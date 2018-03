Jiří Baťa: Co kdyby to, co řekl pan Okamura, řekl někdo jiný, třeba nějaký pan Třasořitka z ČSSD?

Pan Tomio Okamura řekl něco, co by zřejmě za hluboké totality znamenalo něco jako protistátního, protirežimního, nedemokratického a možná že by za to snad byl postaven i před soud.

Podotýkám, že by tomu tak možná bylo, kdyby to řekl za vlády komunistů, někdy v padesátých letech. Pan Okamura to ale řekl v r. 2018, tedy v době, o které jeho kritici velkohubě prohlašují, že jsme v „hluboké demokracii,“ ale poněkud zapomínají, že v demokracii platí lidská práva, mezi které patří i právo na svobodu slova, svobodné vyjádření názoru. Co řekl pan Okamura jiného, než svůj osobní názor na tábor v Letech? Otázka tedy je ne co řekl, ale komu vadí to, co řekl? Lze postoje kritiků k vyjádření pana Okamury chápat stejně, jako proslulý filozof Francois Maria Arouet, alias Voltaire když řekl památná slova: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat“!

Zopakujme si, co vlastně pan Okamura na adresu tábora v Letech tak strašného, odsouzeníhodného řekl:

„V táboře nebyl nikdo nikdy zabit – lidé umírali v důsledku staroby a chorob, které do tábora přivlekli kvůli svému předchozímu kočovnému stylu života.“ Výrok, ke kterému lze jen připomenout, že není zcela přesný, ale je v souladu s historikem, profesorem Janem Ratajem, jednoho z nejpovolanějších historiků na dané téma, tedy tábor v Letech u Písku.

„Pokud jde o Lety, bude dobře si ujasnit, co tu chceme budovat. Mýtus o romském koncentráku je podle dostupných informací lež. Byl tu pracovní tábor pro osoby, které se vyhýbaly řádné práci včetně Čechů a Němců z protektorátu. Internováni nebyli na základě etnika, ale cikánského způsobu života, to znamená, že poctivě pracující Romové tu nebyli.“

I v tomto případě jde jen o nepřesně interpretované skutečnosti, protože ve své podstatě má pan Okamura jednoznačně pravdu.

„Oběti v táboře rozhodně nebyly oběti jakéhokoli holokaustu. Naopak srovnávání je neúctou ke skutečným obětem holokaustu, ať už Romů nebo Židů, ve skutečných koncentračních táborech. Samozřejmě platí, že jakékoli násilí na lidech odmítám a odsuzuji,“ řekl také pan Okamura. I zde však platí, že pan Okamura, kromě formulace vyjádření, neřekl nic jiného, než co uvádí jmenovaný pan profesor Rataj, resp. historické záznamy z Akademie věd z r. 2006. Navíc je také historiky prokázáno, že v táboře v Letech nebyl ani holocaust, ani koncentrační tábor v pravém slova smyslu. Pan Okamura naopak odsuzuje jakékoli násilí na lidech.

Suma sumárum, nejde o nic jiného, než tzv. hon na čarodějnice, resp. pokud vezmeme v úvahu i vyjádření poslance Roznera (SPD) o pseudokoncentráku, pak půjde zřejmě o „hon na čaroděje“. Skutečnost, že se SPD pana Okamury dostala do parlamentu, strana, která prosazuje přímou demokracii, ale také bojuje za obecné referendum, že hájí jiné zájmy, něž jiné „demokratické“ partaje, to jsou důvody, proč je proti němu , potažmo SPD veden tento politický teror. Pro lepší názornost není od věci si také připomenout, jak na „pobuřující“ vyjádření pana Okamury reagovali jeho odpůrci a kritici (a to nejsou zdaleka všichni):

- Miroslav Kalousek, TOP 09 : „To není zdaleka otázka jenom Romů. Popírání jakékoli genocidy nebo její relativizace či zlehčování, je hanebnost na úrovni zločinu a je nesmírně nebezpečná pro demokracii.“

To je fakt ten správný člověk, který může mluvit o hanebnostech, uf! Ten by si měl ne zamést, ale odbagrovat před vlastním prahem!

- Michaela Marksová Tominová, ČSSD: „Na nedalekém hřbitově je masový hrob dětí z Letů. Je jich okolo stovky. Každé z nich tam má jméno, datum narození a datum úmrtí. Naprostá většina zemřela v zimních měsících, následkem tyfové epidemie. Takže na zimu hlad a nelidské podmínky. Pan Okamura by se tam měl zajet podívat a vzdát jim úctu. Více netřeba dodávat.“

Možná by nebylo od věci, kdyby si tam třeba zajela sama paní Marksová.

- Martin Kupka, ODS: „Tomio Okamura svůj populismus dovedl daleko za hranu slušnosti. Za voličské hlasy je ochoten zjevně udělat cokoli - třeba i popírat historické skutečnosti. Zlehčovat zvrhlosti a násilí nacistické moci vykonané na romském etniku v celé Evropě stejně jako na dalších skupinách obyvatel - to by mělo autorovi takových výroků vynést červenou kartu“.

Pan Kupka by ještě měl specifikovat zvrhlosti a násilí nacistické moci, vykonané na romském etniku konkrétně v táboře v Letech, aby tak potvrdil nepravosti, které vyjádřil pan Okamura.

- Vojtěch Filip, KSČM : „Výrok pana Okamury neodpovídá historické pravdě. Pracovní tábor v Letech nechal zřídit pan Schwarzenberg pro likvidaci polomů ve svých lesích a práce tam byla těžká.“

Názor osobně nesdílím, neboť kromě prací v lese se ostatní nezakládá na pravdě.

- Karel Schwarzenberg,TOP 09: „To je něco skutečně nehorázného. Víte, mě se to osobně dotýká, poněvadž jsem tam v okolí strávil dětství. Pamatuji si to. V zahraničí by ho za to vyloučili ze sněmovny, což u nás ani není možné. To je opravdu taková nehoráznost. Kolik dětí tam zemřelo... Hrůza. Na příštím zasedání sněmovny s tím musíme něco udělat.“

O práci vězňů v polomech jeho otce se nepamatuje, protože o tom pan Okamura nemluvil, ale jinak si toho pamatuje víc než dost, když potřebuje!

- Jiří Dienstbier, ČSSD : „Je to daleko za hranou. Užívá stejnou rétoriku jako stoupenci nacismu vůči holokaustu jako celku. Slušní lidé by se od autorů podobných odporných výroků měli jasně distancovat. Okamura už poněkolikáté prokázal, že do slušné společnosti nepatří.“

Když už pan Dienstbier zmiňuje slušné lidi jen doufám, že se mezi ně sám nepočítá!

- Daniel Herman, KDÚ-ČSL „Autenticky jsem neslyšel, co pan Okamura řekl. Každopádně co se týká koncentračního tábora v Letech, stačí se podívat na hřbitov v nedalekých Miroticích. Tam jsou desky se jmény obětí a mezi nimi je i mnoho malých dětí. Takže tvrdit o táboře, že to byl pouze pracovní tábor a že tam lidé umírali na základě vyčerpání a podobně? Mám konkrétní svědectví, že tam ty děti skutečně zabíjeli. Je to něco strašlivého. Myslím, že je třeba podívat se na historická fakta. Nechci však komentovat výroky někoho jiného. Historická fakta mluví sama za sebe...“

Má-li pan Herman konkrétní svědectví, že se tam děti zabíjeli, proč jej nepředloží veřejnosti? Možná by je přivítal i pan profesor Rataj nebo historický ústav AV ČR?

Tolik pokrytectví se jen tak nevidí. Všichni jmenovaní šmahem a tvrdě odsoudili výroky pana Okamury, přičemž ani jeden z nich nepoužil, nezmínil nebo neodkázal na nějaké fakta a důkazy z titulu historických materiálů, které o táboře v Letech podávají dostatečné svědectví nejen jaký tábor to byl, ale které de facto potvrzují výroky pana Okamury. Pakliže např. pan Herman připomíná, že „Myslím, že je třeba podívat se na historická fakta.... Historická fakta mluví sama za sebe...“, pak má (zcela mimořádně) pravdu v tom, že dříve, než všichni kritici pana Okamury něco vyřknou, by se měli napřed přesvědčit, jaké jsou fakta a skutečnosti. Přímo do očí bijící je vyjádření Karla Schwarzenberga, který licoměrně, až téměř lítostivě konstatuje, že cituji: „... mě se to osobně dotýká, poněvadž jsem tam v okolí strávil dětství. Pamatuju si to!“ Tak on si to sice údajně pamatuje, ale celou dobu o tom mlčel. Pak nějaký Okamura připomene události v Letech, pan kníže, osvícený duchem svatým, se náhle rozpomene a je zděšený, co se tam strašného v době jeho dětství, událo! Aby toho nebylo málo, chce ještě na pana Okamuru podávat trestní oznámení!

Nezbývá než znovu zopakovat, že pan Okamura řekl svými slovy to, co je jinými slovy formulováno v historických dokumentech, resp. jak se k věci tábora v Letech vyjádřil pan profesor Rataj. Na tom není nic špatného a už vůbec ne žalovatelného. Má-li se někdo chytit za nos, tak v první řadě jeho falešní, pokrytečtí kritici! A pokud někdo poukazuje na morálku, tak by ji měli projevit hlavně kritici pana Okamury tím, že se mu, resp. jim oběma veřejně omluví!

(zdroj ZDE).

