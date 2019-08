Jan Bureš: Italská koaliční krize a německé HDP rozhodnou o náladě v Evropě

Pokud to potvrdí parlament, můžeme mít v horším případě v Itálii předčasné volby již v říjnu (v lepším až v Q1 2020), a to by se trhům vůbec nemuselo líbit. Jednak proto, že nemusí být dost času na schválení rozpočtu pro rok 2020, který je v případě Itálie v posledních letech vždy velice pečlivě prověřován v Bruselu. Současně také proto, že by se italské předčasné volby trefily prakticky přesně do plánovaného odchodu Británie z EU (31. října).

Těžko říci, co by v případě takové kumulace rizik ještě mohl předvést německý bund. Jeho desetiletý výnos v uplynulém týdnu propadl až k -0,60 %, a za stávající politické i ekonomické nejistoty nejsou další poklesy výnosu vyloučené, a to přesto, že německá křivka již do velké míry počítá s poklesem sazeb ECB i rozjezdem politiky QE.

V tomto týdnu budou kromě italské politiky a obchodní války mezi Čínou a USA (Čína po sedmé v řadě oslabila středový kurz pro juan) v centru pozornosti také některá důležitá data. Na prvním místě nás bude zajímat výsledek německého HDP za druhý kvartál - první odhady sousedních zemí v eurozóně ukazují na pokles o 0,1% (q/q). Poslední mizerná čísla z průmyslu ale naznačují, že realita může být nakonec ještě horší.

Z USA může vedle inflace (červenec), přitáhnout pozornost zejména srpnová nálada z New Yorku a Philly Fed - první indikátory toho, jak reagují na poslední eskalaci obchodního napětí američtí podnikatelé.

Psali jsme: Jan Bureš: Mají výnosy německého bundu šanci na obrat? Jan Bureš: Vstupujeme do německé recese? Jan Bureš: Impérium vrací úder - Čína oslabuje juan nad USD/CNY 7,0 Jan Bureš: ECB si připravuje zbrojní arzenál, co na to euro?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV