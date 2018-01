Jan Ziegler: Zdechovský má být udavač? To jistě nemyslíte vážně Andreji Babiši

Ale při své obhajobě by se Andrej Babiš měl opírat o fakta a nikoliv domněnky. On opakovaně napadl europoslance Tomáš Zdechovského, že se prý jedná o našeho největšího udavače v Bruselu a ten tam snad má proti němu organizovat nějaké spiknutí. Otázka však zní, jak by toho mohl dosáhnout? Chtěl snad pan premiér naznačit, že pan Zdechovský má vliv na OLAF tedy Evropský úřad pro boj proti podvodům a úkoluje jej, aby si vymyslel podklady pro obvinění z dotačních podvodů na českého premiéra. Tomu snad Andrej Babiš sám nemůže věřit. OLAF a Evropský parlament jsou na sobě nezávislé instituce a nijak se vzájemně neovlivňují. Představa, že by jakýkoliv český europoslanec ovládal tuto instituci a diktoval ji, koho má obvinit, je směšná.

Urážení druhých lidí bez důkazů bývá kontraproduktivní a slovní výpady se mohou obrátit proti jejich původcům. Pokud tedy pan předseda vlády Babiš má nějaké důkazy o udávání europoslance Zdechovského, ať je předloží. V opačném případě, by měl takových proslovů zanechat. Chápu, že ohledně Čapího hnízda není v jednoduché situaci, ale nepodložená obvinění nejsou řešením.

Jan Ziegler

