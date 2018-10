Jiří Košťák: Papalášské metody nezapomněl a ještě brečí...

Člověk se nestačí divit a musí se jen smát. Potrefená husa se vždy ozve, chtělo by se připomenout staré dobré přísloví.

Ve středečním komentáři Hvězdná pěchota a zhrzení papaláši jsem se zaměřil na situaci kdy jistá skupinka v KSČM se snaží neúspěchu voleb využít ve vnitrostranickém mocenském boji a dělá vše, aby se dostala konečně na trůn. Nikoho jsem konkrétně nejmenoval a jen věcně pojmenoval situaci a její absurdní složitost. A ejhle, tu máš čerte kropáč! Josef Skála se okamžitě poznal a zareagoval hystericky. Má zvláštní rozlišovací schopnost.

Budiž. Ale jeho tvrzení, že z článku kape dokonce i druhohorní antikomunismus, je legračně hloupé a nepravdivé, a už na svěrací kazajku ! Josef Skála rozhoduje co je a není antikomunistické...

Jsem komunistou 47 let a byl jsem u zakládání Leninského svazu mladých, a na rozdíl od jiných jsem legitimaci komunistické strany nikdy nezahodil , ani nevyměnil za různé pašalíky, kšefty či podnikání třeba v Německu. Nejsou těmi skutečnými antikomunisty třeba ti, co horlivě píší v pravicových mediích jako Lidové noviny, Mladá fronta Dnes či Idnes napadají KSČM, její vedení a staví se role jediného spravedlivého_? A pravicová sdělovadla jim to s chutí uveřejnují a hýčkají si je.

Inu, jak vidět Josef Skála si argumenty upravuje podle svého pokřiveného vidění. Prý jej ostouzím už roky?!

Pravda je zase o poznání jiná. Před IX. Sjezdem jsem na facebooku KSČM hájil před skupinkou, která na stranu plivala a snažila se dehonestovat vedení, na předsedu natočila hnusné video. Chtěli ublížit předsedovi, ublížili celé straně. Tak v tom měl prsty soudruh Skála a jeho hoši?To jsem nevěděl. Z jeho současné reakce by se tak totiž dalo usuzovat. Je zřejmé, že Josef Skála nezapomněl papalášské metody,upravuje si fakta a pravdu k obrazu svému .Prostě na papaláše jako spolek bohů se nesmělo křivě podívat, natož je drze kritizovat. A nyní brečí a staví se role ubliženého a zároven jediného spravedlivého, který vše zachrání. Ovšem dostane-li se k veslu on a jeho věrní.

Připomíná také ,že byl hlavním funkcionářem Mezinárodního svazu studenstva za „ubohých“ 6000 hrubého. Proboha, to je drzost! Já jako redaktor ,vedoucí oddělení redakce a spousta dalších lidí jsme si o takovém platu mohli nechat jenom zdát!

Josef Skála žije v bublině. Ve svém uzavřeném světe bývalých nomenklaturních , kádrů, a dodnes neví jak žili obyčejní lídé, kteří nepatřili k věrchušce.Je mi ho líto.

Neostouzím Josefa Skálu. Ani nikoho jiného. Ale vždy budu bojovat proti těm, kteří si usurpují aroganci moci, jedinou svoji pravdu a chtěji komunistickou stranu rozbít anebo privatizovat ve svůj klub bývalých papalášů a jim hrstky naivně věrných!

