Jan Ziegler: Česká televize pochybila dokumentem o komunistickém zločinci Berijovi

Musím konstatovat, že to bohužel v poslední době není první takové selhání veřejnoprávního média. Není to tak dlouho, co Česká televize odvysílala rovněž ruský dokumentární seriál o II. světové válce, ve kterém jsou také zveřejňovány nepravdy a bagatelizovány hrubé Stalinovy chyby, například ta, kvůli níž padlo do německého zajetí na půl milionu německých vojáků u Kyjeva, protože sovětský vůdce se až do poslední chvíle bránil v srpnu a září 1941 návrhu armádního generála Georgije Žukova k ústupu z ukrajinského hlavního města.

Tento díl dokumentu o Lavrentiji Berijovi byl ovšem skandální. Z válečného zločince a masového vraha byl málem kladný hrdina bez bázně a hany. Přitom tato komunistická zrůda je zodpovědná za masové vraždy s miliony mrtvých. To je stejné, jako kdyby někdo natočil film s obhajobou šéfů gestapa Henricha Himmlera, Reinharda Heydricha nebo Heinricha Müllera ve stylu, že to vlastně byli hodní lidé, měli rádi děti a za všechno může Adolf Hitler, kdežto oni vlastně nikomu nic neudělali a jenom bránili daleko horšímu zlu. Avšak obhajoba zla je v každém případě nepřijatelná.

Akorát mě mrzí, že televizní rada sice uznala pochybení České televize, ale její rozhodnutí, že musí zjednat nápravu, aniž neřekla jak, je poněkud alibistické. V každém případě by veřejnoprávní televize takové pořady zkreslující historii vysílat neměla a doufám, že v budoucnosti nebude.

autor: PV