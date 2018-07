Ivan Jordák: Několik otázek nejen našim médiím

Prakticky až na výjimky, slyším, že prezident Trump nehájí USA, nerespektuje své poradce, nevěří svým tajným službám, neodsoudil anexi Krymu, ale ani vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb a dnes, v úterý jsem od pana Kirchicka slyšel, že prezident Trump je narcista a mnoho dalších zlých slov na jeho adresu.

Dovolil bych si položit pár otázek. V první řadě, zda uznávají rovnost všech lidí. Pokud ano, proč z toho vyjímají politiky některých států. Pokud ne, tak bych rád slyšel důvody, které jim v tom brání. Bylo by dobré, kdyby i uvedli důvody změny zařazení člověka zločinného na člověka bez poskvrny, jak se stalo u některých politiků Kosova a Bosny a Hercegoviny ze dne na den. Proč pak byli odsuzováni prakticky jen srbští vojáci a osvobozováni vojáci ostatních zemí, když se jednalo u prodeje tělesných orgánů zajatců o jedny z nejhorších zločinů. Jaký byl důvod, že tyto státy se mohly jen na základě rozhodnutí politiků jiných zemí a některých svých politiků, bez referenda nebo plebiscitu odtrhnout od Jugoslávie, či Srbska, a Krym na základě rozhodnutí v tomto případě valnou většinou obyvatel nesmí a nesmí se ani připojit ke komu chce, i když postupuje podle ústavy. Také bych rád věděl, zda slovo poradce souvisí se slovem raditi, nebo veleti, když se vytýká Trumpovi nerespektování poradců. Bylo by vhodné též doložit změny v tajných službách USA, které garantují zabránění chtěným omylům, na základě kterých se vedla válka proti Iráku. Také by bylo rozumné zmínit, kdo a kolik investoval do vytvoření tzv. Arabského jara, ukazujícího se jako jedna z nejhorších věcí, která Středomoří potkala, aniž by je vyvolaly tamější země.

Poslední dotazy směřují, zda se cítí schopní a ochotní strávit řadu let v betonovém bunkru, hluboko pod zemí. Pokud by média se ptala proč, doporučuji jim přečíst si vyjádření Einsteina na otázku, jak se povede třetí světová válka, nebo Oppenheimera, co vše dělali, aby svolili k bombardování atomovými pumami a na závěr shlédli Americký film, „Den poté“. Snad i oni pochopí, že doba velkých klacků musí skončit a sebehorší domluva je nyní lepší než ta nejkrásnější válka.

Psali jsme: Ivan Jordák: Opravdu nelze srovnávat Ivan Jordák: Jak hledět na ministry? Ivan Jordák: Kam se takto až dostaneme? Ivan Jordák: Hra na demokracii končí?

autor: PV