Jiří Paroubek: Foldyna odchází...

reklama

Zdá se, že Janu Hamáčkovi, alespoň soudě podle jeho vyjádření, by J. Foldyna v sociální demokracii nechyběl. Ostatně před pár měsíci navrhoval vyloučení Foldyny a předsedy ústecké organizace ČSSD Andrta (proslul vcelku neomalenými útoky na předsedu ČSSD a tragickými volebními výsledky své organizace v Ústeckém kraji), takže nyní bude jeho politický cíl zřejmě naplněn.

Nemám příliš rád vylučování členů ze strany, ale pokud odejdou dobrovolně a najdou své politické štěstí jinde, je potřeba to respektovat.

J. Foldyna šel v posledních deseti letech od jednoho volebního neúspěchu k dalšímu volebnímu neúspěchu, ostatně jako celá sociální demokracie. Nebýt jeho kdysi silné politické podpory v ČSSD v Děčíně i v Ústeckém kraji, Sobotka by jej vyeliminoval z kandidátek do sněmovny už dávno, byl pro něj vždycky cizorodým prvkem, který se vymykal běžnému prototypu Sobotkových favoritů. Nicméně s volebními výsledky to u Foldyny dopadalo zhruba stejně jako u Sobotky a spol.. J. Foldyna ovšem svoji velkou politickou podporu v soc.dem. na Děčínsku a v obecně v Ústeckém kraji dávno ztratil. S pravděpodobností přibližující se jistotě by se už za rok a půl vůbec nedostal na kandidátku ČSSD pro volby do sněmovny.

Charakterizoval jsem Foldynu již před časem v jednom ze svých článků, proto se nechci příliš opakovat. Foldyna je příkladem člověka, který to dotáhl dál, než-li by se dalo na základě objektivního zhodnocení jeho schopností předpokládat. Stal se s odstupem času náměstkem hejtmana dokonce ve dvou krajských radách Ústeckého kraje. A to s velmi politicky rozdílnými partnery (kdysi to byla rada ODS, teď to byla rada s KSČM), což svědčí o mimořádné politické pružnosti. Stal se v roce 2010 poslancem sněmovny.A je třeba říci, že ani v kraji, ani ve sněmovně s ním není spojena žádná významná iniciativa. Žádný významný výsledek... Proslul spíše řečmi na nejrůznějších úrovních své politické činnosti pronášenými bez velké přípravy a tak trochu z břicha do větru. Poslední střelba na lišku vskutku trefila Maryšku: Šimon Pánek opravdu, ale opravdu proti volbě Křečka ombudsmanem u předsedů poslaneckých klubů neagitoval... Prostě J. Foldyna na to jde ve svých veřejných vyjádřeních metodou Miloše Zemana. Ale M.Zeman je přeci jenom jiná kategorie, jiná třída a váha.

Přes všechny mé výhrady k politické práci J. Foldyny a její úrovni, musím říci, že jsem ho měl docela rád. Tedy myslím lidsky. Vadila mně na něm především jedna věc. Často používal útoky na šéfy strany v situaci, kdy musel vědět, že se šéf strany nemůže jeho atakům bránit. Prostě proto, že by vzájemným napadáním poškodil stranu. Já tomu říkám parazitní způsob politiky. Zviditelnit se a přitom kašlat na stranu... Pokud jde o jeho útoky na ministryni Janu Maláčovou, myslím že jsou nespravedlivé a hlavně nevěcné. J. Foldyna zkrátka jenom hledá záminku, aby mohl odejít z jeviště a svůj odchod přitom chce zakrýt vyhledáním nepřímých viníků a elegantní kouřovou clonou.

A pokud se přidal v útocích na J. Maláčovou k pravičákům všeho druhu a odstínů, pro něž je J. Maláčová oblíbeným cílem a kteří na ní útočí ze zásady, je to jenom ukázka toho, kam až politicky došel.

Málem bych zapomněl na jeho místopředsednickou misi v ČSSD. Byla to jedním slovem katastrofa.

V poslední době proslul obdivem k různým skupinám heterosexuálních bojovníků za lepší zítřky, kontakty s podivnými radikály různých směrů, majícími daleko k reformnímu socialismu. Ostatně jako aktuálně Foldyna sám. Má jistě pravdu v jedné věci. Sociální demokracie se v posledních deseti letech poněkud vychýlila programově i politicky z orbitu, na kterém se v minulosti pohybovala, když ovlivňovala násobně větší okruhy voličů, nežli nyní. Ale náprava je vždycky možná.... Sociální demokracii lze na ten správný orbit vrátit. J.Foldyna je pro její věc už dávno ztracen. Našel si již nepochybně svůj nový politický domov. Myslím, že se brzo dozvíme, a to nejpozději během několika měsíců, kam zakormidluje.

Myslím, že by se vedoucí osobnosti sociální demokracie již J. Foldynou neměli zabývat.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Divadelní hysterie Milionu chvilek a dalších výtečníků Jiří Paroubek: Je Křečkova volba opravdu konec světa? Jiří Paroubek: Romancov - Sonda do duše pražské kavárny Jiří Paroubek: Problémy českého a německého průmyslu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.