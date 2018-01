Jiří Baťa: Schwarzenberg za pravdu se bijící

Pane Čestný předsedo TOP 09, Karle Schwarzenbergu, „Nebojme se a říkejme pravdu. Je to nesmírně osvobozující, vzhledem k nadcházejícím svátkům Vás ujišťuji, že Vám to přinese také velkou radost. Zůstanete-li v pravdě a nebojíte se, budete mít opravdu veselé Vánoce a šťastný nový rok. To vám ze srdce přeji!“ Slova jako z kazatelny, která hodně připomínají Masarykova slova: „Nebát se a nekrást“, i když tato slova se u nás, hlavně za posledních 27 let, změnilo na „Nebát se krást“!

Těmito vzletnými, víceméně převzatými slovy (stejně jako si Havel převzal „Pravdu a lásku“ od Ghándího) vzkazujete, resp. přejete svým věrným, z mého pohledu naivním a hloupým občanům k Vánocům a Novému roku. Promiňte, ale považuji to za nehoráznou drzost vyzývat občany k něčemu, co Vy sám zásadně nerespektujete. „Povzbuzující“ jsou zvláště Vaše bohabojná slova „nebát se a říkat pravdu“, což z Vaší huby, pardon úst by za jistých okolností mohlo znít jako slovo Boží, kdybyste nebyl takový podrazák, křivák a lhář. Vy nabádáte lidi říkat pravdu, sám však lžete kudy chodíte a druhým to předkládáte jako osvobozující. Ne že by na tom bylo něco špatného, říkat pravdu naopak, ale slyšet to od Vás je stejně „(ne)věrohodné“, jako když Barak Obama tvrdil, že jedině USA mohou zaručit (měl tím na mysli zničit) mír ve světě!

Pane kníže, když už se obracíte ke svým naivním, ne-li hloupým obdivovatelům, sympatizantům a jiným Vám oddaným individuím s tak duchaplnou a pozitivní myšlenkou, dovoluji si dát Vám jednu jednu smělou otázku: „Kdy Vy se přestanete bát a konečně začnete mluvit pravdu?“ Jde totiž o to, že Vaše slova zní stejně nevěrohodně, jako když zloděj křičí, chyťte zloděje! Pro lepší pochopení: abyste nevyzýval občany aby se nebáli a říkali pravdu, když vy sám nestydatě lžete a pokud se sám nebojíte, pak je to jen v případě, že se nebojíte lhát! A to je rozdíl, jestli vybízíte nebát se a říkat pravdu, nebo vybízíte nebát se a ... lhát! Copak se Vám nepříčí už tato lež, když snad chcete být příkladem jako člověk, nebojící se říkat pravdu? Vždyť sám se topíte ve lžích a pokud máte říct pravdu tak se toho bojíte až tak, že Vám z toho nechce ani Vaše dýmka hořet! Nebo snad máme věřit Vaší lži, že jste měl veselé Vánoce a šťastný Nový rok jenom proto, že jste zůstal ve Vámi doporučované „pravdě“? Ovšem, byla-li to zase jenom lež, pak proč ne, že?

Chápu, že se podvědomě inspirujete plagiátorským sloganem Vaška Havla a sice, že „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Tato slova však nectil a nenaplňoval sám Havel a Vy jdete v jeho šlépějích a lžete, až se Vám od huby, pardon úst, práší. To, že se oháníte „Pravdou a láskou“ je bohapustá kamufláž pro Vaše lži, které tak bezelstně vydáváte za pravdu a snažíte se či chcete přesvědčit lidi, aby tomu věřili. Bohužel jsou i tací, kteří Vám, k vlastní škodě, věří.

Pane Čestný předsedo TOP 09. Spoléháte na to, že několik desítek, no ať dnes nespím, tak stovek Vašich příznivců, Vás ještě pořád ctí jako člověka rodu knížecího, notabene svým způsobem s naší zemí spřízněného, chování a vystupování v jejich očích tak říkajíc noblesního, jinak ovšem horšího, než samotného Pepy Švejka. Ten, ač ducha a rozumu mdlého, řečí, chováním a vystupováním době rakousko-uherské odpovídající a co hlavní, ten se skutečně nebál a skutečně říkal pravdu, i když na ni často sám a zle doplatil! Vy však, přes Váš knížecí původ, panu Švejkovi nesaháte ani po kotníky, pane kníže!

Pokud by se Vám pane kníže zdálo, nebo snad o tom byl i přesvědčen, že o Vás mluvím takto až příliš kriticky (ale pravdivě), možná byste i chtěl, abych své tvrzení něčím dokázal. Prosím Vás, pane kníže, jen to ne! Pokud bych totiž měl všechny Vaše lži a křivárny zveřejnit, no raději ani nemyslet, jaká by byla odezva. Přesto mi to nedá, abych nezmínil a tedy nepřipomněl Vaši reakci na prohlášení T. Okamury, který zpochybnil odkoupení vepřína a vybudování památníku v Letech u Písku: „To mě nadzvedne i v mém věku, bylo by mi potěšením dáti mu tam přes hubu, jde o důležitou věc. Tábor v Letech byla česká, nikoli německá ostuda. O to jde, proto se musíme tuplem snažit, aby se říkala pravda. Co se tam dělo, bylo opravdu hrozné!“

Pane kníže, nevím, proč Vás nadzvedlo konstatování pana Okamury (s nutkáním jej vyfackovat, jak to praktikoval svého času Váš kolega Kalousek), ale opravdu nechápu, proč tábor v Letech považujete za českou, nikoli německou ostudu. Tábor byl vybudován v jisté době a pro konkrétní účely, tedy pro upřesnění: Tábor byl založen 8. srpna 1940 jako kárný pracovní tábor pro odsouzené vězně. Od 9. března 1942 byli ve sběrném táboře,od srpna 1942 pak v cikánském táboře v Letech vězněni lidé považovaní protektorátními úřady za Cikány. Ti byli údajně drženi za nelidských podmínek a v tomto táboře, ale hlavně a především později v německých koncentračních táborech zahynuli. Do vyhlazovacího tábora v Osvětimi bylo z Let deportováno celkem 420 vězňů. Takže většina lidí z tábora nezahynula v Letech , ale v německých koncentrácích! Navzdory tomu, že říkáte, co se tam dělo a bylo opravdu hrozné, si Váš otec z tábora bral lidi na práci na svém gruntu? To také považujete za „opravdu hrozné“? Zda-li nám ve své proklamované nebojácnosti, řeknete pravdu, nic jiného, než pravdu,pane kníže?

A poslední, co si nemohu odpustit, je Vaše nehorázné, bezskrupolózní prohlášení k jisté, morálně profláknuté osobě : „Buďme vděční Madeleine Albrightové za to, že jsme v NATO!“ Ježišmarjá, pane bývalý předsedo TOP 09, za co? Připomenu Vám slova Vašeho oblíbence, V. Havla, pronesené v r. 1990: „Již nikdy do žádného vojenského paktu nepůjdeme!“ A Vy dnes vynášíte M. Albrightovou do nebes za to, že „ukecala“ Havla, aby Česko vstoupilo do NATO? Není to křivárna a pokrytectví nejvyššího stupně? Apropó, tato slova mají stejný falešný a křivácký význam, jako byste vychvaloval údajně „humanitární“ bombardování v Jugoslávii (ostatně proč ne, vždyť takto to chápal i přítel nejbližší, „demokrat“ Václav Havel), ze kterého měla nemalý osobní ekonomický zisk právě Vámi uznávaná „krvavá Madlen“!

Bylo by možné psát a vyprávět o mnohém, co se Vaší pravdy týká, pane kníže, ale fakt to nestojí za to se více zabývat Vaší „pravdou a láskou v boji proti lži a nenávisti“! Vaše jednání a vystupování je výsměchem tomuto poetickému projevu boje proti špatnostem a zlům v naší společnosti, v níž právě Vy zaujímáte, hned vedle Vašeho velkého vzoru a guru Václava Havla, čestné místo .

Do roku 2018 Vám přeji, abyste se konečně probral z mrákot své falešné, lživé a nefér propagandistické reality, přestal se bát a začal říkat pravdu! Protože, jediné, v čem máte pravdu pak v tom, použiji-li Vaše slova, že zůstanete-li v pravdě a nebojíte se, je to nesmírně osvobozující. I Vám by to mohlo přinést velkou radost. Nicméně červ pochybností mi napovídá, že nepřinese, protože se nikdy nepoddáte osobní pokoře a přiznání, že jste ne vždy říkal či mluvil pravdu a také ne vždy konal pro ČR a její občany jen samé dobro, když už neříkám vyložené zlo! Ale to už je otázka Vašeho svědomí, máte-li jaké.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

