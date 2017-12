„Někdy mi lidé říkají: Proč tolik nasazuješ na EU a její výdobytky?“ Ekonomka Šichtařová sepsala tvrdou odpověď

Ekonomka Markéta Šichtařová se na blogu iDNES.cz rozepsala o tom, jak nás ničí stát blahobytu. Stát plný sociálních výhod se prý lidem stal zlatou klecí. Pokud v ní někdo odmítá žít, stát a potažmo EU si na něj posvítí. Z neustálého opečovávání občana vzešlo mnohem víc problémů. Lidé si ve zlaté kleci přestávají věřit, že dokážou to nebo ono. K dovršení všeho zlého si navíc občané začínají myslet, že nemají žádné povinnosti, protože povinností státu je, aby se o ně postaral.

Kdysi se lidem žilo dost těžce. Matky umíraly při porodech, otcové se udřeli na poli, v lese, čelili zmrzačení v lese, když na ně mohl spadnout strom při kácení a tak podobně. Jak šel čas, lékaři dokázali při životě zachovat stále více rodících žen, dokázali vyléčit celou řadu zraněných mužů, a když už někdo byl natolik zmrzačen, že se vyléčit nemohl, stát mu přislíbil, že se o něj postará prostřednictvím sociálních dávek.

A tady se to začíná komplikovat. Řada lidí si totiž začíná myslet, že se o ně má stát postarat v každé situaci. Ženám už podle Šichtařové nestačí, že porod přežijí. Přály by si porod bezbolestný. Mužům zase nestačí, že už se nemusejí udřít k smrti. Po státu teď požadují, aby se o ně postaral, když se zraní při extrémních sportech. Spoléhají na to, že je stát vyléčí, místo toho, aby se zamysleli nad tím, že některé věci opravdu dělat nemají, protože jejich prvořadou povinností je uživit rodinu. Lidem se zdá, že už žádné povinnosti nemají.

Stará se o ně stát. Vybírá stále více peněz na daních, které přerozděluje za pomoci stále většího počtu úředníků. Lidé v podstatě žijí ve zlaté kleci.

„Aby všechny ty nároky byly ufinancovatelné, musely se zvýšit daně. Muselo se přibrat víc státních zaměstnanců. A zvýšit jejich platy. Aby ta lidská čeládka dostatečně pilně využívala všech výhod, které jim politici začali nabízet, musely se založit komise a regulační orgány a dohledy, které začaly kontrolovat, zda jsou všechny výdobytky státu blahobytu dostatečně intenzivně využívány. Běda, aby se zbloudilá ovečka chtěla vzdát svých sociálních práv a starat se o sebe sama! Takové podvracení morálky nebudeme tolerovat!“ napsala Šichtařová.

V takovém světě však Šichtařová žít nechce. Chce nést zodpovědnost za svůj život.

„Dalo by se to všechno shrnout jediným slovem: Sobectví. Ano, stát blahobytu, který se vymkl kontrole, vypěstoval ve společnosti neuvěřitelné sobectví. Každá mince má dvě strany. Někdy mi lidé říkají: Proč tolik nasazuješ na Evropskou unii a její výdobytky? Vždyť jsme se nikdy od války neměli tak dobře...? Já ale stát, který se vymkl kontrole a plodí jen sobectví a nároky, za až tak slavný výdobytek nepovažuju,“ uzavřela ekonomka.

autor: mp