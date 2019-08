Jiří Baťa: Paní Moučková, brzděte!

Premiérem Babišem počínaje, lidi, kteří se prý všemu podřídí bez problémů, prezidentem Zemanem konče. Mj. také říká, že je vyděšená z toho, co se tady děje a zdůrazňuje, že se dočkala demokracie až ve svých 61 letech a teď se o ni bojí. No, není jediná, která se o ni bojí.

„Zaplať pánbůh za ty demonstrace. Bojím se, že je ohrožena demokracie a plíživě se blíží doba, kdy začne diktát mocných lidí,“ říká Kamila Moučková. Pozoruhodná myšlenka jedenadevadesátileté dámy, která stejně jako celá řada jiných tvrdí, že je demokracie ohrožena, avšak nikdy neřeknou, v čem nebo čím konkrétně ohrožení demokracie vidí. Zdá se, že ví proč o tom mlčí. Protože pokud je něco špatného, alias shnilého v tomto státě je to vinou vlád současné i předchozí politické reprezentace a ne vinou komunistů, jak by si asi ráda paní Moučková ulevila, kteří si za 30 let od převratu v r. 1989 k vládě ani „nečichli“. Ono se dost těžko říká, že demokracii ohrožují zrovna politické strany, jako jsou ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, ČSSD a další, které demokratický režim v Česku instalovaly. Také by nebylo nezajímavé znát obavy paní Moučkové z toho, jak se blíží doba, kdy začne diktát mocných. Je si tato stará paní vědoma, že tento případný diktát mocných by byl vyvolán lidmi, kteří vytvářejí dnešní politiku, tedy převážně strany pravicového, liberálního či konzervativního ideologického zaměření? Jinými slovy ti, kteří potlačili listopadový převrat, aby vybudovali demokracii v našem státě? Tak proti komu vlastně paní Moučková brojí?

Paní Moučková se bojí nejen o demokracii, ale nelíbí se jí ani Andrej Babiš, který je podle ní spojený s mnoha skandály a osobními problémy a o kterém otevřeně říká: „Je to několikrát potvrzený spolupracovník StB, který má své miliardy a přes ně má své kšefty a trafiky. Ať si je opatruje. Ale ať nechce vládnout této zemi.“ Sakra, co je to za demokratku, když nechápe, že on se do vlády sám neinstalovat, že byl zvolen řádnými volbami a že i dnes má dostatečnou podporu voličů, která mu umožňuje zastávat funkci premiéra vlády. Proč by neměl vládnout této zemi, když k tomu má mandát? Nebo by se měl řídit přáním či požadavky několika pražskokavárenských demokratů, včetně paní Moučkové, kteří si demokracii vysvětlují po svém?

Paní Moučkové se pozastavuje nad tím, jak jsou lidé bez zájmu o politiku. Prý chtějí málo, mít svatý pokoj, někam si zalézt, říct si, že nemají hlad. A večer si pak zajít do hospody na pivo. Tomu paní Moučková říká pohrdavě „pivní kultura“. Tak jenom proto, že lidé volí A. Babiše nebo M. Zemana a chodí do hospody, považuje paní Moučková tyto lidi za méně kulturní, protože svým pobytem v hospodě a pitím piva provozují „pivní kulturu“! A ptá se, kde že je u nich morálka a odpovědnost? Takže místo toho, aby se ptala na morálku a odpovědnost na adresu převážně pravicových politiků, původce neutěšeného stavu v naší společnosti, tak odsuzuje obyčejné lidi-voliče za to, že nemají hlad a chodí na pivo do hospody! To je úroveň myšlení paní demokratky Kamily Moučkové. Tak si o ní také něco řekněme.

Paní Kamila Moučková v říjnu 2013 dostala od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání. A přesto něm říká: „ Že se nestydí! Je škoda, že tenhle vzdělaný a chytrý pán se dostal do této situace. Nevím, jestli je tak nemocný. Mně je 91 let a jsem ráda, že mi to ještě myslí. Obávám se, že tam je nějaká porucha. To není možné, aby se tohle s člověkem stalo.“ Paní Moučková se o prezidentu Zemanovi vyjadřuje s podivem nad tím, jak se prý do této situace dostal. O jaké situaci to mluví? Jakou jeho poruchu má na mysli? Paní Moučková o sobě sebevědomě, či snad namyšleně říká, že ač je jí 91 let, že jí to ještě myslí! Chce tím snad říct, že Miloši Zemanovu to už nemyslí? Tak to je hodně odvážná a netaktní úvaha! No není divu, Miloš Zeman totiž nemyslí a nejedná v intencích paní Moučkové a všech těch rádoby demokratů z pražské kavárny, kteří by jej nejraději místo na Hradě, v tom lepším případě, viděli na Vysočině, jak objímá stromy! To ale není zdaleka všechno.

Paní Moučková s vědomím, že její pověst je zajištěna protikomunistickým myšlením a jednáním po r. 1968, potažmo jejím angažmá v r. 1989 a dále, se dnes nemusí vůbec stydět za to, že byla dcerou vysoce postaveného funkcionáře Viléma Nového (to jí jistě nikdo nevyčítá, děti nemohou za své rodiče), ovšem její dlouhodobé členství v KSČ jí nikdo neodpáře navzdory tomu, že ji do KSČ hned po válce (tedy cca v 18-20 letech jejího věku) prý údajně přihlásil její otec. Jak sama říká, díky tomu se stala v 50 a 60 letech televizní tváří komunistického režimu. Z toho se očistila svým angažmá hlavně po listopadu 1989, kdy mj. navrhovala V. Havlovi, aby postavil komunisty mimo zákon! Že s tím neuspěla víme, protože V. Havel byl právě díky těmto komunistům zvolen za prezidenta republiky. O Miloši Zemanovi říká, že by se měl stydět a co ona, ta by se za své letité angažmá v KSČ stydět neměla?

Paní Moučková by si měla občas zamést před svým demokratickým prahem a také poněkud přibrzdit ve svých kritických úsudcích na adresu současných nejvyšších představitelů premiéra Babiše, prezidenta Zemana, potažmo občanů Je pochopitelné, že je-li člověk ve svých 91 letech ještě středem zájmu médií a jisté části veřejnosti, že to v rámci narativu posílí jak jeho vyhasínající ego, tak také stařeckou ješitnost. Paní Moučková, jakkoliv je vydávána za symbol cti a osobního geroismu, by si však měla uvědomit, že jakkoliv je dnes adorována jako příklad osobní statečnosti v boji proti komunistickém režimu, že byla také léta televizní tváří komunistického režimu. Za celou dlouhou dobu se však této „roli“ nepostavila a poctivě a snaživě sloužila tomuto režimu až do srpna 1968! Je možné, aby se toto její dlouholeté angažmá pro KSČ jen tak snadno, ku prospěchu jiného angažmá, zapomnělo?

Poznámka na konec: paní Moučková také s radostí přijala pozvání od spolku Milion chvilek pro demokracii, aby ve středu 21. srpna promluvila na Václavském náměstí na vzpomínkové akci k událostem ze srpna 1969.

Závěr: Příliš známé jméno (zvláště, je-li spojováno se srpnem 68 a listopadem 89) je těžké břímě pro každého, což v jisté podobě platí i pro paní Moučkovou!

(Zdroj: ZDE.)

Psali jsme: Jiří Baťa: Poněkud nechápavá, (s)prostořeká hérečka Holubová Jiří Baťa: Prezident Zeman „opět“ v nemilosti aneb Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde Jiří Baťa: „Moc, sláva, bohatství – co ze všeho nám zbylo? Naše řeč.“ Jiří Baťa: A nemohlo by to být třeba také takhle?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV