Jiří Paroubek: Budeme jenom zbrojit, anebo zbude něco pro lidi?

Nedbalou politikou pravicových vlád 90. let a metodami privatizace, které tehdy byly zvoleny (zejm. kupónová privatizace, ale i tzv. malá i velká privatizace), byl rozchvácen národní majetek za stamiliardy. Toxická aktiva zahubila téměř všechny malé české banky, s výjimkou První městské banky. Na účty zahraničních mateřských firem bylo letos z jejich českých filiálek převedeno již více než 300 miliard korun. Z české ekonomiky tedy odplývají každoročně obrovské sumy peněz. Většinou do států, které jsou mnohem bohatší nežli Česká republika.

Tedy způsob privatizace podle Washingtonského konsenzu způsobil prakticky koloniální závislost České republiky na mnohem hospodářsky silnějších zemích Západu, kde je životní úroveň lidí podstatně vyšší, nežli u nás. Bezhlavý způsob privatizace podle zásad, určených ekonomickými stratégy Západu, nás dostává do situace permanentního zaostávání za zeměmi Západní Evropy. Myslím, že i pro premiéra Fialu bylo velkým objevem, nutícím k jeho vystřízlivění, že po 35 letech kapitalismu v Čechách reálná mzda v Česku zaostává za tou německou zhruba o 30 procent. Přitom Němci mají levnější a kvalitnější potraviny a jiné zboží ve svých supermarketech, nežli je to obvyklé v Čechách.

A nedosti na tom, generální tajemník NATO Rutte a bývalý ministerský předseda jedné z nejbohatších zemí Západu otevřeně říká, že podivným konsenzem přijatá dvě procenta povinných vojenských výdajů ve státním rozpočtu, přepočteno z hodnot HDP, nestačí. Že se musí jít výš. Takže těch našich 160 miliard korun, které půjdou v roce 2025 na nesmyslné nákupy vojenské technologie, často za zenitem její výkonnosti, nebude stačit. Jestliže ještě před sedmi až osmi lety v rozpočtu ministerstva obrany jsme měli jen 50 milionů korun výdajů, a ještě se nečerpalo, dnes máme více než trojnásobek této sumy a jestřábi v centrále NATO a Pentagonu se dožadují podstatně vyšších výdajů.

Už dnes máme obrovské napětí v českém zdravotnictví. Nedaří se plnit sliby lékařům v platové oblasti. Vlastně vláda s lékaři, zejména s těmi mladými, hraje betla. Pokud nedojde k nárůstu výdajů v oblasti zdravotnictví a všechno půjde na zbrojení, nebude dost peněz na léčbu závažných onemocnění a chorob. Nutně se tak zvýší úmrtnost a zbytečná úmrtí nemocných pacientů se stanou častějšími. Menší zdravotní pojišťovny se již dnes dostaly do záporných čísel svého rozpočtu před určitou dobou a jejich schopnost splácet výkony zdravotnických zařízení a lékařů se bude snižovat a platby budou odcházet čím dál později. To jistě nezvýší morálku lékařů, ať již v soukromých ordinacích, nebo v nemocnicích.

Ministryně Černochová propásla možnost mlčet. Velkolepě oslavuje své již tříleté působení v čele resortu obrany. Také ona aktivisticky sdělila národu, že dvě procenta zbrojních výdajů z HDP jsou málo. Je to krajně ostudné. Na zájmy lidí paní ministryně a celá vláda zvysoka kašlou. Ten zájem lidí určitě nespočívá v tom, aby se de facto snižovaly s očekávanou vyšší inflací výdaje na zdravotnictví, školství, vědu, výzkum či sociální oblast, anebo na sport a kulturu. Zákon o zachování hmoty platí bohužel také ve financích.

Vláda zjevně není schopna nastartovat růst české ekonomiky. To znamená, že příjmy státu se nebudou zvyšovat z titulu vyššího hospodářského růstu. Takže pokud jedna položka státního rozpočtu, tedy výdaje na zbrojení, poroste, musí se ubrat někde jinde.

A to ještě Američané po nástupu Trumpa do úřadu nespustili dodatečná cla na dovoz evropského zboží. Vyšší cla na dovoz evropského zboží do USA budou také faktorem, jenž bude tlumit hospodářský růst a způsobovat vyšší inflační tlaky. Prostě nic v české ekonomice není růžové a Černochová a spol. by si měli uvědomit, že jejich bláznivá adorace navyšování vojenských výdajů nejenže zvýší riziko velkého ozbrojeného konfliktu v Evropě, ale že způsobí další snížení životní úrovně českého obyvatelstva jako v letech 2022 a 2023.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

