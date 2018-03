Ivan Jordák: Co bude dál?

19.03.2018 17:01

Dnes, v pondělí 19.03.2018, jsem viděl na videu vyjádření tří dvanáctiletých dětí ohledně politické situace v naší zemi. Byly to dvě dívky a jeden chlapec. Jeden po druhém nám vykládaly, jaký lístek jsme měli, my jejich rodiče a prarodiče, hodit do urny. Zároveň se nám také svěřily se svým názorem, že ti, co volili Zemana, Babiše a Okamuru, vrhli ty děti zpět do komunismu.