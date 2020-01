Jan Janek: Jak jim Xaver vypálil rybník

Nejdřív mě určitá dávka naivity při vedení debat (zřejmě hraná) štvala, ale pak jsem pochopil, že nekonfliktní vedení rozhovorů a i ta zdánlivá naivita otvírá pro hosty nečekaný prostor - berou Xavera jako kámoše u kafe a otevřou se, přestanou být ostražití a řeknou toho o sobě daleko víc, než při agresivně vedené diskuzi, kde se snaží jeden přechytračit druhého. Plně jsem si toto uvědomil při rozhovoru s panem Šlachtou, i když je zjevné, že se velmi hlídal.

Xaver využil humbuku kolem sebe perfektně (ať už cíleně nebo mimoděk). Toto PR je geniální, protože žádná placená reklama by Xaverovi a jeho vysíláním takovou popularitu nepřinesla. Reklama na Xaverovo vysílání v ČRo v regionálním tisku se trefila do doby prudce se zvedajícího zájmu o jeho osobu. Perfektní načasování! Až by se chtělo říct, že to bylo vše perfektně připravené včetně výborného výkonu při přebírání antiTrilobita.

Bohužel to pravděpodobně připraveno nebylo. Bohužel proto, že je to důkaz o ubohosti části společnosti včetně médií, tvůrců a aktivních lidí ve veřejném prostoru. To, co se děje kolem Xavera je pozoruhodné z několika důvodů. Pro mě je asi ten nejzásadnější, že se nám moc pěkně odkopali a to, že přes všechny odborníky, akademiky, mediální analytiky a ústavy prokazují svou maloměšťáckou tupost.

Velmi pěkně o tom psala Mirka Spáčilová v článku o Xavěrově přebírání trilobitího citronu. Pokud by samozvaní nositelé té jediné pravdy přemýšleli, nikdy by na Xavera neposlali Newsroom, nikdy by mu nedali anticenu. (A byť jsem si říkal, že Xaverova reakce na redaktorku ČT byla až moc ostrá, byla správná a jak jsem psal výše, šlo o geniální tah.) Kdyby totiž o věci přemýšleli, asi by nechtěli, aby Xaver raketově vystřelil do povědomí širšího obecenstva, asi by nezvyšovali jeho popularitu před volbou do rady ČT tím, že jej pozvou do přímého přenosu, kde jim pěkně řekne, co si o tom myslí. A řekne to tak, že jeho odpůrci jsou nuceni tleskat (sic!) a jeho příznivci vzývat jeho genialitu. Mirka by o něm nepsala v MF Dnes, neposkytoval by tolik rozhovorů, byl hostem v diskuzních pořadech, u různých youtuberů, nebyl by ho najednou plný Facebook…

Navíc, jejich běsnost a prokazatelné lži je dokonale odhalují - sdělení pro veřejnost je, že jsou lháři, že právě oni nepřekonatelně rozdělují společnost.

Moc Xaverovi přeji, aby jej do Rady zvolili. Budeme svědky dalších a intenzivnějších útoků, které nám poskytnou nezvratné důkazy o tom, co jsou tito lidé, postrádající jakoukoliv sebereflexi, zač.

Jan Janek

