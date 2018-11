Jan Bureš: Německo čeká na pokles HDP… Co v jeho vleku ohlásí tento týden Česko?

Meziročně tak HDP zpomalí z 2,3 % na 1,2 %, což na první pohled nevypadá vůbec dobře. Naštěstí část z tohoto zpomalení půjde na vrub dočasnému propadu prodejů automobilek, které se srovnávají s novými emisními normami. Ne všechny “brzdy” HDP musí ovšem jednoduše ke konci roku zmizet ze scény. Automobilový průmysl bude zcela přirozeně dál narážet na poměrně nasycenou poptávku a vedle toho slábne dynamika zahraniční poptávky na řadě asijských trhů. Navíc německé podniky může brzdit v investicích strach z neřízeného brexitu i obavy z další eskalace napětí mezi Bruselem a Římem.

To by samozřejmě nebyly dobré zprávy ani pro Česko, které v tomto týdnu také hlásí HDP za třetí kvartál a my také mimo jiné i kvůli situaci na evropských trzích čekáme šlápnutí na brzdu - ekonomika by měla růst “pouze” o 0,6 % mezikvartálně a meziroční dynamika růstu by tím pádem měla zůstat na 2,5 % (náš nowcast je ještě o něco pesimističtější a ukazuje pouze 2,4 % - viz graf níže).

Česká národní banka je optimističtější a sází na růst o 2,7 % a zrychlení k 3,5 % do začátku roku 2019. Tak růžově budoucnost nevidíme a slabší růst může v příštím roce ČNB do jisté míry krotit v dalším zvyšování úrokových sazeb. Podobné tempo utahování měnových opasků jako letos nás asi nečeká.

Jan Bureš

finanční analytik

