se snaží vyšetřovat agenty MIT, nechvalně známé turecké tajné služby, odpovědné za únosy a vraždy odpůrců Erdoganova režimu, je Rakousko. Všude jinde je hon na Rusa.

Posuďte sami, do jaké míry porušuje příspěvek Markéty Všelichové zásady komunity Facebooku, tohoto přátelského a bezpečného prostředí:

"...Další moji spoluvězenkyní, na kterou hodně často myslím, je hevala (přítelkyně) Sakine.

Sakine je 52 let, 27 let je ve vězení. Byla studentkou informačních technologií (ano, to už se tehdy v Turecku studovalo), když byla odsouzena, má doživotí. Na univerzitě se přes kamarády seznámila se členy PKK a byla odsouzena za kontakt a "spolupráci" s nimi. Dnes by se řeklo za pro-kurdský aktivismus. Členkou ani bojovnicí nikdy nebyla.

Nádherná holka, vzdělaná, s neskutečným všeobecným přehledem úplně o všem. Ve vězení doučovala všechny spoluvězenkyne, které si nějakým způsobem doplňovali vzdělání. A byla je schopna doručovat úplně všechno, od matematiky, přes biologii a fyziku po jazyky.

Každý, kdo potřeboval napsat žádost, nebo poradit s jakoukoliv formalitou, právní záležitostí, obracel se vždycky na Sakine. Samozřejmě vždycky ochotně pomohla.

Spoustu lidí by odsouzení na doživotí (v tureckém systému to znamená podmínečné propuštění po 30 letech) zlomilo, zlomí. Ale ji ne. Ačkoliv nikdy bojovnicí nebyla, situaci přijala jako fakt. Čas ve vězení se po celých 27 let snaží využít, jak nejlépe v daných podmínkách lze. K sebevzdělávání, pomoci ostatním...

Jedna z osobností, která si zaslouží obrovský respekt. A jeden další hodně smutný příběh, i když ani ona sama to, co se jí stalo, jako tragédii nebere. Říká, "vždyť jsou takových v Turecku tisíce a i v horších podmínkách." Krásné je, že po celá léta ji podporuje její v Německu žijící rodina. Pravidelně jezdí na návštěvy, posílají peníze, oblečení...“

Tolik „nenávistný“ status.

Mimochodem, tento týden byla poslankyně za turecko-kurdskou Lidově demokratickou stranu (HDP) Remziye Tosun z Amedu (Diyarbakiru) odsouzena na 10 let vězení za údajné kontakty s PKK. Obrovský trest pro opoziční političku – dočkáme se solidárního prohlášení nebo jakékoli akce českých a evropských politiků?

HDP je strana, která se drží legálních pravidel demokratické a parlamentní soutěže, přestože turecký režim svoje vlastní zákony sám porušuje a naprosto svévolně vězní politiky a poslance HDP, odvolává zastupitele… za naprostého nezájmu médií, bijících se za "evropské demokratické a lidskoprávní hodnoty".

