Jiří Paroubek: Babišova vláda, COVID-19 a OKD

Snaží se „dokázat“, že vláda, pokud jde o vývoj pandemie COVID-19, konala špatně, pozdě a nedostatečně. Přitom každému objektivnímu pozorovateli musí být z činnosti vlády od počátku března jasné, že vláda se snažila o to, aby byl co nejnižší počet obětí pandemie. A aby koronavirus zasáhl co nejmenší počet obyvatel ČR. To se povedlo.

Necelé čtyři stovky lidí, kteří zemřeli v důsledku COVID-19, a většinou v kombinaci s jinými vážnými chorobami, není špatným výsledkem činnost vlády. Vláda se opírala při svém rozhodování především o odborné názory epidemiologů a dalších odborníků ve zdravotnictví, kteří možná až přeháněli opatrnost. Nicméně každým svým krokem vláda dávala najevo, že jí jde na prvním místě o zdraví lidí a o jejich životy. Lidé vidí, tedy ti, kdo jsou schopni kritického a objektivního uvažování, i jiný přístup vládních administrativ v jiných zemích, pokud jde o řešení pandemie COVID-19. Přímo odstrašující pak je přístup vlády ve Spojených státech. To, že podobný přístup má např. vládní exekutiva v Brazílii, už nemusí tolik překvapovat. Je to přece jen země z trochu jiného kulturního okruhu a s jinými možnostmi, pokud jde o zdravotní péči. Brazilská společnost samozřejmě nemá finanční možnosti, jaké mají státy evropské anebo Spojené státy, a to se projevuje i ve zdravotnictví.

Nyní je velká kritika části sdělovacích prostředků, jak si povšiml i premiér Babiš, věnovaná vývoji pandemie COVID-19 na Karvinsku. Část protivládních sdělovacích prostředků se snaží viníka udělat z vlády a konkrétně z premiéra Babiše. Je to nesoudné a také velmi nespravedlivé. Pokud někdo nechal horníky, kteří jezdí do práce dopravními prostředky, ve kterých byli těsně namačkáni na sebe, pokud je někdo nechal hromadně se převlékat bez potřebných odstupů od sebe ve společných šatnách. Anebo je po „šichtě“ nechal sprchovat ve společných umývárnách bez potřebných odstupů od sebe, nebyla to vláda ani premiér Babiš. Byl to management firmy, nejvyšší i střední, který o tom věděl a který proti tomu nic nedělal. Museli to přece vědět i okresní hygienici, kteří ovšem nad těmito skutečnostmi zavírali oči i s kuřími oky. Prostě na Karvinsku ruka ruku myje, jak to někdy bývá.

A že proti tomu neprotestovali horníci? To je jednoduché, nechtěli přijít o práci. Jsou to většinou tátové od rodin a rodiny od nich čekají, že přinesou domů vydělané peníze. Nemohou si dovolit výpadek v příjmech.

Je to nepříjemná zkušenost, že i takovýto případ se může stát, ale je to odpovědnost místních činitelů. Především pak hygieniků a managementu firem, jichž se to týká. Prostě některá média využívají každé příležitosti k útoku na premiéra a jeho vládu, když už nemohou dokázat, že fatalně selhali při řešení koronavirové krize fatálně. Pokusit se o to ale, jak je vidět, mohou. Nicméně, nejméně dvě třetiny lidí podle průzkumů veřejného mínění si to nemyslí a jsou s vládou při řešení pandemie u nás spokojeny.

Jen připojím svou malou zkušenost z cest do zahraničí. Jsem, tak jako každý rok v posledních čtyřech letech, na krátké dovolené v Chorvatsku. Je to příjemné, i když voda není tak teplá, jak jsem očekával. Městečka na ostrově Brač, který bývá jiná léta plný turistů, jsou tentokrát ne poloprázdná, ale skoro bez lidí. Také pláže jsou méně než poloprázdné. Velkou komunitu na plážích tvoří v Chorvatsku právě Češi. Jak jsem hovořil s některými chorvatskými podnikateli v oboru cestovního ruchu, nečekají v této sezóně zázraky. Obsazenost hotelů, které jsou otevřené, se ale pohybuje kolem 20%. Říkám záměrně hotelů, které jsou otevřené, protože možná, že až třetina ubytovacích zařízení je uzavřena. Z toho plyne, že návštěvnost turistů ze zahraničí je v Chorvatsku někde mezi 10 – 15% obvyklého stavu předchozích let. Přitom Chorvatsko je z hlediska šíření koronaviru velmi úspěšná země. A tedy i bezpečná země.

Určité nebezpečí pro země jako je Česko i Chorvatsko pro šíření koronaviru, případně dokonce pro vznik opakované vlny této nemoci, je právě živelný turismus v letních měsících. Jak já to ale vidím, když jsem přiletěl na letiště ve Splitu, tak to velké nebezpečí není. Na letiště zatím míří jen zlomek letadel, co jiná léta.

No, je třičtvrtě na šest, vzhůru na pláž, ať i dnes naplavu aspoň 5 km jako jiné dny. Zbývá mně ještě tak kilometr.

