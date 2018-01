Jaroslav Paleček: Volba prezidenta? Vůbec neřeší, co nás čeká. Žádná vize

Debaty kandidátů jsou jen o nich. Prezident by ale měl být vůdce, který vidí výzvy, které nás čekají a umí jim čelit. To je potřeba řešit, ne ego.

Země ale stojí na prahu obrovských změn.

Čtvrtá průmyslová revoluce začala. Prožene Evropou mnohem rychleji než ta první. A stejně jako ta první zatřese Evropou. Už v jejím průběhu nebude nic jako dřív. Počítačem řízené roboty uvolní z práce 70 až 80% zaměstnanců v průmyslu. Co ti lidé budou dělat? Kdo je zaměstná? Do práce se nebude chodit 40 hodin, ale jen 35 nebo 30 týdně. Co s volným časem? Mnohé profese zaniknou a zase jiné vzniknou. Ale určitě to budou profese odborné, nikoli pomocné.

Skončí velkosériová výroba jak ji známe dnes. Rozvoj levného 3D tisku umožní levnou a rychlou výrobu podle konkrétních individuálních požadavků zákazníka. Bude to výroba za přijatelnou cenu, za přijatelné náklady a čas. Nebude potřeba velká továrna. Výrobu bude možné realizovat i na vesnici a přitom vyrábět produkty pro lidi na druhé straně zeměkoule.

Dopravu zajistí železnice. Už je rozhodnuto o vybudování vysokorychlostní sítě železnic (400 km/hod.) v Evropě i Číně. Je to nová hedvábná stezka, která bude mít i politický dopad. Vznik Eurasie. Nebude se vozit ruda a železo, ale hotové výrobky. Už ne vagony, ale kontejnery.

Stejně v medicíně vám obvodní lékař nasadí 4 snímače a za 20 minut provede komplexní analýzu. Na léčení nasadí individuální léky, kterých bude třeba jen 1/5 těch dnešních. To už je někde realita.

Studenti nebudou potřebovat učebny ani koleje. Vždyť při studiu I education stačí počítač a informace. Na počítači také udělají testy způsobilosti. Pak se jen dostaví na zkoušky. Již dnes takové školy existují. Školné stojí jen 2000 dolarů místo obvyklých 40 - 60 000.

Myslím, že těmito tématy by se měli zabývat lidé, kteří si říkají o úřad presidenta této země. Tak to ostatně dělal i TGM. Byl tam, kde ho bylo potřeba. Tehdy to bylo v Americe, kde prosazoval zájmy své země. Ne v parlamentu, kde by loboval za své zvolení. A to je to hlavní, co by si politici měli uvědomit. Jestli chtějí být opravdu velcí, tak mají sloužit své zemi a ne sobě. A ta velikost pak přijde sama.

Jaroslav Paleček, Brno

