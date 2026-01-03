Vladimír Ustyanovič: Eva a Petr

Pořekadlo, že zážitky nemusí být pozitivní, hlavně když jsou silné, naplnil předvánoční projev Evy a Petra Pavlových. Čirou náhodou jsem na síti X zaznamenal projev výše zmíněného prezidentského páru. Jak tvrdil Karel Marx, že náhoda je nepoznaná skutečnost, tak jsem této náhody nebyl ušetřen. Dovolím si použít název knihy Andreje Babiše, „O čem sním, když náhodou spím", protože musím přiznat, že duet manželů Pavlových mi připadal jako z jiného světa. Monotónnost projevu paní Pavlové, v němž povídá o předvánočních vrcholech stresu, mi připomíná poslední requiem nad nebožtíkem. Toto odpovídá pravděpodobně vizi PP, jehož vidinou je asi válka s Ruskou federací. Máte pravdu, paní Pavlová, zbavme se stresu. Bohužel stres neodezní s nelegálními kšefty, jako je muniční iniciativa, protože tady neplatí „čím více pruhů, tím více Adidas", ale platí přímá úměra, čím více zbraní a nábojů, tím více mrtvých. Zejména na ukrajinské straně. Slovo diplomacie je pro manžele Pávkovy bohužel neznámé slovo, protože, ač je to smutné, prezident republiky má zavřené dveře na celém světě.
První dáma doc. Lívia Klausová, ač vykonávala mandát první dámy a poté velvyslankyně na Slovensku, přednášela ve volném čase na Vysoké škole ekonomické v Praze. První dáma Olga Havlová, dáma s velkým D, založila Nadaci Olgy Havlové – Výbor dobré vůle. Paní Ivana Zemanová měla nadaci, která pomáhala hendikepovaným dětem, zejména onkologickým pacientům. Ani jedna z těchto dam si nenechala platit stotisícovou apanáž, jako Vy, paní Pavlová. Dovolím si Vám navrhnout, vzhledem k výše objeveným schopnostem, Vaší dikci a smutečním nádechem Vašeho projevu, když jste přála českým občanům, že byste pronášela smuteční projevy při ne zcela veselých příležitostech, týkajících se České republiky. Neboť tyto vlohy Vám byly dány sudičkami do vínku a Vy jste je rozvinula ve skutečný talent. Kterákoliv pohřební služba Vás vzhledem k Vašim schopnostem bude určitě poptávat, aspoň doufám, a vyděláte si více než jako přívěsek PP. Věřím, že při Vašich projevech nezůstane jedno oko suché a český daňový poplatník ušetří sto tisíc korun, které se dají použít na jinou smysluplnou činnost.
PP bych si dovolil doporučit prostudováni české ústavy, a jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí, jinak podle mého názoru Česká republika bude fungovat i nadále v kryptokomunistickém módu.
Na závěr si dovolím perličku, kdy Petr Pithart prohlásil, že loňský rok byl posledním rokem, kdy jsme žili v demokracii. Má asi smysl pro humor. Neboť tento bývalý komunista v období, kdy byl premiérem České republiky, navrhnul, aby se Česká republika inspirovala reformami chilského diktátora Augusta Pinocheta. Ten provedl v Chile krvavou lázeň, kterou svět nikdy nezapomene. Že by si další kryptokomunista vzpomněl na světlé zítřky, kterých se v minulých dobách účastnil?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.