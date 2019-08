Jaromír Petřík: Jaký je rozdíl mezi Janem Silovským a bratry Mašíny?

Jana Silovského zadržela na začátku února 2016 turecká policie na letišti v Istanbulu. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do syrského Džarábulusu a tam se připojit k bojovníkům takzvaného Islámského státu. Tureckým policistům se muž přiznal, ti ho poslali zpět do Česka. Silovský se doznal i českým vyšetřovatelům. Řekl, že počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS a že bude zabíjet lidi. Kromě trestu vězení měl Silovský absolvovat i psychiatrickou léčbu.

Nyní uplynula polovina jeho trestu ve vězení a Jan Silovský požádal o podmínečné propuštění. Třebaže ve vězení dostával samé kázeňské pochvaly a byl příkladným pracovníkem, tak soud jeho předčasné propuštění zamítl s tím, že prý se dostatečně nenapravil, jak píše Právo 28.8.2019.

Nyní si postavme do protikladu bratry Mašíny a podívejme se, co je za nimi vidět. Jejich případem se podrobně zabývám mnoho roků, napsal jsem na toto téma řadu blogů. Ale, snad nejlépe jejich případ popsal Jan Litvin (ZDE). Celou záležitost bratrů Mašínů zpracoval Miroslav Kačor ve svojí knize Svědomí hrdinů. Též natočil film, který však těsně před uvedením Česká televize stáhla z programu a nevím, zda byl někdy odvysílaný (ZDE). Kniha Miroslava Kačora je nabita fakty včetně fotodokumentace a výpovědí svědků. Řada faktů, které hovoří v neprospěch bratrů Mašínů je na webových stránkách jejich zastánců v současné době vymazaná.

Takže si stručně připomeňme činy bratrů Mašínů, které jsou vydávané za protikomunistický odboj: umlácení řadového policisty železnou tyčí, svázaní a podřezání řadového policisty nožem, zastřelení pokladníka při loupeži peněz, pokus o vraždu zasahujícího hasiče, když bratři Mašínové zapalovali stohy (hasič Lecián přežil i ránu jistoty, kterou do něj Ctirad Mašín vypálil).

Shrňme si to tedy: tři loupežné vraždy, jeden pokus o vraždu a podpalování stohů. Nevím, kdo ještě žádá o větší důkaz, že šlo o obyčejný terorismus!

Dále citujme z článku na iDnes slova Ctirada Mašína po roce 1989: "Rád bych se podíval na krajinu, na Karlštejn, tam je krásných míst. Ale já tam pojedu a budu se muset bavit s nějakým komunistickým kreténem, kterej bude mít právo mě hecovat a já nebudu mít právo mu něco udělat." K dobru pak dává historku, jak na Milana Paumera zaútočil jakýsi stařík holí. "Abych toho hajzla zabil a rozšlapal na krvavou kaši, to mi za to nestojí, to nemám na starý kolena zapotřebí, abych se dostal do problémů (ZDE)." Vyjádření hodné snad zabijáka a teroristy a ne normálního člověka.

Dejme si do protikladu, když zřejmě v afektu napsala žena diskutující na Facebooku, proč se nezapálily autobusy přepravující migranty u nás, jak se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nespokojil s tím, že této diskutující byla v rámci správního řízení udělena pokuta, ale navrhl pro ni trestní stíhání (ZDE). K adoraci činů loupežných vražd, které bratři Mašínové potvrzují, však Pavel Zeman mlčí. Nebo snad tyto činy stejně jako bratři Mašínové pokládá Pavel Zeman za protikomunistický odboj?

A nyní činy, o kterých jejich zastánci nepíšou:

Oba bratři Mašínové se hlásili do komunistické armády po roce 1948, ale nebyli přijati údajně skrze jejich průšvihy (např. krádež zbraní v muzeu v Poděbradech v roce 1946, což bylo po nějakou dobu jejich zastánci vykládáno jako protikomunistický odboj, později z webů vymazáno) Matka bratrů Mašínů byla členkou KSČ Jejich ideový vůdce a člen KSČ strýc Ctibor Novák dal v roce 1945 zastřelit nezletilé bratry Haukeovy, kteří měli 14 a 16 let za útěk z pracoviště (ZDE). Všimněte si, vážení čtenáři jak je v článku upravený text způsobem, aby se čtenář nic bližšího o těchto zločinech nedozvěděl. Velice podrobně včetně fotodokumentace je v knize Svědomí hrdinů popsáno, jak proběhla poprava i exhumace bratrů Haukeových. Hlavně, že po roce 1989 byl Ctibor Novák rehabilitovaný a posmrtně povýšený na plukovníka in memoriam... Ctirad Mašín se vyjádřil o prezidentovi Václavu Havlovi, že „Havel byl kretén pěstovanej estébákama“ (ZDE) Sestra bratrů Mašínů část svého života žila s komunistou...

Zásadní rozdíl mezi bratry Mašíny a Janem Silovským je, že Jan Silovský na rozdíl od nich, nikoho nezavraždil, ani nic nezničil. Přesto Silovský sedí ve vězení a adoranti loupežných vražd a činů, které by v normální společnosti byly kvalifikované jako terorismus, ovládají mediální prostor.

Ještě by mne zajímalo, zda by Silovský seděl ve vězení, kdyby se vyjádřil, že chtěl zabíjet komunisty, například v Severní Koreji. Docela bych věřil tomu, že by se rozpoutala mediální smršť na jeho podporu a možná by jej ti samí co vyznamenali bratry Mašíny, též navrhli na vyznamenáníc (ZDE).

Výklad, co je a co není terorismus již dosáhl takových absurdit, že proslulí Kocourkovští by se od zastánců bratrů Mašínů měli hodně, hodně co učit... A neměl by kromě trestu vězení absolvovat psychiatrickou léčbu každý, kdo obyčejné loupežné vraždy a žhářství pokládá za jakýkoliv odboj? Tedy, abych byl konkrétní, tak bývalými premiéry Mirkem Topolánkem a Petrem Nečasem počínaje a „historikem“ Jaroslavem Čvančarou konče?

P.S. Omlouvám se všem slušným čtenářům, že jsem po vzoru blogerů Jiřího Čumpelíka, Libora Čermáka a dalších zavřel diskusi, protože sprostota a agresivita odpůrců Andreje Babiše, Miloše Zemana a Vladimíra Putina přesáhla všechny meze a takové "diskuse" postrádají jakýkoliv smysl. Bohužel, tito sprostí a agresivní diskutující v podstatě znemožnili diskuse řadě slušných diskutujících.

