Jiří Kobza: Pohádka o svobodě

Svoboda pohybu po Evropě bere poznenáhlu zasvé pod záminkou covid pasů, infekce, narůstá kontrola pohybu původních občanů. Zatím se ke mně nedostala informace o tom, že by stejné omezení byla uplatněna na nelegální migranty, že by se migrační business zastavil a že by do něj přestaly téci (naše vypůjčené) peníze.

Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 91% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5361 lidí

Takže svobodu pohybu, kterou jsme si chtěli vycinkat v roce 1989, jsme vycinkali invazní vlně, kterou se nám neustále pod nejlíbivějšími hesly snaží podstrkovat především z Německa. Občané národních států mají sedět doma.

Svoboda názoru? Naprostá iluze. Co si tak asi o tom myslí Michal Walter Kraft, odsouzený za publikování článků o budoucnosti Evropy pod vlnou migrace a islamismu? Co si myslí poslankyně SPD Karla Maříková, nad kterou se vznáší hrozba trestního stíhání hned, jakmile skončí poslanecký mandát, za přirovnání nelegálních migrantů k invazivním biologickým druhům? Co si asi myslí Hana Lipovská, kterou za její názory a práci v Radě ČT vyhodili z obou univerzit, kde přednášela ekonomii?

To je jenom pár nejkřiklavějších příkladů od nás v ČR, kde „liberální ekosystém“ teprve opatrně zkouší, co všechno si necháme líbit, dokud jsme zastrašení covidem. Půjdeme-li do států západní části EU, uvidíme takových příkladů mnohem více, navzdory tomu, že místní média o nich usilovně mlčí. Obvinění z rasismu, antiislamismu, xenofobie poletují jako listí na podzim. Co si myslí Marine Le Pen, odsouzená za zveřejnění veřejně dostupné fotografie? Co si myslí Carles Puigdemont, kterému bylo znemožněno vykonávat mandát poslance? Co si myslí zbití poslanci AFD v Německu? A tak bych mohl psát dál a dál.

No a co svoboda slova? Vrchní cenzorka EU Jourová usilovně pracuje na nových a nových výrazech eurospeaku, kterými by zakryla stále důkladnější cenzuru vyjadřování na sociálních sítích a ne internetu. Výrazy jako „boj s dezinformacemi“, „boj proti nenávisti“, „předsudečná nenávist“ a další, které začínají být trestnými činy, mávají škodolibě šátečkem zbytečkům naší svobody. Zastrašování společně s instrukcí EU o tom, jak a o čem má informovat ČT, vytváří propagandistický proud, za který by se nestyděl ani velký Kim. Dokonce tlačí na provozovatele sítí, aby zaváděli stále hustější a hustější filtry, které okamžitě smažou jakýkoliv nepřípustný příspěvek. Některé servery již jsou předem označeny jako šiřitelé dezinformací.

Nemohu si pomoci, ale jako konzervativní demokrat si pod pojmem svoboda představuji něco úplně jiného. To, co prožíváme dnes, je předstupeň k totalitě.

