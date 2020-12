Jarmila Vlasáková: Mlčící většina

reklama

K tomu v Bruselu diskuse o budoucí zemědělské politice a zastropování plateb. Jsem přesvědčena, že je nejvyšší čas se razantně bránit. Nepravdivým informacím a jejich neustálému opakování. Není možné, aby hlavním motivem k těmto postojům byla averze, nebo přímo zášť k premiérovi. To se skutečně domnívají, že zastropování postihne pouze Agrofert? Doplatí na to celá naše země. Donekonečna opakujeme, že od dojnic po vepřové a drůbež jsou hlavními chovateli právě větší zemědělské podniky. Při cenových výkyvech za mléko, vepřové maso a drůbež, tak sanují cenové propady díky dotacím na plochu. I to však mnohdy nestačí. Díky živočišné výrobě dávají do půdy cennou organickou hmotu. Paradoxně již několik let nazývaný nebezpečný odpad. Jenže právě tato organická hmota pomáhá zadržet vodu v půdě. To nezachrání remízek, ani meze a cesty. Tam jen skončí splavená ornice z polí. Většina soukromých zemědělců provozuje pouze rostlinnou výrobu.

Pokud se do budoucna rozhodnou pro chov skotu nebo prasat, nepůjde to tak snadno. Nyní se k těmto záměrům vyjadřuje kde kdo. Všude máme dobré, nebo horší hospodáře. Mezi malými i mezi většími. Nejsmutnější je, když se k současným záměrům zastropování kladně staví menší zemědělci. Co je motivuje? Že čím hůře, tím lépe pro mne? Omezí se tím konkurence? Budou mít větší šanci na získání další půdy pro sebe? Když se podnikům omezí dotace, budou se zbavovat méně efektivní výroby. Dál bude klesat naše soběstačnost. Podniky Agrofertu i jiné budou k prodeji, kdo je asi koupí? Mají na to čeští zemědělci dostatek kapitálu? Tak asi uvažuje málo kdo. A tak necháváme průchod mediálním výstupům redaktorů, kteří s pomocí některých zemědělců sdělují národu své „pravdy“, které jsou většinou daleko od skutečnosti. Názory některých našich poslanců jsou na pováženou, stejně tak i europoslanců. Je to dáno neschopností naslouchat argumentům, nebo snahou naslouchat jen někomu? Je to neznalost, nebo záměr? Přitom oni budou rozhodovat o budoucnosti českého zemědělství. Co na to mlčící většina? Rozšíří se počet těch, kteří české zemědělství brání? Nebo zůstaneme u toho, že při vzájemné diskusi na toto téma budeme dotyčné hanlivě titulovat s tím, že proti tomu nic nezmůžeme? A doma svým dětem a vnoučatům říkat jaká je skutečnost. Začíná mi to něco připomínat. Pak si alespoň uchovávejme dokumenty o názorech poslanců a jejich hlasování. Pro svá vnoučata. Až nás budou kritizovat za to, co jsme jim způsobili.

Psali jsme: Ministr Toman: Živočišnou výrobu příští rok podpoříme více než 2,5 miliardami korun z národních dotací Jarmila Vlasáková: Rezignovat, nebo bojovat za české potraviny? NKÚ: Dotace do živočišné výroby dlouhodobě rostou, cíle produkce vepřového a počtu zvířat se neplní Greenpeace vyzývá k omezení živočišné výroby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.