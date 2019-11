Jiří Baťa: Věru, umná ale byla soudružka učitelka v Kadani, není-liž pravda

Liž, liž, musela to být opravdu nadaná osoba, když naučila malého chlapce koktat a počůrávat se. Na tuto událost z před mnoha let si dnes vzpomíná pan Jaroslav Stejný z Kadaně. Co tím chtěl asi říct? Že by snad to, jak krutí byli učitelé-komunisté za bývalého režimu?

? Chce se mi na adresu pana Stejného ještě poslat zdvořilý dotaz, zda se při tom koktání a počůrávání také nepokakal. Ono to tak totiž obyčejně bývá, zvláště, je-li k tomu člověk, navíc ještě dítě, nucen. Ostatně, bylo by zajímavé, kdyby nám čtenářům pan Stejný také popsal (jistě drastický) způsob, jak jej soudružka učitelka, komunistka, naučila koktat a počůrávat se. Nejsem dětský lékař, nejsem urolog ani logoped nebo foniatr, ale myslím, že tyto vady jsou přirozené dětské zdravotní poruchy, které vznikají u malých dětí v raném věku a tvrzení, že dítě bylo „naučeno“ se počůrávat, resp. koktat aže je to nejspíše hodně trapná snaha o zviditelnění se pana Stejného, který se touto, málo pravděpodobnou báchorkou chce asi dodatečně (bůh ví za co ve skutečnosti) mstít a tak dehonestovat soudružku učitelku!

Není také bez zajímavosti, že v souvislosti s 30. výročím 17.Listopadu 1989 mnoho lidí (nejen pan Stejný) se začalo náhle upamatovávat na dávné události, na osobní příběhy, kterými zřejmě chtějí vstoupit do českých dějin. Je ovšem zajímavé, že na tyto příběhy a událostí z před mnoha let, se lidé upamatovávají až v souvislosti s 30. výročím. „sametky“ ! Jakoby to dříve nevěděli. Nebo si na to jenom snad nevzpomněli? Je to náhoda, záměr nebo vyčůranost. U pana Stejného by jakási paralela byla ještě reálná, protože o svém naučeném „počůrávaní “ neuvedl, zda se to již odnaučil, stejně jako koktání!

Myslím si, že 30 let byla dost dlouhá doba na to, aby se vzpomínky lidem vybavovaly průběžně, a ne zrovna až po 30 letech, ausgerechnet v souvislosti s oslavami 30. výročí „sametky“! Asi si také chtějí přihřát svou 30 a více let starou polívčičku. Je ovšem otázka, nakolik jsou ty jejich pozoruhodné vzpomínky na události a příběhy pravdivé, relevantní a věrohodné. Není totiž vyloučeno, že některým lidem se dnes náhle „rozsvítilo“, resp. vrátila paměť a vzpomněli si, že oni přece taky byli (případně by mohli být) za komunistů persekuováni či jinak postižení a tak si počkali, až případní svědkové odejdou na onen svět, aby tak nemohli ty jejich báchorky a hrůzostrašné příběhy a události dementovat. Netvrdím, že to tak musí být, ale vyloučeno to není. To množství případů, se kterými v poslední době někteří pamětníci vyšli na světlo boží, je ale nějak podezřele moc. Stejně tak to může být i s panem Stejným. Tu historku, no nevím, zda by mu ji někdo, kromě soudružky učitelky-komunistky, mohl potvrdit! Ta jím zmíněná paní resp. soudružka učitelka-komunistka zcela jistě již určitě není mezi námi, za to dám ruku do ohně. Škoda!

