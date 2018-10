Jiří Paroubek: Chorobná žvanivost

Tehdy se náčelník generálního štábu, Opata, vyjádřil, že smrt českých vojáků neponechá bez odplaty. A tak se také stalo. A je to tak dobře.

Jiná věc je, že v této zemi cokoli ví více lidí nežli jeden, tak se vyžvaní. A tak nějaký zdroj z ministerstva obrany či z generálního štábu informoval česká média o tom, co se stalo. Hned po medializaci následoval opětovný útok teroristů na naše vojáky v Afganistánu. Napříště tedy doporučuji omezit chorobnou žvanivost. A náčelníkovi generálního štábu doporučuji, aby se pokusil prostřednictvím vojenské kontrarozvědky zjistit, kdo konkrétně tuto informaci médiím vyžvanil...A potrestat jej. Česká armáda si musí vzít příklad např. z Izraelců, kteří podobné typy akcí vůbec nekomentují. To, že jsou jim pak přičítány, je jiná věc. Prostě ten, kdo žvanil, ať je to kdokoli z ministerstva obrany či z generálního štábu, by měl být po zásluze potrestán.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV