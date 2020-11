Jiří Baťa: Vládo, vy chodíte nakupovat kam?

reklama

Omlouvám se, ale toto, rozhodnutí vlády, je natolik blbé, že to nemá obdoby. Není od věci se zeptat vlády, resp. jejich ministrů, zda také někdy chodí nakupovat do standardních obchodů, neboť to vypadá, že vůbec nemají reálnou představu o situaci v obchodě, kolik je tam nakupujících, jak se pohybují. Nemají představu, co to udělá mezi kupujícími, když se po nich bude požadovat uvedený nesmysl, jeden kupující na 15 m2! Nemluvě o tom, jak na situaci budou reagovat zákazníci, kteří se do obchodu „nevejdou“ a budou muset (ne)trpělivě čekat (stepovat!) před obchodem, až se požadovaný prostor uvolní odcházejícími zákazníky!

Dovolím si uvést malý příklad. U nás ve městě máme malý obchod, kde uličky mezi regály, resp. mrazícími pulty je cca 2 m široký a 10 metrů dlouhý což je celkem 20 m2. Podle vládního „nařízení“ by na takovém „place“ mohlo být cca jeden a čtvrt zákazníka. Má-li obchod celkovou nákupní plochu cca 150 m2, může v něm v jeden moment nakupovat pouze deset zákazníků! Zdá se vám to vládo normální? Máte představu, jak na situaci budou reagovat zákazníci, čekající před obchodem, až se uvolní kapacita? A jaký rozestup bude stanoven mezi čekajícími před obchodem, dva metry či také jeden zákazník na 15 m čtverečních?

A co čas, který budou muset čekající zákazníci strávit čekáním, až se na ně dostane řada? To už někteří budou kupovat tvrdé rohlíky, okoralý chleba, než budou vpuštěni do obchodu! Asi největší radost z tohoto opatření budou mít zřejmě pokladní, protože se nebudou u pokladen tvořit fronty a pokladní budou mít větší volnost! A také, jaké obraty a zisky asi budou mít obchodníci, když obchody obslouží sotva třetinu zákazníků ve srovnání s normálními nákupními podmínkami? Zase jim budou vypláceny kompenzace za ušlý zisk?

Vládo sorry, ale ptám se, myslíte hlavou nebo se jen řídíte jistými kalkuly, pocity a představou, jak něco udělat proti covidu, co je nakonec ve svém důsledku úplně postavené na hlavu? Opravdu si myslíte, nebo jste neomylně přesvědčeni o tom, že hlavní centrum šíření covidu je právě v obchodech? Že vaše opatření, potažmo nařízení ovlivní, resp. sníží počet nakažených covidem? Pak se také musím ptát, jaké opatření uděláte v metru, tramvajích, busech na jejich zastávkách? Také jeden člověk na 15 m čtverečních? Vůbec nelze pochybovat, že právě v prostředcích MHD je největší předpoklad šíření covidu, kromě neukázněných (příkaz odpírajících) občanů, kteří se navzdory nařízení shlukují především za účelem konzumace alkoholu.

Osobně si myslím, že v obchodeh jsou roušky, resp. dvoumetrový distanc mezi zákazníky zcela dostatečné opatření přesto, přestože i dvoumetrový distanc je víc než problematický. Umíte si představit ten zmatek při nutnosti dodržovat nařízení 1 zákazník na 15 m čtverečních? A otázka, další, kdo bude (ne)dodržování kontrolovat, kdo také bude neukázněné zákazníky napomínat či usměrňovat? Že nastane chaos a zmatek je zřejmé, že se nařízení nejspíše nebude dodržovat a mine účinkem je téměř jisté. Stačí se podívat na dodržování distance dvou metrů abychom zjistili, že nikdy a nikde nebylo toto nařízení stoprocentně dodržováno!

Proto se nabízí otázka, zda členové vlády běžně chodí nakupovat do standardních obchodů, protože by jinak museli vědět, že jejich opatření, resp. nařízení o dvou metrech nebylo dodržováno, že jejich nové, zcela nesmyslné nařízení jde nejen proti logice a očekávaným předpokladům, protože tímto opatřením se zcela jistě přenos viru covidu nesníží a také se tím nesníží celkový počet nakažených. Pokud bude vláda na tomto nařízení trvat, pak už nezbývá než se smířit s faktem, že „blahoslavení, chudí duchem, budiž jim odpuštěno, neboť oni nevědí, co činí“!

Jiří Baťa

