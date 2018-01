Jiří Baťa: Ta Drahošova ohleduplnost – no (NE!)volte ho!

V první řadě je to otázka zajištění bezpečnosti osoby prezidenta. To, že členové jeho ochranky okamžitě na aktivitu aktérky v ú)toku na prezidenta zakročili lze považovat za chvályhodné, na druhé straně ale i jako nedostatečné. Pro upřesnění, v okamžitku, kdy chtěl M. Zeman odvolit, vrhla se na něj polonahá ukrajinská divoženka, prý ze skupiny Feminy, jakési odnože i u nás známé sexaktivistky skupiny Pussy Riot (jinak také Schwarzenbergovi schovanky), která naštěstí jen provokovala nápisem na své hrudi a pokřikem, že „Zeman je Putinova děvka“!

Z pohledu zajištěné bezpečnosti prezidenta se však tato ženština neměla dostat k prezidentovi tak blízko, volební místnost měla být zabezpečená i kontrolou hostů. Nicméně, v případě této „úrovně zabezpečení“ ze strany ochranky se mohlo stát, že místo ženštiny se mohl k prezidentu také vrhnout atentátník či terorista a následky si můžeme snadno domyslet. V tomto případě můžeme být rádi, že se nic nestalo. No stalo i nestalo.

Jiný kandidát na prezidenta, dnes už víme, že druhý v pořadí z prvního kola pan Drahoš, se k tomuto incidentu vyjádřil opravdu svérázně. Pravda, moc toho neřekl, ale zase to co řekl, stojí za to. Pan Drahoš totiž prohlásil, že (ze strany divoženky) to byla velká nerozvážnost. Prezident je chráněná osoba, ta žena riskovala život! Jisté skupinou občanů, reprezentantů pražské kavárny obdivovaný kandidát, pan Drahoš se totiž nezmohl ani na to, aby "útok" sexaktivistky na prezidenta odsoudil, aby event. upřímně vyjádřil obavy a (naštěstí nenaplněné) možné důsledky z útoku, zato se u něj projevilo lidské, sociální cítění, když vyjádřil obavy, že tato ženština riskovala život. To jistě, riskovala, ale to si měla sama uvědomit dříve, než konala. Nebo si snad myslela, že jí to projde a ještě se jí někdo bude omlouvat? No dost možná, že to, za velké pozornosti médií, dodatečně udělá pan profesor Drahoš!

První kolo prezidentských voleb skončilo, vítězem se podle očekávání (taky jak jinak, že?) stal kandidát občanské „lůzy“, chorobných mozků, nesvéprávných lidí, kteří dali hlas Miloši Zemanovi, čímž se (podle T. Halíka) těžce provinili proti zájmům naší země. Nutno podotknout, že procentuální vítězství M. Zemana je cca 39% hlasů ku cca 26% hlasů pro druhého v pořadí, pana Drahoše. Z toho vyplývá, že se uskuteční nejen druhé kolo, ale také na výzvu pana Drahoše, i duel M. Zemana s vyzývatelem, tedy panem Drahošem, který se cítí být M. Zemanovi ještě stále potenciálním konkurentem v postupu z druhého kola. Duel, nebo snad duely, které by byl M. Zeman ochoten s panem J. Drahošem absolvovat, budou bezesporu velmi zajímavé. Obávám se, že pan Drahoš bude z těchto duelů odcházet s „nepořízenou“ a značně deprimován. Troufám si totiž říct, že v přímém duelu pan Jiří Drahoš na pana prezidenta Zemana nemá. Nebo se mýlím?

