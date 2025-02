Jiří Paroubek: Chápe vůbec Fiala realitu české společnosti?

Nejvíce na místě by bylo, aby premiér Fiala, zastupující dnes Česko na summitu EU v Bruselu rozšířeném o britského premiéra Starmera a generálního tajemníka Rutteho vyzval ke zdrženlivosti. Představa, že by snad mohlo už nyní dojít bez odpovídající konzultace s občany, anebo alespoň s jejich zástupci v parlamentech k navýšení vojenských výdajů zemí NATO, je jak z jiného světa. I lidé z evropských politických elit, včetně P. Fialy a spol. žijí v neskutečné bublině.

Ještě před nějakými 7 až 8 lety dosahovaly rozpočtové výdaje ministerstva obrany Česka necelých 50 miliard korun ročně. A ještě nebyly tyto rozpočtové zdroje ani využity! Dnes má ministerstvo obrany k dispozici 160 miliard korun a předvádí naprosto chaotickou a bláznivou nákupní politiku. Nikdo např. neví, kolik budou stát útočné americké stíhačky F35 na něž je možné navěsit rakety s jadernými hlavicemi. Bude to 250 nebo 300 miliard korun. O nákupu dalšího zbrojního šrotu ani nemluvě. Přitom se ukazuje, že např. protiraketový systém typu izraelského Iron Dome, který by přišel na desítky miliard korun, by v kombinaci s podstatně levnějšími švédskými Gripeny bohatě k obraně republiky stačilo. Ale proč nakupovat levně? Daňový poplatník to všechno pěkně zaplatí.

Navýšení vojenských výdajů na 2% HDP ve všech členských státech NATO bylo rozhodnutím, které učinil summit NATO před lety, aniž k tomu proběhla široká odborná diskuse a diskuse s veřejností. Prostě bylo to rozhodnutí, které chtě nechtě museli daňoví poplatníci, občané Česka akceptovat.

Polský premiér Tusk zřejmě proto, aby získal body ve Spojených státech u nového strýčka Sama před pár dny, jako dočasný šéf EU v Evropském parlamentu dokonce požadoval, aby státy NATO dávaly každoročně na obranu finanční ekvivalent 5% HDP. Pokud je o Česko, v současné době jde na zbrojení z českého rozpočtu (roku 2025) něco přes 150 miliard. Tři procenta z HDP by znamenala dávat ze státního rozpočtu zhruba o 80 miliard Kč navíc. Oněch fantaskních 5% HDP by znamenalo 400 miliard Kč (!).

Americký prezident Trump již rozpoutal obchodní válku vůči sousedním zemím USA – Kanadě a Mexiku. Oběma zemím vystřihl cla na dovoz jejich zboží do USA ve výši 25%. Současná průměrná cla mexického a kanadského zboží se pohybují někde kolem 2%. ČLR vyinkasovala dodatečná cla na dovoz čínského zboží do USA 10%.

Je zřejmé, že tyto „Trumpovy pozdravy“ těmto třem zemím nezůstanou bez odpovědi z druhé strany. A máme tady obchodní válku, do které D. Trump brzy zapojí i státy EU. Jak sdělil v těchto dnech a hodinách Trump médiím, dělá EU mnoho zlého Spojeným státům, a proto jí Američané vystřihnou zvýšení cel na dovoz evropského zboží do USA.

Opatření a protiopatření v celní oblasti nepochybně povedou ve svých důsledcích především ke zvýšení inflace, ale také k velkým přesunům v oblasti světového obchodu.

Ale to nebudiž v tuto chvíli náš primární problém. P. Fiala, aniž by se jménem vlády ohradil proti arogantnímu požadavku Američanů na zvýšení zbrojních výdajů, ihned přispěchal s tím, že bude prosazovat tří procentní podíl HDP vydávaných na zbrojení ze státního rozpočtu. Tzn., že si můžeme zbrojní výdaje během několika let „posílit“ až o 80 miliard Kč. A tím, že pan premiér nerozumí vůbec ekonomice, sdělil nám velké moudro: prý z toho „ Má… hodně český průmysl, jsou to často věci s vysokou přidanou hodnotou, podporujeme tím výzkum. Lidé se nemusejí bát, jsou to skutečně dobře vynaložené peníze“. Jaký přínos bude mít, pokud budeme odebírat a o tom vůbec nepochybuji, sofistikované zbraně i zbrojní šrot především z USA na český státní rozpočet. Pane premiére, samozřejmě že záporný. Může si tím snížit aktivní saldo obchodní bilance v příštích letech a tedy i tempo hospodářského růstu Česka.

No a cla na evropskou a tedy i českou ekonomiku zvýšená novým vladařem USA samozřejmě zvýší inflaci a sníží hospodářský růst. A do toho ještě přicházejí požadavky na odběr drahého amerického LNG plynu, který má nahradit podstatně levnější plyn ruský. Přeprava tohoto LNG plynu přes oceán obřími transportními loděmi je výsměchem evropské politice Green Deal. Ale to zřejmě nikomu z evropských lídrů nevadí, jak jinak. Je potřeba si ovšem uvědomit, že při velmi nízkém hospodářském růstu Česka, nebo dokonce stagnaci české ekonomiky nebude docházet k růstu příjmů státního rozpočtu. A aby se tak udržel „závazek“, kterým už český premiér straší, bylo by nutné osekat rozpočtové výdaje všude, napříč celým státním rozpočtem. Tzn. ve zdravotnictví, školství, sociální oblasti, prostě všude. To ve svých důsledcích povede ke snížení životní úrovně a standartu zdrcující většiny českého obyvatelstva.

Nemám nic proti Američanům ani proti jejich prezidentovi, který mluví o tom, že je pro něj „Amerika na prvním místě“. Česko ale nemá zlaté doly, z kterých by platilo rozmařilé nápady cizích státníků. Našimi „zlatými doly“ je jen a jen práce českých lidí. Přeji Američanům zvýšení jejich životní úrovně, v průměru jedné z nejvyšších na světě, ale nemělo by to být na úkor naší životní úrovně. A k tomu návrhy na zvýšení vojenských výdajů, z kterých by se nakupovaly především zbraně pro radost amerického vojenskoprůmyslového komplexu a drahý LNG plyn pro radost amerických těžařů směřují. A stejně tak směřují k potěše amerického ministra financí návrhy na zvýšení cel na dovoz evropského zboží do USA. Pokud si evropské firmy budou chtít udržet konkurence schopnost na americkém trhu, budou muset jít s cenami dolů. A to vše bude na úkor prosperity těchto firem a také jejich zaměstnanců.

Premiér Fiala bohužel vůbec nechápe vážnost situace a nezajímá ho „provozní problém“ zdrcující většiny českých občanů, jejichž stále větší počet musí počítat jak vyjít se svými příjmy do příští výplaty.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

