Jan Campbell: Očistec na zemi (4)

Chci věřit, že prezident Biden zná citát třetího amerického prezidenta a hlavního autora amerického prohlášení nezávislosti Thomase Jeffersona (1743 – 1826). Chci věřit, že jeho konání v základních vnitropolitických a zahraničněpolitických záležitostech bude ovlivněno třesem z pomyšlení na spravedlnost a ne z nemoci, a že bude brát na zřetel to málo času, které zůstává USA v mnoha oblastech, především co se týče důvěryhodnosti a vojenské převahy.

Zda je možné, aby v USA došlo k analogické situaci jako včera v Barmě (také nazývané Myanmar nebo Republika Myanmarský svaz), nevím. Mohu si ale představit, že prohlášení nového amerického ministra zahraničí Antony Blinkena (1962) o tom, že Spojené státy stojí za lidmi Barmy v jejich aspiracích na demokracii, svobodu, mír a rozvoj berou páni generálové v Barmě znající velice dobře působení USA po celá desetiletí v jejich zemi, jako vtip na prahu dne Imbolce (1. února) a předvečer Hromnic (2. února). S Imbolcem je spojeno pozorování různých znamení, s Hromnicemi v ČR pranostika: Na Hromnice o hodinu více. Zcela určitě se nejedná o hodinu více na výsluní pro USA v regionu. Naopak. Svržení kliky kolem pětasedmdesátileté nositelky Nobelovy ceny za mír (1991) Su Ťij (1945), kterou navrhl vyznamenat valutami vyzbrojený bojovník za demokracii, bývalý československý a český prezident Václav Havel, je potřeba hodnotit odděleně: 1) v kontextu pozice RF-ČLR proti USA, 2) v kontextu v neděli 15. listopadu 2020 uzavřeného partnerství RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) a 3) s ohledem na skutečnost, že převrat podpořily klidem a všechny etnické a náboženské menšiny a buddhisté na venkově i ve městech.

V kontextu demokracie v kóma a krátkozrakosti vlád EU a je podporujících politických stran způsobené covid-19, ČR nehrozí vojenský převrat. Proto můžeme pozorovat fenomén: svůj vlastní pád do jámy vlčí a dluhů v reálném čase. Světe div se: ministerstvo zdravotnictví suverénního státu si musí kupovat mediální prostor pro propagandu vakcín a očkování (!), stát by měl mít mega očkovací centra, asi využitá jako nemocnice v Letňanech a ministr zahraničí kandiduje na vyznamenání Blanický rytíř. Doba s omezením aktivit a kritika pana prezidenta mu potenciálně u,možňují uzavírat díry ve znalostech skutečností a historie, včetně Proroctví slepého mládence, Proroctví Sibylina a protokolu týkajícího se halucinací (od května 1732 do dubna 1733) faráře Jana Antonína Krasla z Pravonína. Proto se občas třesu o stát, ve kterém jsem se narodil, když pomyslím na to, že by pan ministr zahraničí měl být suflérem ve věci bezpečnosti Dukovan a vakcín, sankcí EU a EP proti RF a ČLR, nebo dokonce spasitelem ČR s pomocí své zahraniční politiky v představitelné budoucnosti.

Ta bude definována jinak, než za exprezidenta Trumpa, obchodníka. Ten získal moc, ale neuměl ji zcela využít. Jestliže Trump vědomě vytvářel problém, aby jej poté mohl řešit s pomocí salámové taktiky, vojenských vyhrůžek a případně i síly, to zkušený politik Biden a jeho nový ministr zahraničí zakalený u Johna Kerryho vědí, že USA nemají čas na salámovou taktiku. Oba chápou smysl využití znovuzískané moci, protože ji znají z minulosti. Proto si uvědomují, že USA hrozí nenávratná ztráta zbývajících pozic ve světě. Proto budou jednat jinak, než jednal Trump. Pro čtenáře se zájmem o školy vedení diplomatických jednání a rozhodování doporučuji si srovnat školu ruskou (Gromyko) s čínskou a americkou. Ta posledně jmenovaná je založena na použití síly, ne na principu partnerské strategie. Proto si USA vychovává na periferii kvalitní slouhy v různých institutech a podobných zařízeních. Podle jazyka a konání pana ministra lze předpokládat, že je absolventem moderního VUML. Tím jsem u druhé části příspěvku: nebezpečí vojenského konfliktu.

Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země (Ernest Hemingway).

V úvodu krátkého zamyšlení několik faktů a čísel. Celkové výdaje na zbrojení ke konci roku 2020 se zvýšily o 1,9% a dosáhly 1,930 000 000 000 (trilionů) USD. To znamená rozdíl k roku 2010 ve výši cca 180 miliard. Největší růst vojenských výdajů měly evropské státy (5,5% ve srovnání s rokem 2019). V absolutních číslech ale nikdo neměl a nemá na Severní Ameriku a USA: 40% z celkové sumy výdajů. Asijský – Tichooceánský region vydal celkem (28%) a Západní Evropa (15%). Výdaje RF a tzv. SNS představují pouhá 2%, podobně jako státy Východní Evropy. Blízký Východ a Severní Afrika se dostaly na 9%, Latinská Amerika na 3%, a Afrika, jižně od Sahary na 1%. Odborníci Jane´s očekávají, že hospodářské následky Covid-19 v tomto roce nedovolí takový růst vojenských výdajů jako v minulém. Připomínají však, že k roku 2030 výdaje na zbrojení dosáhnou 2,23 trilionů USD!

Není proto se čemu divit, že v on-line vystoupení prezidenta Putina na WEF (Davos) byla řeč o válce všech proti všem, o moci TNK vlastnících platformy a média a chudobě a bídě S rozdílem mezi chudobou a bídou doporučuji politikům seznámit českou veřejnost dříve, než bude občan ČR volit. Čekat na Godota je marné, protože Godot je již tady a požadavky představitelů části hospodářského systému a veřejnosti jsou podobné snaze vstoupit do řeky se stejnou vodou. Moc TNK zůstane pro většinu občanů ČR i nadále nepochopitelnou, pokud se neseznámí s principem fungováni kognitivního kapitalismu. Potažmo i se základním dílem Georga Wilhelma Friedricha Hegela (1750 – 1831). Jeho metafyzika není v rozporu s modernou a svobodou. Jeho definice vztahu otroka ke svobodě je aktuální ve spojení s kognitivním kapitalismem a jeho logika je nadčasová: existují lidé, kteří se mýlí a také společnosti, jejichž základní ustavení je třeba odmítnout.

Porozumět dynamice myšlení, v jehož základních strukturách tkví podstata skutečnosti dovoluje pochopit, že skutečnost (i Covid-19) je sociálně konstruována. Na druhé straně mince je otázka: Proč mnozí z nás si myslí, že pravda je to, co vygooglujeme, když současně vidíme, cítíme a slyšíme co se děje s tezí Hegela z roku 1821 o konci dějin? Téze tvrdí, že lidé dospěli (v 19. století) k rozhodujícímu vhledu: právo na sebeurčení jednotlivce je nepřekročitelné. Z jeho tří svobod - svobodně si smět vybrat partnera, zaměstnání a účastnit se politického života se dvě svobody již ztratily a ta třetí se pomalu a jistě ztrácí. Nebezpečí velkého válečného konfliktu s volbou prezidenta Bidena a prodloužením smlouvy START III se nestalo menším. Proč? Odpověď na otázku nabízí vysvětlení: Proč USA se mohly tak rychle dohodnout s RF na maximální původní smlouvou dohodnuté době o prodloužení?

Uvedu čtyři skutečnosti. První je, že USA mohou být RF a ČLR rychle položeny na lopatky, dopustí li dohodu mezi RF a ČLR pokračovat v realizaci veřejnosti známých a neznámých vojenských programů bez dohody snížit a omezit vývoj a výrobu nových zbraní a export známých. Není potřeba být vojenským analytikem pro tvrzení, že k roku 2030 USA mohou ztratit nadvládu nejenom ve strategických jaderných zbraních, ale i v PRO - systémech, v regionech ATP a jinde ve světě. Neexistuje totiž žádná velmoc na světě schopná současně zbrojit proti RF a ČLR a bojovat na dvou hlavních a několika vedlejších frontách v doprovodu BLM s Nobelovou cenou za mír v rozdělené americké společnosti. Druhou skutečností je, že k prodloužení v maximální délce (5 let) došlo na popud USA. Kreml netelefonoval do Washingtonu a neprosil. Připomínám, že exprezident Trump spekuloval o prodloužení o 6 měsíců v souladu s jedním z principů salámové taktiky. Rozdíl v hodnocení situace a jednací taktiky s RF dokazuje intervence a ostrá kritika prezidenta Bidena speciálním představitelem exprezidenta Trumpa, Marshall Billingslea. Svoji kritiku zveřejnil na oficiální stránce US Department (Twitter) před několika dny, tj. deset dní po inauguraci! Nebudu interpretovat tuto skutečnost, jak a proč je to možné a co to může znamenat.

Třetí skutečností je, že kdyby nedošlo k prodloužení smlouvy START III, prezident Putin by měl oprávněně zcela volné ruce přidat plyn ve výrobě raketových novinek určených pro připomenutí Evropě a NATO, že RF nepojede na tancích do Prahy ani do Karlových Varů, nebude řešit Dukovany, nebo problémy s vakcínou a očkováním v české kotlině. Prezident Biden prodloužením smlouvy očividně chce udržet si naději na spolupráci s RF proti ČLR. Věří totiž, že prezident Putin bude odstaven. Proto Biden & Co se snaží zvýšit agresivitu mládeže a dětí během demonstrací placených příznivců Navalného. Ten v teple, ne v mrazu, využívá velvyslanectví USA v Moskvě k šíření plánů nepovolených protestů. V New Yorku kdosi odpojuje telefony konzulátu RF (od 18.1). O dalších pozoruhodnostech svobodných USA nemluvě.

Dokumentovaná žádost Navalného rozšířit seznam Rusů, na které se mají vztahovat sankce, adresovaná přímo do USA představuje pro něj hru s ohněm a obviněním z vlastizrady, protože je stále občanem RF. Současně nutí Kreml vážně prověřit, jak zdravé je jádro páté kolony oligarchů – loutkovodičů časti ruských politiků, parlamentářů a médií. Bez nich by se Navalnyj totiž nemohl ani pokusit zahrát si roli ruského Mandely. Čtvrtou je skutečnost, že pokračování politiky exprezidenta Trumpa by vedlo k urychlené porážce a odstranění prezidenta Bidena. Ten je i tak v odcházení, ale moment odchodu do archivu ještě nepřišel. Nabízí se splněné proroctví, dílo Aloise Jiráska, ale i dobové kroniky: Lomikare, Lomikare, do roka a do dne zvu tě na Boží súd. Poslední pokračování – Očistec na zemi (5) se bude věnovat některým aspektům WEF a problematice bezpečnosti. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

