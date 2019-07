Jan Ziegler: Rusko vyhrožuje sankcemi kvůli válečným památníkům

Nejedná se o bezvýznamný akt. Ruské ministerstvo obrany připravilo návrh zákona, který uvaluje sankce na cizince, kteří nemají náležitou úctu k ruským válečným památníkům. Čili se jedná o oficiální vládní záležitost. Mezi navrhovanými sankcemi je odmítnutí vstupu do Ruska a konfiskace majetku jakož i právní pronásledování v zemi. Trestáni by nebyli jen lidé, kteří by „hanobili“ ruské válečné památky, ale i ti, kteří by to jenom tolerovali.

Tak to je nebezpečné pro představitele Prahy 6, kteří si dovolili dát k soše maršála Koněva vysvětlující ceduli. Nepodívají se do Ruska, pokud mají konta v ruských bankách, přijdou o peníze, a také by mohli jít v kremelské říši do lágru. Ale teď vážně. Tento zákon míří hlavně na Polsko, Ukrajinu a pobaltské republiky, které se masově zbavují sovětských válečných památníků.

Ruský návrh je ovšem v rozporu s mezinárodním právem, protože se vměšuje do vnitřních záležitostí suverénních zemí. Země by se měly na základě platných úmluv starat o válečné hroby. To je v pořádku, to zmíněné státy dělají, ale nikdo jim nemůže diktovat, že musí trpět na svém území komunistické památníky. Já rozumím tomu, že každá země má jiné vnímání historie a Rusko nemá žádné právo si vyhrožováním vynutit svůj vlastní a často komunistický pohled. Navíc je to nesmyslné, protože úctu si nelze vymoci násilím, akorát to bude mít opačné účinky. Rusové by dosáhli jediného, že je Poláci, Ukrajinci a Pobalťané budou ještě víc nenávidět.

Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko neslaví 8. května jako vítězství nad nacismem. Pro ně příchod Rudé armády znamenal výměnu jednoho okupanta za druhého. Rusové v Polsku a Pobaltí vraždili tamní obyvatelstvo, vypalovali vesnice, deportovali civilisty včetně žen a dětí do gulagů, atd. A to jaksi nelze považovat za osvobození.

Chování Ruska je navíc poměrně drzé, protože se snaží diktovat ostatním, co mají dělat, ale samo se o válečné hroby zahraničních vojáků na svém území nestará. Pohřebiště československých legionářů jsou toho jasným důkazem. Tato ruská snaha je také kontraproduktivní, protože Poláci, Ukrajinci a Pobalťané mají svoji hrdost a nenechají se takovými hloupými nápady zastrašit. Zajímalo by mě také, co na to prezident Miloš Zeman, který pořád tvrdí, že sankce jsou k ničemu. Tak doufám, že zůstane ve svých názorech konzistentní i v tomto případě.

Rusko by se mělo vyvarovat jednání, které kalí a zbytečně destabilizuje mezinárodní vztahy.

