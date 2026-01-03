Anebo, pokud by se jím chtěl vůbec ministr zahraničí Macinka zabývat, by měl být předvolán na kobereček do Černínského paláce. Aby mu bylo vysvětleno, že útočit takto nechutně a podpásově na třetího nejvyššího ústavního činitele Česka, jak to učinil on, je prostě nepřijatelné.
Umím pochopit mnohé, ale Tomio Okamura, takto předseda české Poslanecké sněmovny, vyjádřil jen to, co si myslí většina Čechů, a sice, že bychom neměli posílat další zbraně na Ukrajinu. Přitom všichni víme, že Ukrajina jedná v současné době o míru, který se ne a ne přiblížit. Nicméně za zbraně, které bychom dodávali na Ukrajinu, budou muset zaplatit čeští občané, to je zřejmé.
Pokud T. Okamura vyjádřil názor, který je blízký velké části a pravděpodobně většině české veřejnosti (nejde přece jen o voliče SPD), že nemá smysl posílat zbraně na Ukrajinu, nemůže na to reagovat diplomatické zastoupení této země tak hysterickým způsobem, jak to učinil velvyslanec Zvaryč. To, co říká předseda sněmovny Okamura, rozhodně není výplodem ruské propagandy, jak to lživě staví ukrajinský ambassador.
Pokud Zvaryč mluví o demokraticky zvoleném vedení Ukrajiny, s tímto tvrzením by se dalo silně polemizovat. Mandát prezidenta Ukrajiny Zelenského totiž skončil, pokud se nepletu, již loni na jaře. A od té doby je tedy Zelenskyj ve své funkci de facto nelegálně. Nicméně, uznáván vládami západních zemí...
Stejně tak je bohužel smutnou pravdou, že lidé z okolí a často z bezprostředního okolí ukrajinského prezidenta kradli tam, kde to je nejméně vhodné. Tedy na ochraně a rozvoji energetické infrastruktury Ukrajiny a při nákupech zbraní. Těch prokázaných zlodějen v této kauze je zhruba za cca 100 milionů dolarů. Zkrátka šibalové kolem Zelenského kradli, ani poledne nesvětili.
Před pár dny se objevil na Ukrajině další skandál. Poslanci ukrajinského parlamentu za své hlasy prý pobírali nějaký obolus v zahraniční měně. To také zrovna nesvědčí, tato úplatnost ukrajinských zákonodárců, o zdravých poměrech na Ukrajině.
Zkrátka ukrajinský velvyslanec by měl mlčet a šoupat někde v koutě nohama.
