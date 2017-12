Neumím si představit, že to skončí dobře. Rád bych se mýlil, ale... Zkušený ekonom odkrývá, co vidí za migrací milionů lidí do Evropy. Je to horší než terorismus, dodává

ROZHOVOR „Pokud jde o domácí ekonomické události, tak opuštění měnových intervencí ze strany ČNB je jednoznačně zprávou číslo jedna a konečně k tomu mohu dodat - byla to nákladná a hloupá chyba,“ říká pro ParlamentníListy.cz Pavel Kohout, uznávaný ekonomický analytik a poradce českých ministrů financí. K obavám, že Brusel zanedlouho zařadí Českou republiku na periferii svých ekonomických zájmů, pak překvapivě dodává: “Jestli nás někdo bude děsit vícerychlostní Evropou, můžeme mu v klidu odpovědět - my jsme už v tom rychlejším pruhu a pokud se Německo, Francie nebo Itálie chtějí uregulovat a udanit až do úplné nehybnosti, ať si to dělají bez nás.“

Pokud bychom začali už trochu bilancovat, změnila se letos nějakým způsobem ekonomická situace Česka oproti předchozímu roku 2016? Za co je třeba minulou vládu pochválit a za co kritizovat? Měla pravdu opozice, když vyčítala koalici nízké investice do infrastruktury a především fakt, že v období hospodářské konjunktury stále naši republiku dál zadlužuje?

Selhává mi fantazie, mám-li vymyslet nějaký důvod k pochvale minulé vlády. Byla to vláda neschopných a všeho schopných, která měla bohužel to štěstí, že během jejího funkčního období došlo konečně k oživení světové ekonomiky. Toto oživení vytáhlo dočasně z marasmu Evropskou unii a tudíž i české hospodářství. Zásluha Sobotkovy vlády to ovšem nebyla, zásluha Babišova ministerstva financí už vůbec ne. A ano, tato vláda zadlužovala naši zemi i v době, kdy se podle všech uznávaných ekonomických teorií měl splácet dluh. Fakt, že dluhová služba byla extrémně levná a občas i státu paradoxně vydělávala, opět není zásluha Babiše, ale měnových politik hlavních světových centrálních bank.

Mnoho obyčejných lidí tleskalo odborům podporovaným především ČSSD, když začaly v letošním roce velmi vehementně uplatňovat svůj program - konec levné práce. Tato iniciativa skutečně zafungovala a začali na ni slyšet i mnozí podnikatelé. Mzdy rostou, ale s nimi i inflace. Ceny, zvláště potravin, jdou raketově nahoru. Co s tím dělat? A udrží si česká ekonomika i v příštím roce svoji stoupající tendenci?

Snaha odborů o vyšší mzdy mi připomíná vtip na téma inflace. Rybář uloví zlatou rybku a má samozřejmě tři přání. Za prvé, chci řídit mercedes. Za druhé, chci mít vedle sebe krásnou blondýnu. Za třetí, chci vydělávat milion – ne, deset milionů – měsíčně. Ano, zajisté, řekne rybka.

Takže rybář upadne do kouzelného spánku a vzápětí se probudí v mercedesu. V otlučené a hodně ojeté dodávce značky Mercedes, abychom byli přesní. Vedle něho stojí velmi pohledná blonďatá policistka, která mu říká: „Pane řidiči, zapomněl jste zaplatit parkovací lístek v ceně sto padesát tisíc. Je mi líto, ale pokuta dělá dva miliony.“

Jinými slovy: vyšší mzdy bez vyšší produktivity budou vždy znamenat vyšší inflaci. A ať si odboráři přečtou něco o produktivitě, než o ní začnou mluvit.

A ještě něco: dávejte si velmi dobrý pozor, co si přejete. Může se vám to splnit.

Blíží se nám neúprosně konec roku. V souvislosti s tím, kterou z letošních ekonomických událostí na naší i zahraniční politické scéně byste označil za nejvýznamnější?

Pokud jde o domácí ekonomické události, opuštění měnových intervencí je jednoznačně zprávou číslo jedna. Konečně, mohu dodat. Intervence v první řadě neměly být nikdy zavedeny, byla to nákladná a hloupá chyba.

V kontextu EU je tu jedna opomíjená špatná zpráva: schválení tzv. Evropského pilíře sociálních práv ve Stockholmu 13. září 2017. Touto deklarací se v zásadě kodifikuje radikálně socialistický pohled na ekonomiku v rámci EU. Samá líbivě znějící hesla: práva pracujících, práva pracujících, práva pracujících. Právo na všechny výhody a vymoženosti, ovšem bez uvedení, kdo za ně zaplatí.

A víte, kdo za ně zaplatí? Ti nejslabší, protože podle veškeré ekonomické logiky a podle praktických zkušeností aplikace těchto „práv“ vede k vyšší nezaměstnanosti. A koho ohrožuje nezaměstnanost? Ty, kteří mají nějakou nevýhodu na trhu práce. Vysoce kvalifikovaní experti se bát nemusejí, bruselští oligarchové už vůbec ne.

Psali jsme: Markéta Šichtařová: Vnutí nám euro, stejné daně a sociální dávky a skončíme jako Řecko. Nebo jako Německo s dvouciferným počtem imigrantů. To je snad lepší Czexit. Anebo... Sobotka k nám v podstatě pozval imigranty. Mají mít stejné dávky jako v Německu. Budou mít motiv u nás zůstat, zuří ekonomka Šichtařová Německý ministr vnitra šokoval celou Evropu: Dorovnejte naše dávky pro migranty, ať nechodí jen k nám Šéfkuchař Pohlreich: Roztahuje se tu socialismus. Lidem se nechce pracovat, radši spoléhají na stát, a to je vždycky průšvih

Má se Česká republika v budoucnu obávat, že se dostane v rámci projektu tzv. více rychlostní Evropy na okraj ekonomických zájmů EU? Podle názorů českých europoslanců se má dvourychlostní Evropa začít připravovat už v roce 2019. Co se v tomto směru může s naší ekonomikou stát? Měli bychom raději urychlit přípravu na přijetí eura, anebo zůstat v klidu a nespěchat do měnové unie, která je prý, například podle názoru prezidentského kandidáta Mirka Topolánka, spíše už snědeným krámem?

EU je již dávno vícerychlostní. Jsou zde rychle rostoucí ekonomiky, kam vedle dalších zemí bývalého východního bloku patří i Česko. A pak je zde stagnační jádro eurozóny, které je předlužené a sotva funí námahou, aby dosáhlo alespoň nějakého růstu. Vezměte si Německo, které je vydáváno za příklad úspěšné ekonomiky. V roce 2016 činil hospodářský růst 0,7 procenta na občana. Ve Francii 0,8 procenta. A to šlo pěkně prosím o konjunkturní rok.

Český hospodářský růst ve stejném roce dosáhl hodnoty 2,4 procenta. Slovensko rostlo o 3,2 procenta per capita, Polsko o 3 procenta, Maďarsko o 2,5 procenta. Dokonce i bohaté Švédsko rostlo tempem 2,2 procenta, takže problém není ve vysokém či nízkém základu.

Takže až vás někdo bude děsit vícerychlostní Evropou, můžete v klidu odpovědět: „My jsme v tom rychlejším pruhu a pokud se Německo, Francie nebo Itálie chtějí uregulovat a udanit až do úplné nehybnosti, ať si to dělají bez nás.

Do klubu předlužených zvaného eurozóna pochopitelně nemá smysl vůbec vstupovat. Ani o tom uvažovat.

V nejbližších měsících má dojít k revizi dosavadních dublinských pravidel, podle kterých musí příchozí požádat o ochranu v první členské zemi EU, do níž vstoupil a má být nahrazen systémem s trvalým a povinným přerozdělováním migrantů, bez jakékoliv horní hranice... V této souvislosti média píšou o tom, že J. C. Juncker „nemůže spát“, když vidí, jak špatně se daří běžencům v Libyi a tvrdí, že musíme migranty pustit na své území legální cestou. Jenže například v Německu i dalších vyspělých západoevropských zemích se už rozbíhá průmyslová revoluce 4.0, kdy se počítá s tím, že právě méně kvalifikovaní lidé budou mít problém sehnat práci. Domníváte se, že to Evropa posílená o miliony migrantů ze Středního a Blízkého východu ustojí anebo nám hrozí sociálně neklidná doba?

Evropští socialisté všech barev pochopitelně doufají, že „noví Evropané“ posílí jejich voličskou základnu, jakmile dostanou občanství a volební právo. Zkušenosti ukazují, že imigranti z Afriky a muslimského světa skutečně většinou volí velmi výrazně levicově, na rozdíl například od Indů nebo imigrantů z východní Evropy, kteří jsou tradičně spíše pravicoví.

Proto taková hysterie kolem imigrantů: jde o voličské hlasy. O miliony voličských hlasů. Časem možná o desítky milionů. Jakmile projekt masové imigrace bude uskutečněn, Evropa bude socialistická již navždy. Nebo alespoň až do svého ekonomického zhroucení.

Hrozba zhoubného bujení sociálního státu je horší než terorismus. Proti němu lze bojovat, i když je to nepříjemné. Ale když si občané zvolí politiky, kteří zvýší sociální výdaje nad reálné možnosti státu, co s tím chcete dělat? Během dvaceti let Evropa bude čelit obrovskému nárůstu příjemců nejrozmanitějších dávek a navíc ještě demografické krizi. Neumím si představit, že to skončí dobře. Rád bych se mýlil, ale prostě si to neumím představit.

Dá se už letos říct, kdo bude z ekonomického hlediska na Brexitu více tratit, zda Evropská unie nebo Velká Británie? Podle některých statistik zveřejněných v médiích by prý už většina Britů brala návrat do EU. Domníváte se, že to mohou být pravdivé informace?

Evropská unie směřuje jednoznačně špatným směrem: k autoritativní socialistické federativní vládě. Federální evropská vláda samozřejmě bude potřebovat sílu, aby se udržela u moci, protože žádný velký multietnický státní celek nedrží dohromady dobrovolně: vzpomeňme na staré Rakousko, na SSSR, na bývalou Jugoslávii, podívejme se na současné Španělsko... Koneckonců i Československo se rozpadlo prakticky ihned poté, co oba jeho národy získaly svobodu. Mnohonárodnostní federace jsou nepřirozené útvary. Federalizovaná Evropská unie nebude výjimkou.

Z britského hlediska je Brexit odmítnutím trendu k nadnárodnímu státu s velmi problematickým politickým systémem. Britové se nechtějí stát kolonií, i když to znamená některé dočasné problémy. A můžete vzít jed na to, že Brusel bude dělat všechny možné naschvály, aby to Britům pořádně osladil.

Které významné události v oblasti ekonomiky můžeme v příštím roce u nás podle Vašeho názoru očekávat?

Nejvýznamnější budou ty události, o kterých ještě nevíme.

Ať už vznikne v ČR menšinová vláda hnutí ANO s podporou komunistů a SPD, nebo bude pokračovat dále minulá koalice, na co by se měla především zaměřit, ať se nezabrzdí náš ekonomický rozvoj v příštích letech?

Stručně řečeno: je třeba zlepšit proces vydávání stavebního povolení, činnost obchodních soudů v oblasti vymahatelnosti práva, podmínky pro zakládání podniků, ochranu minoritních investorů a zjednodušit placení daní. To jsou nejslabší body. V ostatních hodnocených disciplínách jsme na tom lépe. Pokud jde o překážky pro mezinárodní obchod – respektive absenci překážek – jsme dokonce světovou jedničkou, což je skvělý výsledek!

autor: Jan Štěpán