VIDEO To se nedá popsat. Podívejte se, jak Zdeněk Svěrák přemlouvá k volbě Jiřího Drahoše

12.01.2018 8:03

Český dramatik, herec a scénárista v jedné osobě Zdeněk Svěrák má strach o českou demokracii. Je to s ní prý vážné, protože populismus v poslední době vítězí na celé čáře. Mohl by ji však zachránit prezident, který bude mluvit pravdu, bude čestný, slušný a vzdělaný. To vše je podle Svěráka profesor Jiří Drahoš.