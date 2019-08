Jan Ziegler: Francouzská justice, přestaň šikanovat české kamioňáky

Na tohle doplatil i řidič Luděk Vaculík z Karlovarska, který reagoval na inzerát na jednom z webů, jenž za 1100 eur nabízel údajný převoz nábytku z Belgie do Anglie. Tuto záležitost popisuje v Dopravních novinách europoslanec Tomáš Zdechovský. V kamionu řidiče Vaculíka našel na britské straně speciálně vycvičený pes 20 Albánců, kteří tvrdili, že o nich řidič musel vědět, což ovšem pan Vaculík popřel. Pravdou také je, že předtím prošel ve Francii třemi celními kontrolami, které u něj nic nenašly. Francouzský soud jej poslal na dva roky do vězení.

Už dříve dostal stejný trest řidič Jiří Sagan, u kterého na francouzské celnici našli běžence z Íránu, ovšem ti shodně uvedli, že řidič o nich nevěděl a navíc byli objeveni teprve potom, co sám řidič Sagan upozornil celníky na podezřelé rány z návěsu. Nutno dodat, že francouzská strana porušila všechny právní normy civilizovaného státu, když panu Saganovi nezajistila při vyšetřování tohoto činu kvalitního českého tlumočníka.

Europoslanec Zdechovský proto spolu s profesní organizací řidičů ČESMAD Bohemia varují všechny řidiče, aby nereagovali na podezřele lukrativní nabídky, které bývají také nebezpečné. A tato výzva měla úspěch. „Ozvali se nám další dva Češi, kterým naše varování zachránilo život. Navíc převaděče už řeší policie,“ řekl Zdechovský.

Na druhé straně mám ovšem pro řidiče kamionů, kteří tyto nabídky za slušné peníze přijaly, pochopení. Mají rodiny, chtějí pro ně to nejlepší a zabezpečit je. A když má někdo třeba nemocného člena rodiny nebo děti na studiích, tak bere i takové zakázky, to je lidsky pochopitelné.

Ovšem postup Francouzů považuji za skandální, oni místo zločinců trestají oběti, které byly na svoji práci najaty podvodným způsobem. Ano, lidé by měli být obecně obezřetní při přijímání podezřele výhodných nabídek. Jenomže naletět podvodníkům přece není a nemůže být trestný čin. To je, jako kdyby někdo někomu prodal údajně luxusní vilu, ve skutečnosti by to však byla barabizna, ale do vězení by šel kupec a nikoliv nepoctivý prodejce. Pozoruhodné také je, že jsou v takových případech trestáni pouze čeští řidiči, případně jejich kolegové z východního bloku. Kdežto kamioňáci z Německa, Belgie, Nizozemí apod. bývají ve stejných situacích po výsleších propouštěni. A také je třeba se zamyslet nad tím, proč nejsou souzeni kapitáni lodí přivážející do Francie běžence po moři, kdežto řidiči kamionů ano.

Dobrou zprávou však je, že o kauzy odsouzených českých řidičů ve Francii se začalo aktivně zajímat české ministerstvo zahraničních věcí.

Jan Ziegler

