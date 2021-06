Jiří Macků: Hokejisté hrají ligovou soutěž a reprezentují i za vaše peníze na účtu pojišťovny

reklama

Poslední větu o hokeji jsem za mzdu pro svou redakci týdeníku GÓL napsal právě v době, kdy ještě Čechoslováci (Hašek, Ščerban, Reichel, Hrdina a další) vyválčili na švýcarském ledě bronzovou medaili a kdy už bylo jasné, že největší z této party Jaromír Jágr co nevidět zahájí svou první zámořskou profesionální kariéru ve ´fráčku´ tučňáků z Pittsburghu. To bylo jaro 1990.

Přesto se trochu o současném hokeji rozepíšu, aniž bych však položil všeobecnou nenápaditou otázku: „Jak jste byli spokojeni s výkony našich reprezentantů?“ Mám připravenou podobnou, ale tentokrát vysloveně specifickou, určenou hokejovým fanouškům a současně klientům instituce, zvané Generali Česká pojišťovna: „Jak jste byli spokojeni s výkony národního mužstva, které pomáháte spolufinancovat?“

Česká pojišťovna, hrdý partner hokeje

Že ne? Že na tohle byste neměli? Ale máte, a disciplinovaně spolufinancujete, vždycky když složenkami platíte svá nejrůznější pojištění. V přežívající bláhové naději, že když vás někdy něco nečekaného a nepříjemného postihne (od osobního zranění přes vytopení souseda, pomačkané autoplechy atd.), dočkáte se slušného pojistného plnění. To je ovšem krutý omyl. Česká pojišťovna (tedy od září 2019 již Generali Česká pojišťovna, když jako jiné české děvenky ´začala šlapat´ za italská eura) není partnerem českých pojištěnců, jak nás o tom přesvědčí připomenutý slogan.

A to už dlouho, už léta sype do nejrůznějších, zvláště sportovních projektů vaše vydělané a našetřené peníze, protože sama je vygenerovat nedokáže, jenom ten vyinkasovaný super balík rozděluje. Zájemci se s jejími aktivitami mohou seznámit na webových stránkách. Zvláště reprezentační hokej je dobrý kšeft: značku GČP na svých helmách roznesou hráči prostřednictvím televize do všech koutů, a GČP tuto skvělou celosvětovou reklamu zaplatí vašimi penězi!

A kolik že nastrkají do těch projektů a kolik zbude na vaše pojistná plnění? Nepátrejte po tom, vše je tajné. Zkuste třeba požádat o nahlédnutí do tabulek, z nichž vám vypočítali náhradu – vzbudíte jenom útrpný úsměv. Vím, o čem mluvím, také jsem si tím prošel. Zákulisí vypočítávání náhrady neodhalíte ani vybaveni baterkou či dalekohledem, což je mj. námět dvou přihlouplých reklam této instituce.

Vizibilita až na prvním místě

Zajímá vás třeba, jakou částkou se, vedle financování hokeje, florbalu, biatlonu atd., svými penězi, t.č. uloženými na účtu GČP, zasloužíte třeba o to, aby v Praze na Letné nespadl fotbalový stadion, protože nyní je to Generali Česká pojišťovna Arena? Šestákové položky to nebudou. Jaké tedy a jak tento sponzoring probíhá, jsem se snažil zjistit u patřičných organizací. U GČP jsem pochopitelně začal, dotaz směřoval na tiskového mluvčího Jana Marka:

„Generali Česká pojišťovna spolupracuje s českým hokejem na základě spolupráce s BPA sport marketing, výhradním marketingovým partnerem Českého svazu ledního hokeje či klubů hokejové Tipsport extraligy, kdy například GČP vystupuje jako oficiální titulární partner play-off hokejové extraligy. S tím jsou spojené samozřejmě konkrétní aktivity, povinnosti i plnění, které jsou ale předmětem smluvních ujednání. Konkrétní proto být nemůžeme… Spolupráci s českým hokejem vnímáme jako výhodnou nejen pro obě strany, ale také hokejové kluby i veřejnost. Naše podpora díky vizibilitě na stadionech i v médiích výrazně přispívá k efektivnímu posílení značky GČP.“

A rezignující reakce: „Pane Marku, za odpověď děkuji, ale vzhledem k absenci konkrétních faktů je mi na nic. Že asi nějak podporujete hokej a že je to pro vás výhodné, musí dojít každému, komu bije reklama na přilbách hráčů do očí. Jak konkrétně, se ale nedozvíme, je to zřejmě tajemství, něco jako utajované smlouvy v České televizi. Byť na tuto reklamu doslova celosvětovou automaticky přispívají klienti jistou utajovanou částí svého pojištění.“

Kolik dostáváme na hokej? Víme, ale nepovíme!

Krok druhý: Českomoravský hokejový svaz a jeho tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund: „Dobrý den, píši článek o podpoře českého sportu ze strany silných sponzorů a konkrétně by mě zajímalo, jak vypadá smlouva s Generali Českou pojišťovnou, která má na přilbách hráčů vskutku exkluzívní reklamu.“

Leč co se peněz týče, zase nic konkrétního: „S tímto dotazem se musíte obrátit na společnost BPA sport marketing (vedoucí hokejového oddělení Petr Nitsche), která je výhradním marketingovým partnerem Tipsport extraligy a uzavírá smlouvy s dalšími partnery.“

Tedy směrem na tuto adresu krok třetí, ale rovněž zbytečný: „Naše agentura se zaměřuje primárně na oblast českého hokeje, z tohoto titulu uzavíráme partnerství s různými obchodními subjekty, a to na různých úrovních - generální partner, hlavní partner, oficiální partner, mediální partner či dodavatel. S tím jsou spojené samozřejmě konkrétní aktivity, povinnosti i plnění, které jsou ale předmětem smluvních ujednání. Konkrétní proto být nemůžeme.“

Další z tajemství, na jehož odhalení není zřejmě ještě společnost připravena. Do toho, co se financuje i z jejich pojištění, klientům zřejmě nic není. Získali jenom upozornění, že do příslušných smluv nemají co nahlížet, plus potvrzení, jak výhodná pro obě strany je tato spolupráce. Bodejť. Řadovým pojištěncům budiž alespoň povoleno český ´generální´ hokej sledovat.

Vlastní blbostí se vypracovat a ošidit

Kdyby člověk dal na nejrůznější slogany, jimiž GČP zahlcuje mediální prostor a vtírá se do povědomí (Generali Česká pojišťovna - spolehlivý partner pro klienty, S námi v tom nejste sami, Spolehněte se na nás, Pomáháme vám jít dál atd.), musel by si myslet, že se ocitl v těch nejlepších rukách. Jenže tady má přísloví ´Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají´ zvláště ověřenou platnost. A málokdo přitom zpozorní, když se zpívá falešně.

Vím, o čem je řeč, vlastní nepozorností jsem se takto vypracoval sám: pracovnice tehdy ještě České pojišťovny při uzavírání úrazové pojistky sice zaškrtla políčko o pojištění úrazu, nikoli však také to další o trvalých následcích úrazu; když jsem měl po letech skutečně vážný úraz, dvě operace a měsíc v nemocnici, přišel jsem při likvidaci pojistné události lajdáctvím pracovnice a vlastní nedůslednosti o pár desítek tisíc. Komunisti nás tehdy nabádali oprávněně: Důvěřuj, ale prověřuj!

Své zkušenosti s tím, že lidé nevěnují náležitou pozornost sjednávanému pojištění, má i Alena Macková, ombudsmanka České asociace pojišťoven: „Nejsou dostatečně obezřetní. Nestudují předem všechno, co podepisují. Všechny podmínky, které jsou součástí smluvního ujednání s pojišťovnou. Když spotřebitele žádáme, aby nám předložili celou smluvní dokumentaci, často se setkáváme s tím, že netuší, jaké pojištění sjednali a že jejich pojistná smlouva má přílohy.“

Pojišťovna dostala nůž na krk

V tomto krajním bodě už si však nedovolím své myšlenky dál rozvíjet, směřovaly by totiž k žalovatelným termínům jako ´okrádání pojištěnců´ či ´čachrování s penězi´. Větší váhu budou mít slova zainteresovaných odborníků – a to se jednalo pouze o jednu položku celkové činnosti GČP. Následující zarážející informace jsou z článku, který v červnu 2020 přineslo fórum FinExpert.cz:

„Česká národní banka zaslala Generali České pojišťovně dohledovou výzvu, ve které jí zakazuje, aby klientům u smluv životního pojištění neoprávněně snižovala odkupné při předčasném ukončení pojištění. Klientům pojišťovny zůstane tak ročně více než miliarda korun, kterou by jinak pojišťovna klientům neoprávněně strhla ve svůj prospěch.“

Moc tomu nerozumím, až na tu sumu, která by klientům zůstala, kdyby… Jejich vklady mohly být podle Jiřího Chvojky, ředitele Spolku podvedení klienti, protiprávně kráceny o desítky procent a tato praxe mohla trvat další desítky let, a to po celou dobu platnosti pojistných smluv. „Společně jsme zachránili klientům miliardy korun, které jim zůstanou a pojišťovna si je nenechá,“ dodal. Vyzval ČNB, aby nařídila Generali České pojišťovně vrátit všechny peníze, které pojišťovna neoprávněně vybírala, a to nejméně od roku 2015.

Deset miliard korun, to není právě málo

„Spotřebitel sám na toto krácení nepřijde, pojišťovna ho o něm nijak neinformuje,“ zdůraznil Jiří Chvojka a pokračoval: „Počet takových smluv GČP činil loni zhruba milion, průměrná částka činí 200 000 korun, pojišťovna sráží průměrně 15 procent, tedy zhruba v průměru 30 000 korun. Klienti takto přicházejí až o 200 milionů korun měsíčně. Celkem od roku 2015 může jít až o deset miliard korun,“ vyčíslil konečnou cifru Jiří Chvojka.

Problém se dostal až do Poslanecké sněmovny, jak potvrdil názor Patrika Nachera (ANO), předsedy podvýboru pro ochranu spotřebitele: „Považuji to za velký průlom. Existuje řada nálezů finančního arbitra či rozsudků soudů, podle kterých pojišťovny provádějí na vrub klientů srážky, o nichž klienti nemají ponětí.“

No, co si budeme povídat, někde přece na ten hokej či fotbalový stánek Sparty musí GČP našetřit, ne? A přitom ta faleš, která jenom odkapává z jiného sloganu: GČP – fandíme úspěšným! Úplně se vnucuje navázat naštvaným povzdechem ´…a outsidery bereme u huby!´ Tak hlavně příště nezapomenout včas zaplatit složenku!

Článek vyšel na webu krajskelisty.cz, publikováno se souhlasem autora.

