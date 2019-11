Ivan David: Veteráni Islámského státu se na Ukrajině cítí už jako v ráji

Jak vyplynulo ze zpráv v německém a francouzském tisku, hledají půdu pro svoji činnost na Ukrajině. Za zájmem o Ukrajinu mohou stát dlouhodobé strategické záměry. Podobně jistě není náhodou, že turečtí podnikatelé skupují pozemky v Bulharsku. Bylo by spíše překvapující, kdyby tak nečinili. Orgány Evropské unie jim v tomto postupu nijak nepřekážejí a naopak nadále podporují islámskou imigraci do Evropy, ačkoli důsledky v řadě západoevropských zemích jsou neutajitelné a k teroristickým akcím stačí malé skupinky dobře vycvičených a odhodlaných bojovníků.

Mrtvé duše ožívají, úřady zívají

Nedávné kyjevské zatčení jednoho z vůdců Islámského státu (IS), který byl už považován za mrtvého, klade otázky ohledně pozice Ukrajiny na poli terorismu. Podle článku v britských novinách The Independent se tato země stala jedním z bezpečných rájů džihádistů z IS po jejich odchodu ze Sýrie a Iráku. Až do svého zatčení 15. listopadu, po akci ve spolupráci se CIA a gruzínským ministerstvem vnitra, byl džihádista Al Bara Chichani, rodák z Gruzie a jeden z asistentů „Omara Čečena“, považován za mrtvého. Na ukrajinské území vstoupil v roce 2018 s falešným pasem. Pentagon ho označil za „ministra války Kalifátu“. Ve skutečnosti se ukazuje, že na Ukrajině skoro dva roky v poklidu žil, aniž by se o něj úřady staraly. Podle informací ukrajinských zpravodajských služeb SBU tento muž přistěhoval do Kyjeva, aby odtud pokračoval v koordinaci teroristických operací.

Když nevíte coby, svalte vše na Putina

AFP a Reuters přičítají vinu za znepokojivou situaci ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi. Ten prý v Čečensku podporuje diktátora Ramzana Kadyrova, kterého ovšem jak francouzská, tak britská agentura představují jako islamistu podporujícího Islámský stát. Nevadí, že věc nemá logiku, důležité je, že média takové nepředložené informace přebírají.

Autorem glosy je MUDr. Ivan David, český psychiatr. Je poslancem Evropského parlamentu za politické hnutí SPD. Informace, o něž se při psaní článku opíral, lze najít ZDE a ZDE.

