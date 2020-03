Jiří Baťa: Když si dvě „nány“ nevidí, kulantně řečeno, do úst

Není pochyb o tom, že Evropská unie od samého počátku až do dnešních dnů v pandemické situaci neprokázala nic mimořádného, nic, co by kritickou situaci v členských zemích nějakým způsobem ovlivnilo. Naopak, paní předsedkyně EU von der Leyenová tvrdě kritizovala členské země za to, že uzavřely své národní hranice, což prý poškodilo vzájemnou důvěru mezi členskými zeměmi. „Uzavírání hranic jednotlivými členskými státy koronavirus nezastavilo, naopak uškodilo mnoha firmám a přerušilo dodavatelské řetězce v Evropě,“ prohlásila Leyenová místo toho, aby kriticky přiznala, že se EU intenzivně nebo jinak významně nezapojila do řešení problémů, které vznikly v souvislosti s výskytem koronaviru. Nezmínila, že to byly právě jednotlivé členské země EU, které nejenže řešily své interní problémy, které vznikly po rozšíření viru Covid-19, že si také koordinovaně pomáhaly při zajišťování potřebných zdravotnických pomůcek a materiálu. Prostě nebyla to EU, která zajistila miliony roušek, respirátorů, testerů aj., ale byla to komunistická Čína, která dodala všechny tyto potřebné věci. Ideologie totiž šla stranou, rozum a přátelství zvítězily.

Nicméně paní von der Leyenová s plným vědomím lživě tvrdí, cituji: „Nynější situaci má Evropská unie pod kontrolou a Evropané poznávají, jak „vzácná“ Evropská unie je. Máme to ve svých rukou. Na začátku jsme hleděli do propasti, ale rychle jsme spatřili v této krizi také pozitiva a soudržnost. Vidím mnoho povzbuzujících signálů toho, že Evropané poznávají, jak vzácné naše společenství je.“ Paní von der Leyenová je nepochybně věřící, neboť věří ve zbožná přání, když říká, že současnou situaci má EU pod kontrolou, jenom bohužel nezmínila, jak a v čem konkrétně. Říkat, že „máme to ve svých rukou“ je nejen bohapustá lež, ale také bezmezná drzost. Jestliže říká, že „na začátku jsme hleděli do propasti...“, tak dnes můžeme opodstatněně konstatovat, že nehledíme do propasti, ale do p…, protože žádné pozitiva a soudržnost nelze v EU ani vidět, ani zaznamenat. Spíše naopak, členské země jsou velmi nespokojené s přístupem EU ke zdravotní a z ní plynoucí kritické ekonomické situaci, když o faktické pomoci při řešení pandemie ve státech EU nemůže být řeč. To na jedné straně.

Na druhé straně pro českou eurokomisařku paní Jourovou je pandemie Covid-19 a její dopad na zdraví lidí, potažmo na ekonomiky jednotlivých členských zemí EU, ale také na celoevropskou či celosvětovou ekonomiku zřejmě nepodstatný, resp. ne tak důležitý. Pro ni je totiž podstatný fakt, že České republice a jiným členským zemím byly poskytnuty zdravotnické pomůcky a prostředky z komunistické Číny, resp. Ruska. V této souvislosti neopomíná plnit „jistá“ zadání a z toho plynoucí závěry, cituji: „Evropská unie finančně podpoří nezávislá média, neboť ani v časech koronaviru nelze zapomínat na boj proti dezinformacím, které i v této době šíří Čína a Rusko. Tyto země musí dostat na srozuměnou, že se EU umí bránit, i když se musí vypořádat s užitečnými idioty na vlastním území.“ Mj. také konstatovala: „Jsme (rozuměj ona a další v EU) znepokojeni také tím, kolik dezinformací šíří i samotní Evropané. Někteří z nich to dělají kvůli zisku, další jsou jen užitečnými idioty!“ Bravo, paní Jourová, nyní už jen zbývá se zeptat: „A Vy to děláte z jakého důvodu?“ Sorry jako, zdá se, že ve Vašem případě to bude nejspíše z obou!

Shrnuto a podtrženo EU, resp. její vedení se domnívá, nebo je o tom dokonce přesvědčeno, že v Evropské unii je vlastně všechno v pořádku, že to mají pod kontrolou a ve vlastních rukou. Neuvědomují si však, jak hluboce se mýlí, že názor šéfky EU Ursuly von der Leyenové neakceptuje řada členských zemí. Ty jsou si až příliš vědomy, že eurounijní Atlantik má nejen značné trhliny ve svém trupu, nabírá vodu, ale že je také již nebezpečně nakloněn a hrozí mu sešup ke dnu. Ale upřímně (říkám za sebe), čím dřív, tím lépe. Lépe pro nás, obyvatele Evropy, hůře pro užitečné idioty v EU, kteří svou „práci“ jistě nevykonávají jen za „suché z nosu“.

