Jakub Červenka: Dočkáme se dalšího letního navýšení sazeb?

Česká měna je zatížena globální nárůstem averze vůči riziku, kterou spustila eskalace obchodního konfliktu USA s vnějším světem. Svou roli na tom hrála i politická minikrize v Itálii nebo chaotický vývoj Brexitu. Dobrým důkazem této provázanosti kurzu koruny s vnějším vývojem je fakt, že postihuje všechny měny v našem regionu - slabý je i forint a zlotý. Současný vývoj nás nutí k revizi kurzu koruny, o kterém Vás brzy budeme informovat.

Dolar minulý týden vůči euru posílil z hodnot mírně nad EUR/USD 1,175 k EUR/USD 1,168 koncem týdne. Po zveřejnění zatím nejdelšího seznamu dalších celních opatření USA vůči Číně, se na trzích šíří obava, že se Říše středu uchýlí k devaluaci renminbi, což pomáhá dolaru k posilování. Vůči euru dolar podpořily i protichůdné signály z ECB, jejíž výkonná rada se nemůže shodnout na načasování prvního zvýšení úrokových sazeb eurozóny: někteří centrální bankéři mluví o červenci 2019, někteří o říjnu 2019.

Na makroekonomickém poli v minulém týdnu dominovaly tuzemské statistiky. Meziroční růst průmyslové výroby v květnu zpomalil na 1,4 %. Poklesl také přebytek zahraničního obchodu na 6,9 mld. Kč. V obou případech za tím stojí slabé výsledky automobilových výrobců. Poklesla výroba aut i přebytek zahraničního obchodu s auty.

Zato podporou pro korunu mohla být překvapivě vysoká červnová inflace. Růst spotřebitelských cen dosáhl 2,6 % meziročně, což je výrazně nad prognózou centrální banky (která počítá s inflací pod 2 %). Přesto by inflace v následujících měsících měla mírně zpomalit kvůli vysoké srovnávací základně z minulého roku a slábnoucímu efektu vyšších cen pohonných hmot. I tak se podle nás bezpečně udrží nad dvouprocentním cílem centrální banky.

Co radní ČNB již několikrát naznačili, znovu zopakovali v záznamu z posledního jednání: slabší kurz vytváří prostor pro zpřísňování měnových podmínek. Zrychlení červnové inflace znamená, že se ČNB k dalšímu utahování bude muset uchýlit zřejmě brzy. Naše ekonomika je rozžhavená do běla a koruna za současného stavu ji sama schladit nedokáže. Přestože hlavní ekonom ČNB T. Holub potvrdil, že bankovní rada zohlednila ve svém posledním rozhodnutí slabší kurz koruny, my nevylučujeme možnost, že přijde další zvýšení úrokových sazeb na nejbližším jednání ČNB v srpnu.

