Jiří Halík: Motto EU – jednotná v rozmanitosti. Ta je ale potlačována

Pan Kolář se vyjádřil následovně:
„Pozor, já o ochraně národních zájmů nehartusím, protože mi je nikdo z vlády, parlamentu ani strany není s to popsat."
Chci jen upozornit, že pan Kolář je stále členem strany TOP 09. Která je součástí vlády, nyní v demisi. Ale vládla tady 4 roky. Za ty 4 roky nebyl pan poslanec sto pochopit národní zájmy vlády ČR?
Proč na to neupozornil?
Definice národních zájmů ČR.
Vláda ČR definuje národní zájmy prostřednictvím svých strategií, akčních plánů a rozhodnutí, a to například v oblasti bezpečnosti, ekonomiky, vědy a výzkumu či životního prostředí. Konkrétní národní zájmy jsou pak realizovány prostřednictvím jednání a schvalování politik kabinetem a jeho poradních orgánů, jako je např. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
Poslanecká sněmovna (PS PČR) se zabývá národními zájmy ČR tím, že o nich jedná, projednává a schvaluje zákony. Je to dolní komora Parlamentu České republiky, která je klíčovým legislativním orgánem, kde dochází k projednání a konsenzu politických stran ohledně definice národních zájmů. Národní zájem je vnímán jako výsledek diskuse a dohody mezi politickými reprezentanty.
A co se týká jeho strany TOP 09? Tam si musí ohlídat sám, jak jeho strana funguje a s jakým posláním ho poslala do EU.
Dále říká pan Kolář: „Jsem jako europoslanec povinen hájit zájmy unie a ne národních států. Mj. i proto držím linku EPP. To jen na vyjasněnou. Jinak to, že vláda není schopna dialogu s českými zástupci v unijních institucích, je strašné a vlastně ostudné. A byl bych strašně rád, kdyby se to změnilo, a to bez ohledu na to, že se teď do vlády sunou ‚ti druzí‘,“ prohlásil europoslanec.
Jak je to možné, že si stěžuje na neschopnost dialogu vlády s českými zástupci v EU? TOP 09 je součástí této nekomunikativní vlády.
Co na to Martin Dvořák, který je od května 2023 ministrem pro evropské záležitosti ve vládě Petra Fialy? V této roli zastupuje Českou republiku na jednáních Rady pro obecné záležitosti a jeho agendou je koordinace agend souvisejících s EU, včetně přípravy Evropské rady, řešení rozpočtu nebo rozšiřování Unie.
Kde je zakopaný pes?
Pan europoslanec Kolář se vymlouvá jako malý Jarda, kterého pan farář přistihl, jak krade jablko ve farské zahradě.
Prý europoslanec je povinen hájit zájmy unie a ne národních států.
My máme nějakou EU jejíž součástí nejsou národní státy?
Kdo volí poslance EU, tedy vyslance ČR do EU?
Voliči národních států!!!
Zavázali se k bezpečnosti a prosperitě. Ani jedno neplní.
Definice EU:
Evropská unie je skupina 27 zemí v Evropě. Aby lidé měli lepší, lehčí a bezpečnější život. Dohodly se, že budou spolupracovat a že si budou pomáhat.
Evropská unie (EU) je politické a ekonomické uskupení 27 evropských zemí, které spolupracují na podporu míru, stability a prosperity.
Z toho jasně vyplývá, že EU se skládá z národních států
Europoslanci po svém zvolení slib nepřikládají. Místo toho jsou povinni při prvním zasedání Evropského parlamentu složení poslaneckého slibu s ústavní povinností dodržovat zákony EU a jednat v nejlepším zájmu unie a jejích občanů.
Pan Kolář neví, nebo se vymlouvá? .....dodržovat zákony EU a jednat v nejlepším zájmu unie a jejích občanů. Tedy občanů národních států.
Chce nám pan Kolář namluvit, že Německo, Francie, Nizozemsko atd. neprosazují svoje národní zájmy?
Jak je to tedy?
Německo prosazuje v EU své národní zájmy, jako je podpora vlastního exportu, a to prostřednictvím svého vlivu v rámci členských států, silné ekonomiky a aktivní role v rozhodovacích procesech Evropské unie. Dále prosazuje své zájmy také skrze svou kulturní identitu a vliv institucí, jako je Evropská centrální banka.
Co na to pan Kolář?
Kdo v EU prosazuje zájmy Německa? Skřítci, nebo němečtí europoslanci?
Na co tam jsou tedy poslanci typu pana Koláře a Nerudové voleni občany ČR za ČR?
Já mám jasno a každý, ať si udělá vlastní názor. Jsou tam pro peníze, budoucí výši důchodu a pocitu moci. A hlavně, aby plnili zadání těch, kteří je tam manipulativně marketingově dostali, manipulací s davem voličů.
autor: PV