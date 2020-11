Jiří Paroubek: Cesta k dezorganizaci státu otevřena

Česká pravice se po říjnových volbách do krajských zastupitelstev a zejména do Senátu cítí na koni, a to i ve vztahu ke sněmovním volbám napřesrok. Je pravdou, že pravice získala nové pozice v obou volebních disciplínách, což jí nalévá do žil novou krev a zvyšuje sebevědomí.

reklama

Málokdo z jejích předáků je natolik realistický, aby si přiznal, že krajské a senátní volby na jedné straně a sněmovní volby na straně druhé, jsou zcela rozdílné disciplíny. Je v nich značně rozdílná struktura voličů. Nicméně, pravice vytváří při přípravě na sněmovní volby za rok dvě předvolební aliance, jednu konzervativní a druhou liberální. A už se objevují nápady, co by chtěly tyto jednotlivé bloky také v příští pravicové vládě prosadit.

Tak poslanec za STAN Jan Farský, plánuje přesunout do roku 2027 do všech krajských měst, s výjimkou Brna, vybraných patnáct centrálních úřadů. Např. Český báňský úřad do Ostravy (to by snad jistou logiku mělo, kdyby na Ostravsku pokračovala těžba uhlí). Do téhož města chce přesunout i Státní fond životního prostředí. Český statistický úřad by měl nově sídlit v Českých Budějovicích a Český telekomunikační úřad ve Zlíně. Drážní inspekce a Drážní úřad pak v Pardubicích. Správa úložišť radioaktivních odpadů a dále Státní zdravotní ústav v Karlových Varech. Se Státním fondem dopravní infrastruktury šup do Jihlavy. A Úřad pro ochranu osobních údajů do Plzně.

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 3690 lidí

Autor návrhu ani jeho podporovatelé z Pirátů (ti vždy rádi podpoří chaotická řešení) a zčásti také z ODS, si nevzali poučení z toho, jak funguje Energetický regulační úřad, který byl při svém vzniku v roce 2001 usídlen v Jihlavě, ale fakticky působí přes svou pobočku v Praze.

Neumím si dost dobře představit, jako bývalý český premiér, toto rozštěpení centrální veřejné správy. V dnešní době je jistě možné většinu agendy řešit online. Ale celá řada věcí mezi různými úřady zůstává bez osobního jednání nevyřešena.

Přesun vybraných centrálních úřadů do regionů prý posílí zaměstnanost v těchto regionech, respektive sníží nezaměstnanost. Spíše by to podle mého názoru vedlo, alespoň v prvních letech po takovéto akci „kulový blesk“ ve státní správě, ke snížení kvality práce těchto úřadů. Velká část pracovníků zmíněných centrálních úřadů by jistě bez velkých problémů nalezla zaměstnání v pražském soukromém sektoru. Očekává se, že by se do regionů přesunula jen asi čtvrtina dosavadních zaměstnanců těchto úřadů. Ale ti ostatní by odešli se všemi svými znalostmi, know-how nenávratně pryč a byli by ztraceni pro potřeby státní správy. Je to vlastně smutná představa.

Pokud se hnutí STAN tu a tam snaží ve vládní koalici, v níž je zastoupeno, dosáhnout změny rozpočtového určení daní, a to na úkor krajů a velkých měst, je to zčásti hazardní hra, ale lze to politicky pochopit. STAN jako strana vznikl proto, aby prosazoval partikulární zájmy v zájmu politických potřeb starostů obcí a na zájmy státu zvysoka kašle. Ovšem tento návrh STANu na dezorganizaci části centrální státní správy je zatím majstrštyk v jejich úsilí. A politický popleta Farský si opravdu zaslouží metál za politické kutilství, které předvádí.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Jak jsem se setkal s Joe Bidenem Jiří Paroubek: Zvláštní posedlost BIS Rusy a Číňany Jiří Paroubek: Už je to uděláno a vlastně i hotovo Jiří Paroubek: Zajímavý průzkum Medianu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.