Jiří Paroubek: Bylo to těžší, než se čekalo

Slavia sehrála v posledním týdnu dvě klíčová, vlastně existenční utkání o účast v Lize mistrů. Po dvou vítězstvích nad rumunskou Kluží se dostala mezi třicet dva evropských klubů, které čekají vzájemná utkání v kvalifikačních skupinách o postup do jarních kol. Postup do zakladní skupiny znamená pro Slávii vlastně jednorázový finanční přínos 393 mil. Kč. A pak postupně přijdou další (jisté) benefity - z podílu z televizních práv zhruba 75 mil. Kč. Dalších téměř 90 mil. Kč za zlepšeni koeficientu.

I kdyby tedy Slavia ve všech šesti zápasech, které ji čekají s jejími soupeři o postup ze skupiny, prohrála, získala by i tak zhruba 550 mil. Kč. Jednorázová prémie za vítězství v každém zápase základní skupiny je pro vítězný klub 70 mil. Kč. Prémie za remízu je 23 mil. Kč. A pokud by se zadařilo a došlo by k postupu Slávie do jarní fáze soutěže, znamenalo by to dalších 245 mil. Kč. Kromě toho na hráče Slávie bude v Evropě vidět minimálně v šesti zápasech, takže také jejich cena na trhu se může podstatně zvýšit. Slavia nepracuje tak, jako pracovala Plzeň s ansámblem 13 – 14 fotbalistů, ale má prakticky dvě rovnocenné jedenáctky. Může tedy za velmi výhodných podmínek prodat jakéhokoliv hráče, aniž by se výrazněji snížila její herní kvalita. Snad jen v případě dvou hráčů, Stanciua a Součka, by jejich odchod ze Slávie mohl snížit současnou kvalitu její hry.

Hrdinou zápasu se stal slávista Bořil, jehož zaměření má být především obranné a který v 66. minutě zápasu, po nezadržitelném sprintu k brance Kluže, vstřelil jediný a rozhodující gól zápasu. K Bořilovi je třeba dodat, že to je především vynikající obránce. Kdo sledoval zápasy s nejsilnějšími soupeři Slávie na jaře, tedy se Sevillou a Chelsea, nemohl si nepovšimnout, že Bořil dokázal prakticky vymazat útočníky na pravé straně útoku těchto týmů. Vynikající v obranné fázi byl také záložník Souček, který jako by měl dvoje plíce. Svůj výborný výkon mohl korunovat ještě brankou po střele hlavou, která jen těsně minula levou tyč rumunské branky. Vynikající výkon, snad až na jedno Hovorkovo zaváhání, podali oba stopeři, Kúdela a Hovorka, kteří dali zapomenout na Deliho s Ngadeuem. Konec konců je zejména jejich vizitkou a také na brankové čáře skvělého brankáře Koláře, že Slavia v sedmi posledních zápasech nedostala ani jeden gól. Naposledy k tomu ovšem měl soupeř velmi blízko. Jednou může Slavia děkovat právě svému brankáři, který chytil vyložený gól. Na druhé straně trenér Trpišovský opět stanovil pro utkání výbornou taktiku. Měl by však zaměřit trénink na zpřesnění Kolářových kopů z místa. Slavia díky jeho nepřesnosti několikrát zbytečně ztratila míč. Ale to je jen malá vada na kráse.

Skvělým bijcem v útoku, který neúnavně rozbíjel obranu soupeře po celých sedmdesát sedm minut, kdy byl na hřišti, byl kapitán týmu Milan Škoda. Při troše štěstí mohl svůj výborný výkon korunovat ještě gólem. A zvláštní pozornost si zaslouží komentář k výkonu rumunského záložníka ve službách Slávie, Stanciua. Je nepochybné, že je to jeden z nejlepších, ne-li nejlepší současný hráč české ligy. Jeho tvořivost, pracovitost, nasazení pro tým, schopnost nečekaného uvolnění jak sebe sama, tak sofistikovanou přihrávkou i svých spoluhráčů, jsou jedinečné. Měl trochu smůlu, že jej rumunští hráči dobře znají. Jakmile se dokázal uvolnit, býval zastaven většinou faulem. Jeho jedna mimořádně tvrdá a umístěná střela mohla být gólová, rumunský brankář ji však skvěle zneškodnil. Ještě v prvním poločase přihrál Stanciu do vyložené gólové příležitosti Masopustovi. Tentokrát ovšem spolupráce obou hráčů neskončila Masopustovým gólem jako v Kluži. Na druhé straně říci o někom ze Slávie, že podal slabší výkon, by bylo vůči komukoliv z hráčů krajně nespravedlivé. Byl to opravdový a fungující team work. A tento tým přitom nedělal hrubé chyby. Byla to samozřejmě především přetlačovaná, Slavia ukázala, že má více sil a motivace, než její soupeř a také více fotbalového umění. Bylo to skvělé představení.

Slavia má dnes silnější tým než před dvanácti lety a tým svou silou srovnatelný s týmem Slavie v roce 1996, kdy se dostala až do semifinále poháru UEFA. Tyto dva týmy Slávie (Ten z roku 1996 a ten letošní.) jsou zřejmě nejsilnějšími týmy tohoto klubu od roku 1938, kdy Slavia zvítězila ve Středoevropském poháru, který byl v té době vlastně nejvýznamnější evropskou klubovou soutěží.

A co je nejdůležitější pro český fotbal, Slavia získala díky svému postupu a dvojnásobnému vítězství do koeficientu pro výpočet účasti českých klubů v pohárech v příštím roce osm bodů. K tomu, aby se alespoň udržela současná pozice, tedy pět českých klubů, které letos nastoupily do evropských fotbalových soutěží, musí Slavia udělat ještě čtyři body. Ale to při její současné formě a celkové výkonnosti nemusí být vůbec nedosažitelný cíl.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV