Ivo Fencl: Metály v čase viru a jiné piškuntálie

Politikům jedou huby, ale zavření škol jim oproti jejich proklamacích často příliš nevadí.

„Politik už holt má takovou povahu,“ jak by řekl herec Neumann. I když ne každý. Do skonání světa vám bude tvrdit, že potřebujeme mít vzdělané holčičky a chlapce, někdy ale mám podezření, že značnému počtu politiků na vzdělání děcek nesejde a je jim zavření škol vcelku lhostejné. Na druhou stranu jsem si jist, že nebude ve dvacátých letech nikdo potrestán za zavírání prvních tříd, ba naopak, někteří budou pochváleni, ba snad odměněni.

Podle mě neprávem.

A nechrlím to ukřivděně ze sebe, že bych byl fanatický sociální demokrat, natož pak komunista. Jen si až zatroleně uvědomuji, že také – mnou tak milovaná - Ester Ledecká do školy nikdy nechodila, anžto absolvovala domácí výuku, chcete-li home-office. Jsem si přesto jist, že je na tom dnes psychicky dobře, intelekt v ní neměl nikdo šanci usměrnit jakýmikoli přílišnými zavedenostmi a fyzicky to ona má za 100. Což jsem rád. Ale tatínek každého z nás není přece doktor práv Janek Ledecký a většina dětí má daleko obyčejnější rodiče. Ti jsou bez přímé pomoci a podpory učitelů často plonk a nejde přitom ani tak o to, že jsou to třeba rodiče chudší než manželé Ledečtí. Kráčí o to, že rodič-Janek byl a je chytrý, což každému dáno být nemůže. Dnes děcko prostě potřebuje aspoň „strýčka“, ale ne každé ho má, a tak mi zavření prvních tříd vadí.

Zato noční zákaz vycházení schvaluji: různí milenci by jinak mohli umrznout, vždyť v rámci roku se připozdívá a mrazíky nemusí ohrožovat jen bezdomovce, ale i sexuální partnery, a v této zemi nepotřebujeme, aby se nám váleli například na hřbetech nočních jezů. Navlhli by, a to bezpečněji mohou v separaci doma.

A co víc? Profesor Václav Klaus nenosí roušku. Provokace? Možná. Ale přece zase neběhá ve Stromovce nahý (ale v roušce), jak by to dost možná rád vylíčil v nějakém novém románu Michal Viewegh. Mám exprezidenta Klause rád, byl to jen šprým, zdravím jej a to, že jste, profesore, neměl na ústech roušku, zatímco deset reportérů kolem ano, tak to je přece frajeřina prvního řádu: a nechť vás provází síla, jak by řekl George Lucas. Horší by bylo, kdybyste vaši Astu vyvedl ne pouze tři sta, ale ještě o jeden metr dál. Za to by vám možná i zrušili Institut.

Ale radši k metálům. - Miloš Zeman letos ocenil 38 lidí a například i lidové zpěváky Jožku Šmukaře a Jožku Černého, z nichž druhý prodal zatím jeden milion zvukových nosičů. Karel Gott – s padesáti miliony prodaných nosičů - obdržel dokonce Řád Bílého lva.

Avšak ke sportovcům. Mou klukovskou ikonou býval „český motokrosař století“ Jaroslav Falta, kterého jsem kdysi (a za asistence vlastní babičky) uhranutě sledoval na obrazovce ještě černobílého televizoru. A fandil. Také, pravda, proto, že se mi moc líbil rým Falta – malta, přičemž bahna a bláta na tratích krosů let sedmdesátých maltu připomínala.

Medaili přeju i fotbalovému trenérovi Karlu Brücknerovi a legendě ledního hokeje Václavu Nedomanskému, jehož emigraci přes Švýcarsko do Spojených států dobře pamatuji. Vedle herců a zpěváků Karla „Limonádového Joea Fialy a Josefa „Maxipsa Fíka“ Dvořáka ocenil pak Zeman herce a zpěváka Pavla Trávníčka, který jej, a proč to nepřipomenout, podpořil již v první volební kampani (2013).

A z osobností píšících si mohou letos, promiňte, napřesrok, připnout medaili, po níž tak krásně bažil už Anton Špelec, taktéž můj kolega z Obce spisovatelů Radim Uzel (literárně plodný gynekolog) anebo mistr historického psaní Petr Čornej, autor nepřekonatelné knihy Jan Hus.

Ivo Fencl

