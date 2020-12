Jiří Baťa: Sofistifikovaná reportážní idiocie, dovedená do ultrasuperdemagogické dokonalosti. Bůh jim odpusť!

reklama

Kolik občanů ČR a jiných států, kterým se této zvěsti dostalo se ulevilo, když se konečně dozvěděli pravdu o hanebném atentátu na člověka, který je sice pro Rusko osobou zcela bezvýznamnou, zatím co pro západní, či lépe pro americkou politickou reprezenatci je to Putinova oběť a proto je pro ně zpráva přímo osvobozující. Konečně se totiž potvrdilo a světová veřejnost dostala zpráva, že příčinou Navalného nevolnosti poté, co se mu udělalo v letadle špatně, byla (oficiálně neprokazatelně) způsobena novičokem! Podle novinářů zdá se, je tato zpráva relevantní nad vší pochybnost. A jak že k tomuto odhalení došlo?

Stalo se tak jistým nedopatřením, když se „prefíkaný“ Navalnyj vydával za pracovníka FSB, na což mu prý „skočil“ jeden z agentů ruské Federální a bezpečnostní služby (FSB) Konstantin Kudrjancev (zřejmě nějaký „nováček“, z čehož se jaksi „nechtěně“ vyvinul „novičok“!), který se prý opozičnímu předákovi Alexeji Navalnému (dobrovolnš nechtěně) přiznal, že se ho pokusil 21. srpna se svými kolegy otrávit. Jed typu novičok mu prý údajně dali do spodního prádla. Pprotože se nejdená o zcela běžný typ pokusu o otravu člověka, notabene novičokem, zopakujme si onu skandální událost, která stejně jako VŘSR také otřásla světem. Vycházeje z veřejně dostupných informací a faktů, Alexej Navalnyj cestoval v letadle běžně oděn zcela nepochybně své spodní prádlo si oblékl mnohem dříve, nejspíše ve svém příbytku a to dříve (řádově o několik hodin), než vstoupil do letadla (že by si spodní prádlo oblékal na letištním WC je víc než nepravděpodobné. Lze proto s naprostou jistotou konstatovat, že si spodní prádlo oblékl ve svém příbytku a po celou dobu, řádově několik hodin se v něm pohyboval bez následků až do doby, než v letadle zkolaboval. Takže, kde a kdy mu byl do spodní prádla vpraven údajný novičok? Že by parta z FSB u něj doma či kde se nacházel? To ovšem nejsou jediné otázky, zde jsou další, ty podstatné:

Otázka č. 1.: Byl-li Navalnyj otráven novičokem skrze spodní prádlo jak to, že bezprostředně působící smrtonosný novičok na něj zapůsobil až v letadle, tj. po značné době, kdy se do svého inkriminovaného (otráveného) spodního prádla oblékl? Ostatně, o jaký druh spodního prádlo šlo?

Otázka č. 2: Vzhledem ke všeobecně známým „novičoku“ přisuzovaným morbidním vlastnostem je značně nepochopitelné či nejasné, proč k působení novičoku na organismus Navalného nastalo až po tak dlouhé době ( několika hodin) když víme, že styk s novičokem způsobí údajně v několika vteřinách (no dobře, minutách) smrt člověka?

Otázka č. 3: Již mnohokrát padla otázka, jak to, že novičokem nebyl také zasažen nikdo jiný v době, kdy se panu Navalnému udělalo v letadle „šoufl“ a kdy kolem něho kroužil bezpočet lidí, kteří se mu prý snažili poskytovat první pomoc. Je přece vyloučeno aby, byl-li Navalnyj otráven novičokem, ve svém spodním prádle, se s novičokem nějakým způsobem nedostali do styku i lidé, kteří se nacházeli v bezprostřední blízkosti A. Navalného, u nichž se žádné příznaky otravy novičokem neprojevily?

Otázka č. 4: Byl-li Alexej Navalnyj otráven novičokem, pak jeho množství ve spodním prádle muselo být nejspíš větší než malé (řečeno kriminalisticky-drogovou mluvou). Nabízí se proto otázka, jak to že nikdo další v letadle nebyl zasažen, potažmo otráven, v lepším případě alespoň přiotráven?

Otázka č.5: Pan Navalnyj byl, jak známo, po svém zkolabování letecky přepraven do nemocnice v Omsku, kde mu byla poskytnuta okamžitá pomoc atropinem. Věděli ošetřující lékaři dříve než mu byl podán atropin, že byl pan Navalnyj otráven novičokem?

Otázka č. 6: Byl Alexej Navalnyj v nemocnici v Omsku dřívem než jej transportovali do nemocnice v Berlíně, důkladně vyšetřen, otrava novičokerm byla diagnostikována a lékařsky potvrzena, nebo jen účelově (na něčí popud či příkaz) konstatována až v Berlíně?

Otázka č. 7: Ošetření Navalného bylo prováděno, s výjimkou lidí v letadle, za asistence běžného zdravotnického personálu, který nebyl nijak chráněn proti novičoku, který se měl nacházet na spodním prádle Navalného. Jak je tedy možné, že nikdo z nich nebyl novičokem zasažen?

Otázka č.8: Navalného při hospitalizaci v nemocnici v Omsku, jak bývá běžným zvykem, zcela jistě převlékli do nemocničního „munduru“ (oděvu). Lze předpokládat, že lékaři neměli povědomí, ani tušení, že ve spodním prádle Navalného, se nalézá údajný novičok, přesto s jeho oděvem (sakem, bundou, kalhotami, košilí či tričkem) zacházeli zcela standardním způsobem, jako v případě jiných pacientů (tj. přeodění z civilního osobního oděvu do nemocničního). Jak to, že také nebyli novočokem zasaženi?

Jinými slovy, po celou dobu (ale ani později), tj. od Navalného kolapsu v letadle, jeho hospitalizace v nemocnici, resp. do doby, dokud nebyl západními „odborníky“ vyřčen osudový ortel, že A. Navalnyj byl otráven novičokem, se nikdo v jejo okolí novičokem neotrávil, případně ani nepřiotrávil, a to navzdory jeho rychlým morbidním účinkům. Náhoda nebo důkaz o mentální imbeciliditě těch, kteří vyslovili nehoráznou pitomost otravy s novičokem a těch, kteří následně z údajné (prý úmyslné) otravy Navalného obvinili Rusko?

No a konečně se dostáváme i k těm, kteří se „kajícně a dobrovolně“ k té otravě Alexeje Navalného přiznali. Také zde se neobejdeme bez otázek, které do značné míry ukazují, jakými prosťáčky (kulantně řečeno) jsou někteří naši novináři. Předně jim vůbec nedochází, kdo či co je ruská FSB (ale jistě ví, co a kdo je CIA), že jde-li o FSB, nejde o nějakou partu Ferdy Mravence, práce všeho druhu, ale o činnost, která je (stejně jako dříve KGB), nejen vysoce kvalifikovaná, sofistikovaná, náročná, ale také odpovědná, že její příslušníci nejsou žádní čučkaři jako naši v BIS (viz např. tvrzení BIS, že u nás běhá tisíce ruských a čínských špionů a agentů, jen žádný není viděn a přistižen). Je zcela zásadní, že jak v případě Skripače a jeho dcery, tak Navalného, jde o západem jednoznačně řízenou provokaci vůči Rusku, neboť jak CIA, tak další západní ústředny, ale také EU, mají ne jeden důvod obviňovat Rusko z kriminální a jiné podvratné činnosti.

Je úsměvné konstatování, že k otravě Navalného novičokem se „přiznal“ jeden z agentů ruské Federální a bezpečnostní služby (FSB), jistý Konstantin Kudrjancev, který se ho prý pokusil 21. srpna se svými kolegy otrávit. Už jen samotné konstatování, že otrávit Navalného se pokoušela nějaká skupina je zavádějící, protože k otravě jednoho člověka by FSB rozhodně nevyslala nějakou skupinu, notabene, že se pokus otrávit Alexeje Navalného skupině „jaksi“ nepodařil. Vzhledem k tomu, že se stejným výsledkem dopadl pokus otrávit Skripače a jeho dceru se nejen nabízí, ale potvrzuje domněnka, že západ se snaží práci ruských špionů dehonestovat, ovšem výsledek je zcela opačný, jejich snaha je trapnost nad trapnost, o ubohosti těchto cílů už ani nemluvě!

Bez zajímavosti není skutečnost, že reportáž o údajné otravě přinesla agentura Bellingcat a televize CNN. Protože jde o informaci, tedy reportážní materiál, kterou zpracovala nějaká agentura Bellingcat a TV CNN, lze tuto reportáž chápat jako výsledek práce novinářů a reportérů, ne kompetentních vyšetřovacích orgánů. Protože je všeobecně známo, že hoaxy, fake news a další propagandistické a hybridní informace pochází především z Ruska, nelze než tuto bombastickou zprávu chápat jako „zcela věrohodnou a nikdy jinak“!

