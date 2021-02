Jaroslav Lád: Hej PÁNI… soudcové a ti další „cinklí“ dnešní doby...

Jsem výsostný demokrat, ale zároveň milovník organizace a řádu společnosti. To co se dnes děje v mé milované zemi Česku, mě ale začíná děsit. Vás, stále mlčící většinu NE?!

Vzhlíželi jsme k západní civilizaci, kde jsme si mysleli, že panuje organizace, řád a tím i pořádek, asi tak jak ve staré dobré konzervativní Anglii.

Čeho jsme se ale dočkali? Poblázněné demokracie, kdy rozhodují už i u ÚS na politické nátlaky a jejich časté připomínání v předvolební době 21 senátními stěžovateli.

My většinoví občané této země jsme dozajista nechtěli anarchistickou demokracíi (bordel) řízenou multifunkčními stranami s předvolebními účelovými koalicemi, povzbuzovaných pár hlasitými aktivisty.

Stále věřím, že doposud mlčící většina této země si přála a přeje přednostně organizovaný boj za zvládnutí pandemie COVI 19. Bolí nás to a bolet bude, o to víc a déle, protože jsme neukáznění sobci. ,

U nás slušných lidí naší země ani jeden život a těžce dýchající na ARU, ale i po něm v doléčování, nestojí za osobní práva a svobody, dnes tak nezodpovědně vynucované-neodpovědnými!

Řekněme si to tak, jak to je: „je válka“, zatím je třeba malá, bolí to, omezuje to, ale co by na to ti mrtví, nemocní a těžce poškození. Co když přijde „velká válka“? No a je úplně jedno, zda z důvodu zdravotního, sociálního a nedej bože politického, nebo dokonce ideologického.

No a k této válce-neklidu, dnes nakročil svým rozhodnutím ÚS ČR. V době ještě nezvládnuté epidemie, ekonomické zátěže a navíc v době vyhlášené předvolební soutěže=je to obyčejná prasečina.

Nejsem právník, ale hodně toho už v životě pamatuji. Kdyby měl ÚS opravdu starost o demokracii a ústavní práva občanů, tak měl udělat úplně jiný zásah do Volebního zákona ČR. To na co jsme 20 roků zvyklí měl prostě ponechat, protože jsme si na to zvykli a považovali jsme tyto ustanovení volebního zákona pro správu Česka za účelné a hlavně potřebné k stabilnímu vládnutí slušných vlád!

ÚS se měl ale ústavně právně podívat, zda v současnosti nevzniká ve společnosti jiný závažný problém s obcházením vůle občanů z voleb. Většinová vůle lidu této země, projevených v řádných demokratických volbách, by měla mít větší hodnotu, než vydalo „15 měsíčků“ 3,5 roků mazajících „ústavní mariáš“, odtržených od reality dnešní tak těžké doby celého lidstva.

Organizace, řád a spravedlnost voleb je v Německu! Zákaz předvolebních koalicí před volbami!

To jsme od ÚS potřebovali! Vítěz bere všechno, a je jen a jen na něm, jak to 4 roky bude fungovat. Jedině tak by se občané, “nejvyšší soudci = voliči“ dozvěděli, jaký program měl vítěz, a jak ho ve prospěch většiny zrealizoval. Plná odpovědnost! Plná odpovědnost i za „malou válku“ pandemii a jiné problémy. Plná odpovědnost za předpokladu, že nezvolení a pidi mandátoví, nebudou moci vydírat a vysírat!

No a pokud by byli skutečně mizerní, mizerní hospodáři a organizátoři, tak by šli jednoduše do „hajzlu dějin“. Teprve následně by nám legálně mohli další vítězové předvést vládnutí podle svého programu. Pokud by oslovili většinu voličů a vyhráli, tak pro každého z nás by měli být na další 4 roky odpovědnou a zodpovědnou vládou a my voliči jejich kontrolory. Tedy klidně jiní, ale opět s plnou odpovědností, a to i za svoji další politickou existenci.

Pokud by to takto PÁNI soudcové a „cinklí“ k tomu zařídili, to by se to radostně do budoucna volilo=volby by opět měly ten pravý smysl a volební programy se sliby, by nebyl jen o pár myšlenek, nerealizovatelných z důvodu anarchistického volebního zákona!

Takto nás PÁNI soudcové a „cinklí“ k tomu vedou sice také na vysněný západ, ale bohužel do zemí jako je Itálie, Španělsko, Belgie atd., kde neorganizace, nejednotnost a anarchistický volební řád neumožňuje dlouhodobě mít organizaci a řád správy země = pevnou silnou a plně odpovědnou vládu. Takovou bychom všichni potřebovali.

