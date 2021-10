Jiří Baťa: Kdybych měl volit PIRSTAN, asi bych musel být nepříčetný

reklama

Pane Vratislave Krejčíři, místostarosto města Kroměříže,

do poštovní schránky se mi dostal Váš agitační letáček, v němž vyzýváte občany k volbě koalice PIRSTAN v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny ČR. Rozumím tomu, že jako druhý nevyšší představitel města Kroměříže jste jistě členem STAN, tedy STarostů A Nezávislých, ale především partaje starostů, resp. místostarostů. Vaše členská příslušnost ke STAN je, vzhledem k Vaší funkci ve státní správě, celkem logická. Otázka ale je, zda byste rovněž volil koalici PIRSTAN v případě, že byste nebyl ve veřejné funkci a byl jen řadovým občanem. Nicméně, dnes jste ve funkci místostarosty města, tak proč nevolit PIRSTAN, že?

Ve své přímluvě jít k volbám hodnotíte současnou vládu ANO a ČSSD a konstatujete, že tato vláda krizovou situaci nevládla. Nutno přiznat, že nejen krizovou situaci nezvládla, toho nezvládnutého bylo mnohem víc. Jinak ovšem máte pravdu, vláda se dopustila celé řady nesprávného rozhodnutí a řešení. To na straně jedné. Na druhé straně píšete, že jsme (nevím, zda vy ve STAN a Piráti, či my občané obecně) čekali rychlá a správná rozhodnutí, vedoucí k ochraně zdraví a životů občanů. Místo toho přišel chaos, nezákonná opatření, chybějící znalosti, kompetence a s nimi zbytečné oběti na lidských životech, což je však otázka názoru a úhlu pohledu.

Pane místostarosto, toto Vaše hodnocení a vidění situace jsou otřepané fráze o událostech či skutečnostech, které zná snad každý občan. Jak jsem zmínil, vláda ne zcela zvládla pandemickou situaci v souboji s Covid-19, což ale neznamená, že ji nezvládla vůbec. Předně bych chtěl poukázat na známé přísloví, že „Po prohrané bitvě každý generál“ a hlavně, že není vhodné kritizovat něco, co by sám udělal jinak, protože to, co učinil jiný, učinil špatně. Nechci vládu nikterak omlouvat, sám k ní mám řadu výtek, ale také chápu, že vláda (a nejen česká) se dostala do velmi prekérní situace, neboť do té doby se nikdo s podobným jevem a nebezpečím pro zdraví a život lidí v takové síle a rozsahu nesetkal.

Na rovinu pane místostarosto, domníváte se, že pomineme-li zde skutečnost, že se to už stalo a řešení bylo takové, jaké bylo, že jako samotní členové STAN nebo ve spojení s Piráty byste byli schopni situaci zvládnout lépe? Pod tím „lépe“ si představuji, že byste situaci zvládli, protože byste nevyvolali chaos, nepraktikovali nezákonná opatření, neboť vy byste zřejmě měli nejen tolik potřebné znalosti a schopnosti, ale také všechny potřebné kompetence, čímž byste zcela odvrátili či dokonce zabránili zbytečným úmrtím, jako za této vlády?

Vy, resp. vaše koalice PIRSTAN dáváte často najevo, že jste o dost chytřejší, vzdělanější, kompetentnější, že vždy víte či znáte, jak to udělat lépe než ti druzí a opovrhujete řešeními, které dělá tato vláda. Jistě, v řadě případů by to „jiní“ dělali jinak, ale ti „jiní“ to nedávají předem na odiv a celkovou práci vlády neopovrhují. Tato vláda, tj. vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM není či nebyla, nutno otevřeně přiznat dobrá, ale zase je rozhodně lepší než všechny předchozí. Kéž by ta nová byla alespoň stejná, jako tato!

Dále zmiňujete kvalitu práce členů Pirátské strany a STAN, že jim, tedy včetně Vás, skutečně záleží na budoucnosti této země. Úsměvné je, že podle Vás to nejsou otřepané fráze. Připouštím, že to otřepané fráze nejsou, jsou to ale naprosto nesmyslné, nereálné nabubřelé a neakceptovatelné výmysly, často antispolečenského charakteru. Nechci zde uvádět či rozvádět řadu irelevantních a negativních názorů, projevů, slibů, plánů a různých akcí, ale pokud by se měla občanská veřejnost rozhodnout ve volbách pro koalici PIRSTAN, vedlo by to zcela nepochybně společnost do záhuby. Zavedení eura, posílení práv a kompetencí EU, posílení spoluúčasti ČR v NATO, přijímání imigrantů, podpora genderismu, lidí LGBTQ atd., to rozhodně není řešení pro budoucnost České republiky a občany!

Pokud zmiňujete, že o vás, tedy o koalici PIRSTAN, lidé šíří lži a výmysly, že jsou to lidé, kteří se bojí, že přijdou o svou moc, dotace a výhodné kšefty se státem, pak stejně tak platí, že také Vy a vaše koalice se snažíte funkce si udržet, ti, co je ještě nemají, tak se zase snaží ke korytům, k funkcím a k moci dostat. Životní zkušenosti členů Pirátské strany jsou malé, často žádné, jen euforie máte na rozdávání. To k vládnutí nestačí, a že téměř každý Pirát má před jménem nějaký titul, pro vládnutí nic neznamená a rozhodně nejsou přednostmi. Ostatně to také svědčí o „úrovni“ stávající vlády i opozice, kde se to jen hemží samými magistry, inženýry, doktory, profesory apod. a výsledky?

Na závěr si dovolím oponovat Vaší úsměvné proklamaci, že Piráti a Starostové představují pro Českou republiku naději na změnu! Takové tvrzení u většiny občanů neobstojí, ostatně, tu změnu hlásají skoro všechny subjekty, které se ucházejí o posty v Poslanecké sněmovně a výhody z toho plynoucí. Já k volbám určitě půjdu, ale kdybych měl volit koalici PIRSTAN, asi bych musel být nepříčetný.

Nejsem člověk nepřejícný, škodolibý či sobecký, přesto Vám či koalici PIRSTAN nemohu a ani nechci popřát úspěchy ve volbách. Koalici PIRSTAN, stejně tak její programovou politiku zásadně odmítám. Zato Vám i Vaší rodině upřímně a rád mohu popřát dobré zdraví, pane místostarosto.



S pozdravem

Jiří Baťa

