Jan Campbell: Vznešeně ke svému konci (2)

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien na Twitteru při hodnocení summitu připomněl, že obyvatelé zemí G7 jsou pouze součástí světového společenství. Zveřejnil obrázek, který ukazuje, že počet obyvatel zemí BRICS je přibližně 3,2 miliardy. Počet lidí žijících v zemích G7 je pouhých 777 milionů. Až budete příště mluvit o 'světovém společenství', mějte na paměti, co se tím vlastně myslí, dodal ironicky diplomat.

Za sebe dodávám, že summit a demonstrace proti němu byly pod úspěšnou kontrolou: Výjezdní soud nemusel plnit výjezdní věznici pro 150 demonstrantů. Pozemky kolem zámku na přípravu a průběh summitu, vlastněné s pravděpodobností hraničící s jistotou a pronajaté církví za neoficiálně mně sdělených 70 milionů eur, zůstaly bez poškození. Proto lze očekávat církevní požehnání a modlitby vděku vládě a JEMU za perfektní organizaci a ochranu majetku.

Joe Biden samozřejmě udával tón summitu, protože jsou to USA, kdo organizuje boj proti Vladimiru Putinovi a snaží se prodloužit život umírajícímu světovému řádu. Rozdal noty, vyfotografoval se a neváhal šprýmovat s ostatními účastníky summitu na účet prezidenta Putina s obnaženou hrudí. Zřejmě unaven a přinucen seznámit se s notami summitu NATO a obrázky odeslanými z Kremlu v předvečer summitu NATO ukazující jeho rozhodovací centra, rozhodl se odletět před oficiálním ukončením summit G7. Ke štěstí všech neroztrhal během letu společné prohlášení, jako to posledně udělal jeho předchůdce Trump.

Kancléř Scholz, hostitel summitu, sehrál důležitou vedlejší roli. Sehrál ji důstojně, přesně podle scénáře napsaného a posvěceného ve Washingtonu a přání autorů zeleného údělu, boje proti globálnímu oteplování, hladu a chudobě. Přesně podle rčení – čím méně vím, tím lépe spím, kancléř zapomněl říci, že problém není CO2, ani člověk a digitální kapitalismus, ale především Slunce a výbuchy, ke kterým dochází s určitou, vědecky podloženou pravidelností.

Nepřekvapuje proto, že ostatní účastníci G7s radostí a uspokojením podpořeným panoramou krásné přírody v zemi milované nebožtíkem Adolfem se rozhodli založit mezinárodní klimatický klub na podporu ochrany klimatu. Souhlasíme s tím, že potřebujeme více ambicí, abychom dosáhli našich klimatických cílů, řekl Scholz. Jako mezivládní fórum s ambiciózními cíli, které by mělo být založeno ještě v tomto roce, by mělo mj. prostřednictvím dohod zajistit, aby země netrpěly žádnými ekonomickými nevýhodami v důsledku ochrany klimatu a aby emise CO2 nebyly přesouvány do jiných zemí s méně přísnými pravidly. Proto klimatický klub by neměl být omezen na G7, ale měl by zahrnovat další státy. Problém je však v důvěře k G7.

Protože potřebujeme více ambicí, G7 se rozhodla pro miliardový program proti globálnímu hladu (4,3 miliardy eur). Nevím, jak a kdo vypočítal G7 sumu, když podle OSN je pro boj proti hrozící potravinové krizi prý zapotřebí 44 miliard eur. Kdo to vypočítal pro OSN, také nevím. Vím však, že to nebyl Putin. Nikdo na Západě mu nevěří, protože prý zavinil naše problémy, nejistotu a strach. Proto G7 vyzvala RF, aby bezpodmínečně ukončila blokádu ukrajinských přístavů, která brání vývozu 20 milionů tun pšenice. Nevím, kdo, jak a kdy počítal tuny a jak rychle lze ukončit blokádu zaminovaných přístavů vojsky, které nepředaly ani plány min.

Proto asi G7 se rozhodla podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude nutné a hostitel Scholz ve svém závěrečném prohlášení sdělil, že G7 stojí těsně a nerozbitně na straně Ukrajiny. A zdůraznil: Souhlasíme s tím, že prezident Putin nesmí tuto válku vyhrát. Kancléř ví, že politika a diplomacie nejsou v módě a že následující summit NATO bude požadovat od Ukrajiny pouze vojenské vítězství. Máme se tedy na co těšit, především tehdy, až nedostatek vojáků bude nahrazen roboty, kterým budou dávat povely zfetovaní nebo jinak posílení politici z bunkru.

Aby se tak stalo, G7 oznámila další inteligentní sankce proti RF. Ty nebere můj rozum k hodnocení již proto, že G7 ujistila Ukrajinu o pomoci s obnovou a nechala kancléře Scholze hlásat: Potřebujeme Marshallův plán pro Ukrajinu. Rozhodnutí summitu byla přijata s velkou jednotou a odhodláním. Tak dlouho, jak to bude nutné, budou státy G7 Ukrajině poskytovat nezbytnou finanční, humanitární, vojenskou a diplomatickou podporu pro odvážnou obranu své suverenity a územní celistvosti. Přestože ta patří již minulosti. Další pomoc Ukrajině bude i nadále zvyšovat ekonomické a politické náklady této války pro prezidenta Putina a jeho režim, věštil Scholz. Zapomněl v souladu s rčením – čím méně vím, tím lépe spím, zmínit skutečnost, že prezident Putin ještě nevyhlásil opravdové sankce: zákaz exportu a prodeje komodit, které Západ nezbytně potřebuje pro svůj chod a technologický vývoj. USA si sami poradí. EU bude tiše pozorovat a lhát občanům a Kreml se bude cynicky smát a někdo možná i radovat.

Proto s rozhodnutím fiktivních siláků G7 může souhlasit jenom avatár, žádný našinec se selským rozumem či staromódním vzděláním. Přesto kandidátům na avatár (vtělení) jako senior připomínám, že ke vtělení nemusí dojít jen při narození, nýbrž i v průběhu života. A to, když je někdo určitým nehmotným způsobem obdařen komplexem vlastností, připisovaných božské inteligenci. Nevím, kde, od koho a jakým způsobem fiktivní elity si ji vypůjčili, zatím na jedno volební období. Kdo ví, co přinese podzim a nový volební zákon v české kotlině?

Záhadně získaná božská inteligence G7 také umožnila představit inovaci v globalizovaném obchodě: cenový strop ruské ropy a plynu. Strop má omezit ceny a tím snížit ruské příjmy. Ale tyto plány stále vyžadují hodně práce, řekl kancléř Scholz znající rčení: Bez práce nejsou koláče a práce osvobozuje. Galský kohout ve funkci prezidenta, Emmanuel Macron, kokrhal něco ve smyslu, že neočekává předčasné ukončení války na Ukrajině. Nikdo nevěří, že válka skončí v nadcházejících týdnech nebo měsících, řekl Macron a dodal: V tuto chvíli je jasné, že ruský útok na Ukrajinu má jediný cíl - zpuštění Ukrajiny. Italský římský katolík s jezuitským vzděláním, oddaný svatému Ignáci z Loyola, Mario Draghi dostal strach poté, co se dověděl, že prezident Putin přijal pozvání na G20 a přišla mu vzpomínka na to, co viděl Bush v očích Putina. Přitom jenom ON ví, zda skutečně přiletí nebo se spokojí s video lekcí.

Johnson v roli Arlecchino vyzval ruské akademiky nespokojené s vládní politikou, aby se přestěhovali do Spojeného království. Můžete se bez obav přestěhovat do Spojeného království a pracovat v zemi, která si cení otevřenosti, svobody a snahy o získání znalostí, prohlásil na okraji summitu. Návrh představuje rozšíření stávajícího systému partnerství s ukrajinskými univerzitami a jeho adresáty jsou všichni ruští vědci a výzkumníci, kteří se v Rusku již necítí bezpečně. Zapomněl doplnit, že vše ukradené Angličany týkající se inovací se stává jejich vlastnictvím a nepodléhá trestnímu stíhání. Mlhu v Albionu zaměnilo pokrytecké mlžení.

V závěrečném komuniké představitelé zemí G7 požadovali, aby ČLR vyvinula tlak na Ruskou federaci a ta zastavila speciální vojenskou operaci. Cituji z dokumentu: Vyzýváme Čínu, aby vyvinula tlak na Rusko, aby zastavilo svou vojenskou agresi a okamžitě a bezpodmínečně stáhlo své jednotky z Ukrajiny. V komuniké zapomněli zmínit se o žádosti Íránu a Argentiny o členství v BRICS . A samozřejmě i prohlášení bývalého lotyšského ministra vnitra Márise Gulbise, že NATO a EU jsou připraveny odebrat Rusku Kaliningrad a první reakci z RF: Jakýkoli pokus o odebrání Kaliningradu skončí vojenským střetem s Ruskem. Nemyslím si, že by to NATO nechápalo, řekl senátor a místopředseda zahraničního výboru Rady federace Vladimír Jabarov. A zdůraznil, že Litva a Polsko jsou první, kdo se dostanou do mlýnku na maso.

Než k tomu dojde, Britské úřady budou zkoumat návrhy skotské vůdkyně Nicoly Sturgeonové na uspořádání referenda o nezávislosti. A Brusel bude pozorovat dění v EU v inflaci, marnosti a lži. Kabinet Sturgeonové 28. června totiž navrhl Londýnu uspořádat 19. října 2023 referendum o odtržení regionu od Spojeného království. Během projevu v regionálním parlamentu v Edinburghu upřesnila, že tato otázka bude předložena Nejvyššímu soudu Spojeného království.

Česká kotlina to má jednodušší. Proč? Vystoupit (již) nemůže z EU, ani z NATO i kdyby náhodou zastrašení občané chtěli. Kdyby došlo k referendu o vystoupení ČR a mělo potvrdit přání občanů vystoupit z EU nebo NATO, přání nikdy nebude realizováno. Proč? To ví snad každý vrabec na střeše. Vypaření EU a NATO je v konečné fázi boje těžko představitelné. Po boji tomu bude jinak. Případný rozpad EU totiž představuje pro ČR rychlou možnost prosit o přijetí do SRN, přijmout roli věčně nespokojeného slouhy s možností ptát se: Proč Bůh ve Starém Zákonně vyžadoval zvířecí oběti? Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

