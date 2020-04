Jan Vítek: Nechceme mít moc vyléčených lidí, říká Bill Gates

reklama

Bill Gates, kterého netřeba představovat, poskytl nedávno exkluzivní rozhovor Chris Andersonovi, organizátoru každoročních setkání slavných a bohatých v Monterey v Kalifornii. Rozhovor se týkal koronaviru a trval téměř hodinu. Nás zajímá až druhá část, v níž Gates mluví o tom, že má velmi početný tým, který s velkým úspěchem vyvíjí protivirové léky a vakcíny, jež hodlá dát na trh co nejdříve.

Pak v 32. minutě videa se Anderson zeptal, zda by šlo použít k léčbě nemocných plazmu lidí, kteří se z infekce Covid plně zotavili. Gates odpověděl, že se o to se svými kolegy pokusili, ale že je to „docela komplikované“ ve srovnání s očkovací látkou, kterou můžeme vyrobit ve velkém množství a mnohem levněji.

Statistika ukazuje, a zkušenost zemí, které nepropadly panice pandemie Covic-19 to potvrzuje, že zhruba 80% nakažených lidí jsou poměrně dobře léčitelné případy, řada z nich dokonce infekci přechodí jako chřipku.

V tomto kontextu Bill Gates vypustil atomovou bombu:

„My nechceme mít moc vyléčených lidí…abych to řekl jasně, my se snažíme uzamknout Spojené státy, aby se nepromořilo víc jak jedno procento…“ (Did Bill Gates Just Reveal The REAL REASON Behind The - ZDE).

Billu Gatesovi a hochům z 0,01% se nehodí,fffx aby nechali většinu populace vyvinout protilátky, které by jí daly přírodní, dlouhotrvající imunitu a proto upřednostňují pravý opak. Všestrannou podporou uzavírek brání této většině dostat se do styku s Covidem, aby si zachovala svoji nakažlivost panensky neposkvrněnou. Ve válečné pokladnici dvanácti nejmocnějších členů Big Pharma je víc jak bilion dolarů. To je strašlivá síla, kam se napře, tam se pohne svět.

Big Pharma buduje rozsáhlý, nesmírně drahý systém výroby vlastních testů, protivirových léků a očkovacích látek pro budoucí použití. Až se virus za čas vrátí, prý letos na podzim, otevře své sklady Ali Baby a začne kasa cink. Jestliže první epidemie ji zastihla se staženými kalhotami, tu příští zfruktifikuje jak se sluší a patří.

Farmakologickou bonanzou století budou vakcíny . Podle článku v internetovém zpravodajství televize CNBC trh s očkovacími látkami je už šestkrát větší nežli před dvaceti lety. Dosahuje roční hodnotu ve výši 35 miliard dolarů. I v nejchudších zemích návratnost činí 44 dolarů za každý investovaný dolar.

Ke konci rozhovoru se Bill Gates zmínil o své vizi postkovidového světa.

„Co budeme muset zavést jsou certifikáty osvědčující, kdo se uzdravil a kdo byl očkován… Nechcete přece, aby (neimunizovní) lidé cestovali po zemích, kde pandemie, bohužel, není ještě pod kontrolou… Takže bude zapotřebí digitální imunitní průkaz, který umožní globální pohyb.“

Přeloženo, když nejsi očkovaný a nemáš psí známku, seď doma a oddej se televizní droze.

Představme si, že do konce tohoto desetiletí budeme muset vpíchnout magickou ochrannou látku x-miliardám lidí a zároveň jim implantovat osobní info-čip. To byste se, panečku, divili, co všechno se dá do maličké podkožní nano-známky naládovat! Vlády to budou milovat, protože získají možnosti dozoru nad svými poddanými, o jakých se Velkému bratru ani nesnilo.

Nemylte se, není to dystopie, ale rodící se skutečnost pod krycím jménem Agenda ID2020. Mluví se o ní již dlouho, ale zelenou dostala až letos v lednu na zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu.

Rozhodli o tom Bill Gates, Big Pharma, Rockefelleři, Rothchildové a druhové za velice pečlivě zavřenými dveřmi, to dá rozum.

AGENDA ID2020 je elektronický program, který použije všeobecné očkování jako zástěrku pro zavedení digitální totožnosti. Potom co Světová zdravotnická organizace prohlásila Covid-19 za pandemii, otvírá se možnost, že na její doporučení, nebo na žádost členských zemí, se očkování proti Covid-19 stane povinné. Co je povinné zákonem je vynutitelné soudem. Přitom lidé nebudou vědět, co jim vpíchnou a jak to ovlivní jejich život, cíleně i tím, co vyjde šejdrem. Informace v čipu mohou být podle potřeby měněny a doplňovány. Naši vládci budou přesně vědět, kde jsme dnem i nocí a budou nás mít nadosah svého drápku.

„Vaše konto může být zablokováno nebo zrušeno jako trest za nepřístojné chování, nebo za to, že plavete proti proudu. Můžete se stát pouhým otrokem svých pánů. Feudalismus ve srovnání s tím se bude zdát jako procházka v parku,“ varuje známý britský ekonom a finanční odborník Peter Koenig v obsáhlé stati „The Coronavirus Covid-19 Pandemic: The Real Danger is Agenda ID2020. (Zdroj:Peter Koenig, Author at Global Research - ZDE)

Program digitální totožnosti má být letos vyzkoušen v Bengladeši. Anir Chowdhury, politický poradce vlády k tomu řekl:

„Uskutečňujeme pokrokový přístup k digitální identitě, který umožňuje jednotlivcům kontrolu nad jejich osobními údaji, přičemž dále zlepšujeme stávající zařízení. Naše vláda si uvědomuje, že koncepce digitálního systému osobní totožnosti přinese dalekosáhlé důsledky pro přístup jednotlivců ke službám a k obživě a jsme nadšeni, že se staneme pionýry tohoto postupu.“

Uvědomuje si slovutný pan vládní poradce jaký chomout chce svému národu nasadit?

***

V současné době některé vlády, překvapivě také americká (1), si kladou otázku, zda medicína , kterou předepsaly proti Covid-19, není horší nežli nemoc a připravují se hodit zpátečku. Nečeká nás nic pěkného. Kvásky našeho budoucího soužení byly hněteny vládnoucím řádem už dlouho. Za to, že tak rychle a tak obrovsky a tak hrozivě nabobtnaly neviňme Covid-19 – je jenom katalyzátor a hejl--, jako spíše panickou ztrátu soudnosti našich vládců. Civilizace neumírají cizí rukou, ale svojí vlastní.

Dle budhistické alegorie kdysi jeden starý, moudrý muž seděl pod stromem, když kolem šel bůh epidemie. Moudrý muž se ho zeptal, „kam jdeš?“ Bůh epidemie odpověděl, „jdu do města zabít sto lidí.“ Na jeho zpáteční cestě se bůh epidemie zastavil u starého muže. Ten mu pravil, „řekl jsi mi, že chceš zabít sto lidí, ale poutníci mi vyprávějí, že zahynulo víc jak deset tisíc.“ Bůh epidemie odpověděl, „zabil jsem jen sto. Ty ostatní zabil jejich strach.“

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

