Jiří Baťa: Hlas T. Kluse, hlas Boží

Domnívám se, že to už nejsou jen vyslovené standardní názory, ale spíše psychoanalytické (případně psychopatické) poučky, rady a doporučení. Pana Kluse neznám, jen vím, že je údajně oblíbený zpěvák, nicméně svým častým zviditelňováním a vyzývavým vystupováním na veřejnosti je svým způsobem extrovert, či lépe společensko-politický rozumbrada. Pokud zmiňuji, že jeho veřejné projevy a stanoviska k událostem ve společnosti již nemají charakter názoru pak proto, že sice uznávám názory a postoje mladých lidí, ale jen tehdy, pokud jejich názory jsou relevantní a také mají reálnou a vypovídající hodnotu. To o projevech pana Kluse říct nelze. Není to však jen jeho „slabůstka“ coby životem dosud nezkušeného mladého člověka, k tomu mu chybí ještě hezkých pár let, ale tento způsob veřejné aktivity je de facto projev či způsob, kterým se údajně kriticky, ale zcela jistě demokraticky, vyjadřuje k současnému stavu a životu společnosti, jako to činí aktivní představitelé pražské kavárny (a jejich soudruzi z mimo pražských kavárniček). Je to svým způsobem poněkud vtíravá (pro někoho však velmi sympatická) očividná snaha pana Kluse vézt se na vlně popularity, být IN, jinak také řečeno, natahovat si své „umělecké“ triko popularity. Pan Klus se s radostí zapojil do kulturně-umělecko-politicko-společenského odboje, posilujíc tak své vrstevníky a sobě rovné oponentní rebely z řad mladých (Dyk, Mádl, Isová aj.), ale také rebelujících představitelů kulturní sešlosti (Menzel, Bartoška, Nový, Navrátil, Hrušínský, Hrzánová, Štěpánová a celá řada dalších). Poznamenávám, že toto je jen objektivní konstatování, nikoli snaha tyto lidi ostrakizovat, jsme přece „demokraté“, že?

Pan Klus se ve svém posledním veřejném projevu dostatečně prokázal, jak moc či ještě lépe vůbec nerozumí politice ( https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kupuje-si-andrej-babis-umelce-velky-sef-nehraje-podle-pravidel-vysvetluje-klus-svoji-kritiku-umelcu-a-premiera-52669?dop-ab-variant=2&seq-no=1&source=hp). Jeho pichlavé poznámky k panu premiérovi Babišovi působí poněkud zmateně, s nádechem literární formy a filozofického mudrování ale s výsledkem, rovnající se vymlácené prázdné slámě. Nevím, zda jeho slova : „Hodně mě překvapuje, že člověk vyjádří svůj názor a vzbudí to, že lidé jsou naštvaní a znechucení, jako kdybych na to ze své pozice neměl právo. Nebo reagují, že jsem hrdina. Důležité je pojmenovat ten strach, který nám tady vládne,“ a dále : „Jsme tady na diskuze, za atmoškou. Jsme tady pro cukrovou vatu. To je fuk. Jste tam. Legitimizujete způsob Šéfovy hry. Říkáte, ano, v tomhle případě ano. Ale ve vlaku do Prahy už je to zase Zloduch. Být trochu pro a trochu proti naší společnosti už párkrát zlomilo vaz, není čas se poučit a zpevnit své postoje,” lze považovat za slova projevu a jednání psychicky zdravého člověka a ne labilního schyzofrenika? Jeho způsob vyjadřování je hodně zmatený, jako by toho chtěl hodně říct a nenachází pro to vhodná slova, jako by pan Klus trpěl některým z druhů schizofrenie, jak o tom hovoří toto pojednání:

Většina lidí se domnívá, že schizofrenik je někdo, kdo se jednoho krásného rána probudí a uslyší ve své hlavě hlasy, které mu sdělují, že za ním jdou andělé. Jenže tak tomu není. Ve skutečnosti plíživě začíná schizofrenie a sluchové halucinace jsou jen jedním z mnoha možných příznaků. Obvykle se nejprve objevují takzvané nespecifické příznaky, kdy je nemocný depresivně naladěný, nedokáže prožívat emoce stejně jako předtím. Nemoc propuká obvykle v období od dospívání do třiceti let a postihuje ve stejné míře jak muže, tak i ženy. Stejně tak, oproti běžně rozšířenému názoru, není pouze jedna schizofrenie, existuje mnoho různých typů této duševní choroby.

Aby toho nebylo málo, důvěrně informuje své fanoušky také o tom, že zásadně odmítá peníze za aktivity a koncerty od firem a hnutí Andreje Babiše. K jeho politice je prý totiž dlouhodobě kritický. Umělci podleKlusovs názoru prý nemohou na jedné straně kritizovat premiéra a zároveň vystupovat na akcích, které pan Babiš a jeho firmy podporují. Slova jsou to hloupá a možno říct i naivní jako ta předešlá (viz výše), neboť sám sobě, ale i vůči kolegům a druhým „umělcům“ (mezi které se také počítá) si významně odporuje. On, tak i umělci, příslušníci pražské kavárny a různí pravdoláskaři si totiž sotva připouštějí skutečnost, že jakkoli se „svobodně a demokraticky“ staví a protestují proti jistým politickým tendencím a skutečnostem, si ale také bohužel neuvědomují, z čeho jsou vlastně oni (nadprůměrně) placeni a tedy i živi. Jestliže pan Tomáš Klus odmítá vystupovat na akci, která je podporována Babišovými penězi, stejně jako vyzývá další umělce, že by neměli vystupovat na akcích, které pan Babiš a jeho firmy podporují (přesněji řečeno sponzorují), vystavují se reálnému nebezpečí, že může (mohou) dopadnout stejně, jako slavný principál pan Hrušínský. Nesouhlasit nebo protestovat proti Babišovi a jiným podobným sponzorům mohou, ale když jim přestanou téci peníze od sponzorů, nebo nebudou mít posluchače a diváky, pan Klus a ostatní „umělci“ budou hrát a zpívat dětem ve školce, nebo také třeba jen bezdomovcům. Samozřejmě že ani panu Klusovi ani dalším, nebude v jejich aktivitách bráněno. Jsme přece demokratický, kulturně vyspělý a právní stát, nebo ještě lépe, nežijeme již v komunistické totalitě, ale bohužel, v totalitě jiné, polistopadové. Nebo se mýlím?

