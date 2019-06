Jaromír Petřík: Je zmanipulovaný dav na Letné obrazem celé naší společnosti?

„Omyl tisíců vždy uhájí své právo proti pravdě jednotlivce“ uvádí citát Stefana Zweiga. Manipulace s davy jsou známé od pradávna. Charismatičtí řečníci povolávali davy lidí do zbraně a k revolucím všeho druhu.

A pokud řečník zahrál na správnou notu, dav šel za ním, i kdyby se jednalo o sebevětší hloupost, nebo dokonce zločin.

V médiích se občas objevuje záznam z Goebelsova projevu, kdy 18. února 1943 po porážce německých vojsk u Stalingradu vyzývá německý národ k totální válce:

„Chcete totální válku? Chcete následovat svého Vůdce?“ hřímá Goebels. „Ano, ano!!!“ odpovídá zfanatizovaný dav se vztyčenými pravicemi (ZDE), aniž by kdokoliv z tohoto davu pomyslel, že totální válkou se dočkají totální zkázy Německa a dalších milionů mrtvých... Součástí tohoto davu byli vojáci, lékaři, vědci, sportovci, inženýři, učitelé, dalo by se říct elita národa. Výsledek chování tohoto davu prokazuje fakt, že míra manipulovatelnosti jedince nemá nic společného s jeho dosaženým vzděláním či postavením.

Dav se v drtivé většině případů projevuje jako nemyslící manipulovatelné stádo.

Jednou z mála výjimek bylo chování davu při listopadových událostech v roce 1989, které jsem na vlastní kůži zažil v Brně, kde jsem tehdy pracoval. Na jeden z nejzajímavnějších okamžiků si vzpomínám, jak dav reagoval na prohlášení tehdejšího komunistického předsedy vlády Ladislava Adamce, kdy řečník uvedl, že má zprávu z Prahy, kde se Ladislav Adamec zaručil, že proti demonstrantům nebude použita síla. Nejdříve se z davu ozvalo pochybné mručení s občasným pískotem, ale jakmile byla zpráva ověřena a policejní jednotky nezasáhly, stal se náhle Ladislav Adamec miláčkem davu a kdykoliv bylo zmíněno jeho jméno, dav reagoval bouřlivým potleskem.

Pamětníci si určitě vybaví i okamžik na Letné, kdy dva příslušníci zásahové jednotky přišli národ prosit o odpuštění. Bylo to riskantní, protože příslušníci zásahových jednotek, kteří v Praze zbili studenty, byli tehdy snad nejnenáviděnějšími lidmi v celém tehdejším Československu. Tehdejší dav však jednal umírněně a jejich omluvu přijal.

Zde jsem dal do protikladu dvě naprosto rozdílné události, kdy se v prvním případě dav vzdělaných lidí projevil jako naprosto tupé nemyslící stádo a ve druhém případě, kdy byl dav složený z občanů, kteří nebyli nikým vybráni podle žádného klíče a spadali do všech sociálních i vzdělanostních vrstev. Sice byli též manipulovatelní svými řečníky, ale dokázali si zachovat zdravý rozum. Není od zajímavosti, že miláčkem tehdejšího davu byl i náš současný prezident Miloš Zeman, což mohu osobně potvrdit a ke kterému současný dav na Letné choval mimořádnou nenávist.

A co říct o chování současného davu řízeného „veřejnými režiséry“ Milionu chvilek Mikulášem Minářem a Benjaminem Rollem? (režiséry dávám schválně do úvozovek, protože skuteční režiséři, kteří jim napsali noty ze kterých četli svoje projevy, zůstávají v pozadí)

Nechápu, proč jako první řečník vystupoval římskokatolický jáhen ze Sudet Robert Elva Frouz (ZDE) a co tímto skuteční režiséři demonstrace sledovali. Řekl bych, že tímto byl dav na Letné trochu zaskočený, což dokumentoval velice vlažný potlesk. Též mi nedošlo, proč jáhen řeční o tichu a synergii a co tím chtěl demonstrujícímu davu vlastně říct. Dav na to reagoval též vlažným a rozpačitým potleskem.

Expert na dezinformace Bohumil Kartouz bouřil nejen proti Babišovi, ale i prezidentovi Zemanovi, kdy Zemana obviňoval, že otevřeně podporuje zájmy Ruska a Číny, podkopává bezpečnost ČR a jejich spojenců, jezdí na potupné návštěvy do Ruska a do Číny, do toho zapletl režimy, které mučí a vraždí svoje občany (nevím, proč nezmínil Ukrajinu a americké Guantanámo). Svůj projev končil slovy „nepotřebujeme volby...“ Za sebe mohu napsat, že větší míru dezinformací, ale i obyčejné lidské hlouposti jsem dlouho neslyšel, jako od tohoto experta na boj s dezinformacemi.

Velkou hvězdou demonstrace na Letné byl bývalý dlouholetý komunista Zdeněk Svěrák (v KSČ 1961 – 1969) ZDE. Mluvil o tom, jaké množství lidí se nenechalo opít rohlíkem nebo koblihou. Proč se ale sám Zdeněk Svěrák nechal opít rohlíkem od komunistů, kdy byl členem KSČ dlouhých 8 roků, demonstrujícím nevysvětlil. Mluvil o tom jak ho těší zaplněný Václavák.

Ovšem Václavák byl zaplněný i v případech, kdy 200.000 dav za zvuků naší hymny hajloval v roce 1942 při tryzně za Heydricha (ZDE), nebo velebil Klementa Gottwalda (ZDE).

Vystoupil i další herec Martin Myšička s proslovem napsaným dalším dlouholetým bývalým komunistou Petrem Pithartem (v KSČ 1960 – 1968) ZDE.

Osobně jsem měl „čest“ s „demokraty,“ kteří nenávidí Babiše a Zemana řadu roků v diskusích pod mými blogy. Mohu zodpovědně napsat, že jejich sprostota dosáhla takové úrovně, že jsem kvůli nim zavřel diskuse. Nastal stav, kdy slušní diskutující s nimi nechtěli mít nic společného a těchto „diskusí“ se přestali zúčastňovat.

Stačí ostatně připomenout bývalého blogera, člena KSČM Petra Cvalína, jakou sprostotu a nenávist vůči jeho osobě projevovali ve svých příspěvcích právě zastánci současné antibabišovské a antizemanovské „demokracie,“ že by současní komunisté tyto „demokraty“ mohli vyučovat slušnému chování.

A co dodat k velikému transparentu s nápisem "Motýle, leť už do p....e" nebo z okna." Mysleli tím snad jejich autoři defenestrace, které předcházely ať již husitským válkám, nebo třicetileté válce?

Je podivuhodná arogance lidí, kteří se nejvíce ze všech zaklínají antikomunismem a demokracií, ale ve skutečnosti se chovají totalitně, když chtějí svrhnout premiéra, který vzešel ze svobodných voleb. Agresivivně se chovají ke každému, kdo je, nebo byl v KSČ, kdy například šikana vnuka Milouše Jakeše od těchto „demokratů“ přispěla až k jeho sebevraždě (ZDE).

Na druhé straně nechápu, proč dlouholeté bývalé komunisty Zdeňka Svěráka a Petra Pitharta komunistobijci uctívají, (když navíc splňují diagnózu stanovenou blogerem roku administrace IDnes 2018 MUDr. Tomášem Vodvářkou –cituji jeho přesné znění:„Chci říci, že vstup do této strany už znamená podstatnou mozkovou poruchu /bez ironie/.“ (ZDE).

Jak je možné, že podstatná mozková porucha v případech Zdeňka Svěráka a Petra Pitharta (ale i generála Petra Pavla) komunistobijcům na blogu IDnes nevadí?

A co říct na chování davu, když vystoupil Radek Banga a k davu prohlásil, že nás není hrstka a uděláme na 10 vteřin takový „bordel“, ať nás ten kazisvět pořádně slyší? A dav poslušně 10 vteřin dělal „bordel...“ ZDE (pozn. 2hod 27min. záznamu).

V tu ránu jsem o davu na Letné ztratil mínění o jejich soudnosti.

Mám totiž obavu, že tento dav by udělal cokoliv, co by si přáli jeho „režiséři.“

Radek Banga davu poručil dělat „bordel“ a dav dělal „bordel,“ jáhen Robert Elva Frouzze Sudet poručil mlčet a dav mlčel.

Je až dojemné, ale jinak moc smutné, jak snadná je manipulace s davem lidí určitého smýšlení. A svůj blog bych zakončil citátem: „Co je platný dav, když nemá rozum...“

Psali jsme: Jaromír Petřík: Proč se na Letné neprotestovalo proti Lauderovi, Diag Human, či kauze katarského prince? Jaromír Petřík: Zdomácní v České republice vojska USA? Jaromír Petřík: Přestože kosovští Albánci vypalovali srbské kostely, Západ jim „tleskal...“ Jaromír Petřík: Šéf BIS vyznamenaný organizací, která má „povolení zabíjet“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV