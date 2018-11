Jan Bureš: Americké volby jsou pro korunu lehké, ale nedostatečné plus

Proč? Demokratická většina ve Sněmovně reprezentantů znamená komplikaci pro Donalda Trumpa a tím pádem i čáru přes rozpočet novým daňovým škrtům a dalším předvolebním dárkům pro příští rok před blížícími se prezidentskými volbami. To ve finále může znamenat menší tlak na Fed, který si bude moci dovolit možná o něco opatrnější zvyšování sazeb a slabší dolar…, a to by byla bezesporu úleva pro řadu problematických rozvíjejících se trhů obtěžkaných vysokým zahraničním dluhem v dolarech. Koruna sice takové problémy nemá, ale stále v ní zůstává zaparkován velký objem zahraničního kapitálu, který je citlivý právě na problémy rozvíjejících se trhů…, především těch větších. A to je i pro korunu teoreticky lehké plus.

Je ale otázka, zda ve finále nepřeváží jiné veskrze negativní faktory.Zaprvé proto, že úvaha s dopadem voleb na politiku Fedu je možná až trochu krkolomným pohledem “za tři rohy”, na který si budeme muset nějakou dobu počkat. Naopak již zítra na svém zasedání Fed připraví trhy na další růst sazeb v prosinci.

Za druhé proto, že rizika znepokojující globální trhy nemají svůj původ pouze ve vyšších amerických sazbách - ty spíše zvyšují citlivost na přirozeně eskalující problémy na různých místech světa.

A za třetí proto, že korunu v posledních týdnech tíží také slabší domácí čísla, která ukazují na pomalejší růst HDP a úžící se prostor pro další utahování domácích sazeb. Náš nowcast ukazuje pro třetí kvartál růst ‘pouze’ 2,4 % (zatímco poslední prognóza ČNB 2,9 %). Nebylo by proto divu, kdyby koruna nehledě na americké volby do Kongresu zkusila v nejbližší době otestovat 26,00 EUR/CZK.

Jan Bureš

ekonom

autor: PV