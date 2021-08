Ivan David: Prolhaný žlučovitý Halík

reklama

K útoku na kardinála Duku si vybral jako záminku kandidaturu jeho spolupracovníka Josefa Nerušila do Poslanecké sněmovny za SPD. Nepřekvapuje, že opakuje bláboly o údajně fašizující extrémistické SPD, aniž by se obtěžoval jediným důkazem pro taková tvrzení. aktualne. Nemyslím, že by měl Halík, kromě části katolíků významnou autoritu ve společnosti. Argumentuje katolickými hrdiny, „kteří se ozvali proti fašismu, nacismu a komunismu“, a zapomíná na katolické kolaboranty s fašisty, například ustašovci v Chorvatsku, pomoc nacistům, schvalování jejich zločinů a podporu bezpečné poválečné emigraci nacistických zločinců do Jižní Ameriky. Halík by udělal lépe, kdyby mlčel. To ovšem nedokáže a stydět se neumí.

Vytýká Nerušilovi, že se stýkal s lidmi „podobné sexuální orientace“ a odvolává se na svědectví bývalého ministra Lišky, podle kterého Nerušil bydlel společně s mužem homosexuální orientace. No a co? Následně mu Liška vytýká podporu homofobního hnutí. Josef Nerušil žije s brazilskou překladatelkou s níž má dvě děti. SPD nijak homofobní není na rozdíl od velké většiny katolíků. SPD jen odmítá označení svazku dvou homosexuálů jako manželství a nechce takovému svazku svěřovat děti k adopci. „Poptávka“ po dětech vhodných k adopci převyšuje „nabídku“. Není jasné, proč by měly být homosexuální páry upřednostňovány, když dítě má mít šanci vidět mužské a ženské vzory. Osobně znám homosexuální katolíky a měl jsem s nimi přátelské vztahy. Jsem totiž tolerantní bezvěrec.

SPD je vlastenecká strana, která má blízko k odkazu kritika prohnilosti katolické církve K. H. Borovského a k velkému reformátorovi zdegenerované středověké církve Janu Husovi, kterého podobné typy jako Tomáš Halík nechali upálit v zájmu čistoty církve.

Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 0% Hana Lipovská (Volný blok) 76% Josef Nerušil (SPD) 11% Kateřina Stojanová (Piráti) 3% Matěj Stropnický (ČSSD) 7% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 3% hlasovalo: 9306 lidí

„Apeluji na strany demokratické opozice, aby se vzájemně respektovaly, nedaly se rozeštvat a připravovaly se k povolební spolupráci.“, napsal Halík. Samozřejmě nemá vůbec nic proti bývalému lidoveckému ministrovi Hermanovi vyznamenanému sudetoněmeckým landsmanšaftem. Jsou to přece katolíci stejného střihu jako Halík. Ostatně představitelé jím podporované trojkoalice se sympatiemi k sudetoněmeckému landsmanšaftu netají a pilně navštěvují jeho srazy. Halík podporuje spojenectví trojkoalice s Piráty vítající muslimské imigranty. Ostatně sám Halík označil islám za „jinou cestu k bohu“. Vraždění křesťanů muslimy v Africe a na Blízkém východě je pro něj tedy nepodstatné. Možná v tom vidí zkratku na této cestě.

Asi mu uniká i to, že naše „fašizující“ frakce Identita a demokracie, jejímž členem je SPD, v Evropském parlamentu opakovaně odsuzuje turecký fašistický režim, zatímco “křesťanská“ lidovecká frakce má pro turecký fašismus plné pochopení, pokud ho vůbec neodmítá vnímat.

Kdo je tedy „fašizující“?

Samozřejmě, že Halíkovi vadí snaha Lipovské odhalit pravdu o hospodaření České televize. Podivuji se sice její příchylnosti k Volnému bloku, ale respektuji její právo na osobní preferenci.

Katolická církev je, pokud se nemýlím, velkým sponzorem Českého rozhlasu. Jenže Josef Nerušil usiluje o objektivní vyvážené zpravodajství. To asi není úplně to, čeho chtějí sponzoři dosáhnout. Jde jim za jejich peníze o hlásání jediné pravdy – té jejich.

Necítím k Tomáši Halíkovi nenávist. Cítím opovržení. Josefa Nerušila si vážím.

