Ivan David: Rozpad jádra a jádro rozpadu

Když Napoleón táhnul na Rusko, tvořili většinu jeho armády Němci. Hitler to zkoušel bez Francouzů. Německo je 70 let okupováno Spojenými státy a symbolicky i Spojeným a nyní se odpojujícím královstvím a Francií. V obou zemích jsou milióny migrantů, kteří tyto země rychle přetvářejí. Dvojice největších zemí (150 mil. obyvatel) má tedy tvořit onu nejrychlejší část dvourychlostní Evropy. O rychlosti nepochybuji, horší to bude se směrem.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV